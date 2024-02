Ninemia – Ατομική έκθεση ζωγραφικής Έλενας Πολυχρονιάδη

Εγκαίνια Σάββατο 9 Μαρτίου στις 19:00, Match point, Art ‘n more

Ninemia, είναι η τελευταία δουλειά της Έλενας Πολυχρονιάδη. Μια σειρά έργων με θέμα το νερό ως περιβάλλον και μεταφορικά ως περίβλημα της ψυχικής κατάστασης των προσώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Τα έργα της θα μπορούσαν να χωρίζονται σε εσωστρεφή και εξωστρεφή. Θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα, την κίνηση της, το φως και τον βυθό της.

Το νερό κοινός καμβάς για να αγκαλιάσει γυναίκες, είτε για να δημιουργήσει περίβλημά και να τις απομονώσει, είτε για να τις απελευθερώσει. Εργαλεία της οι παλέτες χρωμάτων. Άλλοτε τόνοι σκούροι με σκοπό να εκφράσει την μοναχικότητα, την εσωτερική αναζήτηση ακόμη και την κατάθλιψη, άλλοτε χρώματα ζωηρά και φωτεινά για να αποδώσει την ελευθερία, την κοινωνικότητα, την ευεξία. Τα έργα μέσα στον χώρο, λένε τις δικές τους ιστορίες και η ζωγράφος καλεί τον θεατή να παρακολουθήσει διαλόγους που θα τον πάνε παραπέρα από αυτό που βλέπει.

Η ψυχολόγος Ελένη Ρήγα σημειώνει για τα έργα

Βλέποντας τα έργα της Έλενας Πολυχρονιάδου στην έκθεση Νinemia, δονούμαι από ένα πλήθος ελεύθερων συνειρμών καθώς αρχίζω να αλληλεπιδρώ και να αποκτώ σιγά σιγά ισχυρούς δεσμούς μαζί τους. Προσεγγίζοντας το θέμα άλλοτε με μία παιγνιώδη ονειρική διάθεση -σαν μικρό παιδί που χαίρεται το παιγνίδι στο νερό- και άλλοτε μέσω μιας καταθλιπτικής ατμόσφαιρας – σαν μία ύπαρξη κλεισμένη στον σκοτεινό της κόσμο- η καλλιτέχνης διερευνά τις αθέατες πλευρές της ψυχικής πραγματικότητας με το νερό να γίνεται κύριο μέσο συμβολοποίησης της ρευστότητας του ψυχισμού. Έτσι, τα έργα αποκτούν ενδοσκοπικό χαρακτήρα εστιάζοντας στο δίπολο καλό-κακό, χαρά-λύπη ως δείκτη της ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Εντέλει, η Έλενα Πολυχρονιάδου φέρνοντας την ύπαρξη στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης, μας καθοδηγεί στη συμφιλίωση της φωτεινής με την σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας.

Βιογραφικό

Η´Ελενα Πολυχρονιάδη, γεννήθηκε το 1977, στην Αθήνα.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά.

Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής με δασκάλα την Κατερίνα Αφρίδου.

Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.

Κάποιες από τις οποίες υπό την αιγίδα της UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε τηλεοπτικές σειρές και περιοδικά διακόσμησης.

Τα τελευταία 10 χρόνια παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής σε ενήλικες και παιδιά με σκοπό την έκφραση τους μέσα από την τέχνη.

Διοργανώνει και επιμελείται και η ίδια ομαδικές εκθέσεις.

Έχει συμμετάσχει στο water Festival, το 2023 στη Νέα Υόρκη, με το βίντεο

Α day of inspiration by the sea”.

Το 2023 εκδόθηκε η πρώτη της εικονογράφηση στο παιδικό βιβλίο «Ο ευγενικός Ευγένιος» από τις εκδόσεις Μέθεξις

Πληροφορίες

Ninemia ατομική έκθεση Έλενας Πολυχρονιάδη

Match point, Art ‘n more –Αινιάνος 1 και Πατησίων Αθήνα | 21 0825 0898

Από 9 Μαρτίου έως 23/3/24

Όλες τις μέρες της εβδομάδας 12:00-01:00

Καθαρά Δευτέρα 18/3 κλειστά