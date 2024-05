Με 59 πρωτότυπες εκδηλώσεις από τις 17 έως τις 19 Μαΐου συνεχίζεται το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων

Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας δίνουν καθημερινά το «παρών» στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης

Με πολλή μουσική, από ηλεκτρονικούς μέχρι βραζιλιάνικους ήχους και ήχους πιάνου συνεχίζεται για το διάστημα από 17 έως 19 Μαΐου, το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις να διοργανώνονται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου, από άκρη σε άκρη της Αθήνας.

Συναυλίες και street πάρτυ σε πλατείες και πεζόδρομους, υπαίθριες δράσεις σε πάρκα και λόφους της πόλης, ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους, γαστρονομικές εμπειρίες στα Μουσεία, καθώς και πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν τον παλμό στις γειτονιές της Αθήνας, από την 1η Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να δίνουν καθημερινά το «παρών» σε εμβληματικές εκδηλώσεις όπως η συναυλία του διάσημου Ουκρανού πιανίστα Lubomyr Melnyk, την περασμένη Τετάρτη στη Ρωμαϊκή Αγορά, τα «Πολυφωνικά Ξέφωτα» για ένα τριήμερο στην «καρδιά» της Αθήνας, οι Street Outdoors στην πλατεία Κουμουνδούρου, η ξενάγηση στα μνημεία Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών κ.ά.

Από σήμερα Παρασκευή 17/5 έως και την ερχόμενη Κυριακή 19/5, οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν είναι οι εξής:

Κάνιγγος Street Party, 17 Μαΐου, Πλατεία Κάνιγγος

Ο George Apergis και η ομάδα του μετατρέπουν μία από τις πιο γνωστές πλατείες της πόλης σε ένα open air party stage με αγαπημένους ήχους χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο διάσημος μουσικός με παρουσία τριών δεκαετιών σε αυτό το είδος της μουσικής, θα συνεργαστεί με τα Reverb Sessions για ένα αξέχαστο αθηναϊκό πάρτυ. – Δωρεάν είσοδος.

Piano City Athens, 17-18 Μαΐου, Άγιος Γεώργιος Λυκαβηττού & Εθνικός Κήπος

Το Piano City Athens συμμετέχει και φέτος στο μεγάλο Φεστιβάλ της πόλης, με περισσότερες από εκατό συναυλίες. Καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες, αλλά και μαθητές πιάνου πρωταγωνιστούν στις μουσικές εκδηλώσεις που θα συγκινήσουν το κοινό. Στις 17 Μαΐου, η πιανίστα Βικτώρια Κιαζίμη θα δώσει ένα ρεσιτάλ με συνθέσεις από την περίοδο του ρομαντισμού, ενώ στις 18 Μαΐου, ο Βιεννέζος πιανίστας Martin Listabarth θα ερμηνεύσει πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις – Δωρεάν είσοδος.

Power Cycling Sessions (Spinning), 17 Μαΐου, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το This is Athens – City Festival, μετατρέπει για πρώτη φορά τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε ένα μοναδικό Spinning Club, με εντυπωσιακό φωτισμό, χορευτικά κομμάτια, ρυθμό, έντονη άσκηση, ευεξία και θετική ενέργεια. Το Spinning αποτελεί ομαδική άσκηση που γίνεται σε στατικά ποδήλατα τα οποία προσομοιώνουν τη διαδρομή ποδηλασίας εξωτερικού χώρου. Στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, οι καταξιωμένοι γυμναστές Χρήστος Αντωνίου και Αντώνης Αραπίδης, θα καθοδηγούν τους ασκούμενους σε διαφορετικές θέσεις και ασκήσεις πάνω στο ποδήλατο.

Capoeira & Samba Public Sessions, 18 Μαΐου, Πάρκο Ερμού και Πειραιώς

Το Capoeira Public Sessions είναι ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι με βραζιλιάνικη μουσική Capoeira και Samba που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Ξεκινώντας με τις οδηγίες του Contra Mestre Dudu, οι συμμετέχοντες βιώνουν την εμπειρία Capoeira με όλα της τα χαρακτηριστικά: ρυθμό, μουσική, κίνηση και παιχνίδια. Στη συνέχεια, η Gislene Ausech Antonucci καθοδηγεί το κοινό σε μια πρώτη επαφή με τον χορό της Samba, μέσα από τη δυναμική του σώματος – Δωρεάν είσοδος.

Flare the Square: Α Skateboarding Contest, 18 Μαΐου, Πλατεία Κοτζιά

Σε συνεργασία με το This is Athens – City Festival, το Ministry Of Concrete (MOC) παρουσιάζει ένα τουρνουά skateboarding υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών. Το MOC θα μεταμορφώσει την Πλατεία Κοτζιά σε ένα μοναδικό skate plaza, προσφέροντας στο κοινό ένα εκπληκτικό θέαμα πλαισιωμένο από συναυλίες, dj sets, street food και πολύ κέφι, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. – Δωρεάν είσοδος.

De Profundis Ensemble: Μες του Μαγιού τις Μυρωδιές, 18 Μαΐου, Επιγραφικό Μουσείο

Ένα ταξίδι στις ιστορικές και μουσικές παραδόσεις του Μάη με το De Profundis Ensemble: Το Φεστιβάλ συνεργάζεται με το Επιγραφικό Μουσείο και στην αυλή του διοργανώνει μία υπέροχη εκδήλωση για την ιστορία, τους μύθους και τις παραδόσεις. – Δωρεάν δράση με απαραίτητη κράτηση.

Εργαστήριο κίνησης για εφήβους, 19 Μαΐου, Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Ι. Φωκιανός

Έχετε σκεφτεί πώς είναι να στροβιλίζεστε σαν φύλλο στον άνεμο και να κυλάτε σαν νερό; Η ομάδα 4+ENA προσκαλεί εφήβους από 13 έως 18 ετών, σε ένα ταξίδι εξερεύνησης με θέμα τα στοιχεία της φύσης. Με βασικά εργαλεία τον ρυθμό, την παρατήρηση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα θα ανακαλύψουμε τρόπους για να μετατραπούμε στο στοιχείο της φύσης που ονειρευόμαστε – Δωρεάν δράση με απαραίτητη κράτηση.

Παραμύθια στην Πλατεία Ελπίδος: Ταξιάρχης Μπεληγιάννης, 19 Μαΐου, Πετράλωνα

Ο Ταξιάρχης Μπεληγιάννης και η Λήδα Ξυδιά διηγούνται ιστορίες από λαούς μακρινούς και άγνωστους από τα βάθη των χρόνων που ξύπναγαν στη φαντασία εικόνες μαγικές, διασκεδαστικές ή και τρομακτικές, οπωσδήποτε όμως καθηλωτικές. – Δωρεάν είσοδος.

Πασαρέλα Παραδοσιακών Φορεσιών «Δόρας Στράτου», 19 Μαΐου, Πλάκα

Μια πρωτότυπη εκδήλωση «μόδας» με μουσειακά αριστουργήματα της λαϊκής τέχνης θα πραγματοποιηθεί στην «καρδιά» της Πλάκας. Στον πεζόδρομο της Λυσίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά περίπου τριάντα εντυπωσιακές φορεσιές από τη μοναδική συλλογή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου». Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ήχοι παραδοσιακής μουσικής από όλη την Ελλάδα – Δωρεάν είσοδος.

Το Πανηγύρι της Αθήνας, 19 Μαΐου, Ακαδημία Πλάτωνος

Ο Γιώργος Κωτσίνης και μια “all star” μπάντα της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό, αστικό πανηγύρι, μέσα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Ένα ταξίδι στα μουσικά μονοπάτια της ελληνικής παράδοσης με γνώση, κέφι και μεράκι – Δωρεάν είσοδος.

Σανταρόζα Beat Weekend: Needless, 19 Μαΐου, Πλατεία Δικαιοσύνης

Η Beyond επιστρέφει στο κέντρο της πόλης, σε μια από τις πιο εμβληματικές πλατείες της, με μια μεγάλη open-air διήμερη μουσική γιορτή, στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival. Ένα από τα μακροβιότερα αθηναϊκά mobile party με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Βόρειο-Ιρλανδό DJ και μουσικό παραγωγό David Holmes. Η μουσική του συνδυάζει trip hop, big beat, electronica, new wave, krautrock και house στοιχεία. Ο David Holmes έγινε ευρύτερα γνωστός από τη δημιουργία των soundtrack ταινιών όπως “Ocean’s Trilogy” και “Out Of Sight” του Steven Soderbergh – Δωρεάν είσοδος.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, μπορείτε να το δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του This is Athens – City Festival: https://cityfestival.thisisathens.org/