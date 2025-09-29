Νύχτες Πρεμιέρας: Ο Daniel Day-Lewis στην πρεμιέρα της «Ανεμώνης»

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Daniel Day-Lewis θα βρεθεί στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

H πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία του σπουδαίου Daniel Day Lewis, πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα διεξαχθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα).

Στην προβολή θα παρευρεθούν ο Daniel Day-Lewis και ο γιος του και σκηνοθέτης Ronan Day-Lewis, χάρη στον οποίο επέστρεψε στην υποκριτική ο ανυπέρβλητος ηθοποιός.

Στην Πρεμιέρα θα απολαύσουμε άλλη μια σημαντική ερμηνεία από τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον ακουσουμε απο κοντα.

Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Ευχαριστούμε την Universal Pictures International και την Tanweer για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.

ΑΝΕΜΩΝΗ

Στη μαγευτική πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Ronan Day-Lewis, ΑΝΕΜΩΝΗ, οι εντάσεις κορυφώνονται όταν ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια.

O Daniel Day-Lewis και η ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Daniel Day-Lewis και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ο Daniel ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας “My left foot”. Για να παίξει το ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική αναπηρία, πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία, όπου ένας μικρός του είπε: “Δεν τα πας άσχημα, Dan, αλλά ακόμα δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά”. Μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, ο Daniel επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα, να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Την επομένη της πρεμιέρας ο Daniel επισκέφτηκε τα παιδιά της Πόρτας Ανοιτής, και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό που το είχε στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ. Την επομένη το πρωί, μας τηλεφώνησε: “Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!”. Έκτοτε, ο Daniel Day-Lewis δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.

