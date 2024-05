Nova: Η μεγάλη πρεμιέρα του Οσκαρικού «Oppenheimer», το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer καθώς και νέες σειρές

Αφιέρωμα στην ημέρα του Πατέρα έρχεται, επίσης, τον Ιούνιο στα Novacinema

Ο Ιούνιος έρχεται με την πολυαναμενόμενη Οσκαρική ταινία – θρίαμβο “Oppenheimer”, και με άκρως καλοκαιρινή και οικογενειακή διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Ιούνιο, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova:

Την απόλυτη πρεμιέρα της καλύτερης Οσκαρικής ταινίας της χρονιάς «Oppenheimer» (16/6) και το special αφιέρωμα για τον πρωταγωνιστή Cillian Murphy με ταινίες κάθε Πέμπτη στις 22:00

και το special με ταινίες Το αγαπημένο καλοκαιρινό κανάλι Novasummer για 2 ολόκληρους μήνες (14/6-16/8)

Το ολοήμερο ειδικό αφιέρωμα για την ημέρα του πατέρα (16/6)

Τέσσερις νέες συναρπαστικές σειρές “Minx” (6/6), “Red Eye” (8/6), “The Gymnasts” (10/6), Allegiance” (19/6)

Νέα ντοκιμαντέρ και πρεμιέρες στις Ιστορίες Γυναικών κάθε Τρίτη (21:00)

Αφιέρωμα Pride Month στην ΕΟΝ

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Την αληθινή ιστορία «Sound of Freedom​» (2/6) με τους Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp σε σκηνοθεσία του Alejandro Monteverde.

με τους σε σκηνοθεσία του Την κοινωνική ταινία «Prisoner’s Daughter​» (9/6) με τους Kate Beckinsale, Brian Cox, Christopher Convery σε σκηνοθεσία της Catherine Hardwicke.

με τους σε σκηνοθεσία της Tη αριστουργηματική βιογραφία «Oppenheimer​​» (16/6) που σάρωσε τα Oscar 2024, μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας, καλύτερου ηθοποιού για τον Cillian Murphy, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Christopher Nolan, καλύτερου ηθοποιού σε υποστηρικτικό ρόλο για τον Rober Downy Jr, καλύτερης μουσικής, καλύτερης κινηματογράφησης, και συνολικά απέσπασε 23 διεθνή βραβεία (Oscars, EMMY, SAG, Golden Globes) με τους Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan.

σε σκηνοθεσία του Τη ρομαντική κομεντί «My Big Fat Greek Wedding 3​​​» (23/6) με τους Nia Vardalos, John Corbett, Alexis Georgoulis, Louis Mandylor σε σκηνοθεσία της Nia Vardalos.

με τους σε σκηνοθεσία της Τη δραματική ταινία «The Quiet Girl​» (30/6) με τους Carrie Crowley, Michael Patric, Catherine Clinch σε σκηνοθεσία του Colm Bairead.

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας «Oppenheimer», oι Πέμπτες του Ιουνίου (22:00, Novacinema2) είναι αφιερωμένες στον Cillian Murphy με ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί όπως The Party (6/6), Breakfast on Pluto (13/6), The Wind that Shakes the Barley & Free Fire (20/6), Oppenheimer (27/6).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 τέσσερις νέες συναρπαστικές σειρές! Η κωμική σειρά “Minx” (από 6/6 και κάθε Πέμπτη στις 23:00), η σειρά θρίλερ “Red Eye” (από 8/6 και κάθε Σάββατο στις 22:00)), η δραματική σειρά θρίλερ “The Gymnasts” (από 10/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00) και η σειρά δράσης “Allegiance” (από 19/6 και κάθε Τετάρτη στις 22:00). Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Son of a Critch Season 3» και «The Irrational».

Και επειδή μπαίνουμε πλέον σε καλοκαιρινή διάθεση το αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι εδώ! Από 14 Ιουνίου και για 2 ολόκληρους μήνες (μέχρι τις 16 Αυγούστου) οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις καλύτερες επιλογές από τις πλέον ξεκαρδιστικές κωμικές ταινίες αλλά θα πάρουν γεύση Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι!

Τον Ιούνιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα του Πατέρα, (16/6), τιμώντας την πατρότητα με ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας από τις 15:40, back-to-back τις ταινίες . “About my Father”, “Τhe Son”, “Our Friend”, “How to Survive Without Mum”, “Easter Sunday”.

Παράλληλα, νέα ντοκιμαντέρ και πρεμιέρες στις Ιστορίες Γυναικών έρχονται κάθε Τρίτη (21:00) στο Novalifε! «Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant​» (4/6), «The Queen of Crypto: Visionary, Victim or Villain?​» (11/6) και «Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship​» (18/6) είναι τα ντοκιμαντέρ που θα κάνουν πρεμιέρα, ενώ την Τρίτη 25/6 οι συνδρομητές θα θυμηθούν το ντοκιμαντέρ «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin».

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon». Την ίδια στιγμή στις 3/6 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε “All Those Things we Never Said”, στις 14/6 κάνει πρεμιέρα η σειρά “A French Case” και στις 24/6 η σειρά “Bardot”.

Πλούσιο μενού και στην ΕΟΝ! Με αφιέρωμα στον μήνα Pride με ταινίες για την αγάπη που ξεπερνά τα σύνορα και τα φύλλα, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης, «Every Body», «Bros», «Straight Story», «The Danish Girl», «Down Low», «Port Authority», κ.α, ενώ στα ΕΟΝ Box Sets θα προβληθούν οι σειρές «Below the Surface», «Klangor».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.