Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την Ελλάδα και τον ελληνικό ορεινό τουρισμό

Το Aristi Mountain Resort & Villas κατακτά για 6η φορά τον τίτλο World’s Leading Eco-Lodge

Το Aristi Mountain Resort & Villas, μέλος του Beyond Green, απέσπασε για 6η φορά το βραβείο “World’s Leading Eco-Lodge” στα World Travel Awards 2024, τα Όσκαρ του παγκόσμιου τουρισμού σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. H διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως έναν κορυφαίο προορισμό, όπου η βιωσιμότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο.

Μια διάκριση με παγκόσμια σημασία.

Το Aristi Mountain Resort & Villas ξεχώρισε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αναδεικνύει την ορεινή Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ήπειρο και το Ζαγόρι ως έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς στον κόσμο.

Το Aristi Mountain Resort βρίσκεται στο χωριό Αρίστη, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ενός από τους σημαντικότερους προστατευόμενους φυσικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Με φόντο το εντυπωσιακό φαράγγι του Βίκου, το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανική αφετηρία για την εξερεύνηση της περιοχής, η οποία συνδυάζει μοναδικά την αγνή φυσική ομορφιά με την πολιτιστική κληρονομιά.

Η περιοχή του Ζαγορίου χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα, παραδοσιακά πετρόχτιστα χωριά, και ένα δίκτυο μονοπατιών που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες για λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας και πρόσφατα εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO . Η Αρίστη και η γύρω περιοχή αναδεικνύουν τη μαγεία της ορεινής Ελλάδας, προσκαλώντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, συνδεδεμένο με τη φύση και τις παραδόσεις.

Ο κ. Βασίλης Ιωσηφίδης, ιδρυτής του Aristi Mountain Resort & Villas, ανέφερε: «Η 6η μας διάκριση ως “World’s Leading Eco-Lodge” στα World Travel Awards 2024 είναι για εμάς μια τεράστια τιμή και αναγνώριση της διαρκούς μας προσπάθειας να συνδυάσουμε την αειφορία με την υψηλή ποιότητα φιλοξενίας. Αυτή η διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να προωθούμε τον ελληνικό τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινότητες και στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας, την ομάδα μας και τους επισκέπτες μας που μας εμπιστεύονται.»

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του βιώσιμου τουρισμού

Η επιτυχία του Aristi Mountain Resort & Villas αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους πρωτοπόρους και αυθεντικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το βραβείο αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι η χώρα μας δεν προσφέρει μόνο μοναδικές παραθαλάσσιες εμπειρίες, αλλά και εξαιρετικούς ορεινούς προορισμούς που συνδυάζουν την φιλοξενία με τη φροντίδα για το περιβάλλον, ενώ προβάλλει την Ελλάδα ως πρωταγωνιστή στο μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού. Με την περιοχή του Ζαγορίου να αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας, η διάκριση ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του βιώσιμου τουρισμού.

Ένας κόμβος τέχνης και πολιτισμού: Aristi Cultural Initiative

Πέρα από τις φυσικές ομορφιές και τη βιώσιμη φιλοξενία, το Aristi Mountain Resort & Villas πρωτοστατεί και στον τομέα του πολιτισμού με την ίδρυση ενός νέου θεσμού της Aristi Cultural Initiative (ACI). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και την προώθηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στην περιοχή της Ηπείρου. Η πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη νέου κοινού και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που προάγει τη σύνδεση μεταξύ Καλών Τεχνών, Πολιτισμού, Ιστορίας και Αρχιτεκτονικής στην περιοχή του Ζαγορίου.

Με ένα πρόγραμμα εναλλασσόμενων εκθέσεων και δράσεων στον πολυχώρο Atop του Aristi Mountain Resort & Villas, η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης της σύγχρονης τέχνης, στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της σύγχρονης εποχής και στη συμμετοχή στην τοπική πολιτιστική ζωή.

Η πρώτη έκθεση της πρωτοβουλίας που θα ανοίξει τις πόρτες της την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μεχρι τα μέσα Ιανουαρίου , με τίτλο “Engraving Horizons: Works from the School of Fine Arts of the University of Ioannina” παρουσιάζει τη δουλειά 17 καλλιτεχνών από το Εργαστήριο Χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να εξερευνήσουν παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές χαρακτικής, όπως ο ξυλογραφία, η ξηρή χάραξη και η λινοτυπία.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτή ενώνει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου, προωθώντας τη σύνδεση ανάμεσα στη φιλοξενία, τις τέχνες και την τοπική ιστορία, προσελκύοντας νέους επισκέπτες και προάγοντας τη μοναδικότητα της ορεινής Ελλάδας.