Mediterra: Δύο κορυφαίες διακρίσεις στα Best in Pharmacy Awards 2025 για το Στοματικό Διάλυμα GINGIVACTION

Το Στοματικό Διάλυμα GINGIVACTION της σειράς προϊόντων υγείας ART OF NATURE, τιμήθηκε με τα βραβεία PLATINUM στην κατηγορία «Best Products» και GOLD στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν Στοματικής Υγείας»

Το Στοματικό Διάλυμα GINGIVACTION, το οποίο παράγεται στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας, διακρίθηκε για την σύνθεσή του, η οποία αξιοποιεί συστατικά φυσικής προέλευσης και τη τεκμηριωμένη δράση της Μαστίχας Χίου.

Η κλινική του αποτελεσματικότητα κατά της χαλίτωσης (χρόνια κακοσμία) επιβεβαιώθηκε από σχετική μελέτη του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Βέρνης σε ορθοδοντικούς ασθενείς. Η μελέτη κατέδειξε μείωση 43% στα επίπεδα υδρόθειου (H₂S), της βασικής ένωσης που προκαλεί τη δυσάρεστη αναπνοή.

Με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, όπως το μαστιχέλαιο και το εκχύλισμα αλπικού ρόδου, σε συνδυασμό με το φθοριούχο νάτριο (250 ppm F⁻), το Στοματικό Διάλυμα GINGIVACTION προσφέρει πολλαπλή προστασία της στοματικής κοιλότητας και αποτελεσματική καταπολέμηση της κακοσμίας, καθιστώντας το προϊόν αξιόπιστο σύμμαχο για τη σύγχρονη προληπτική οδοντιατρική.

Η διπλή βράβευση της σειράς ART OF NATURE στα Best in Pharmacy Awards 2025 αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αποστολής της να αξιοποιεί τη δύναμη της ελληνικής φύσης μέσα από έναν αρμονικό συνδυασμό παραδοσιακών φυτικών συστατικών και σύγχρονης επιστημονικής τεκμηρίωσης. Με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον, η σειρά προσφέρει καινοτόμες, κλινικά μελετημένες λύσεις που ενισχύουν την καθημερινή φροντίδα και πρόληψη με φυσικό, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.