Novacinema: Oι Πέμπτες του Ιουνίου είναι αφιερωμένες στον Oσκαρικό Cillian Murphy

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας «Oppenheimer», oι Πέμπτες του Ιουνίου (22:00, Novacinema2) είναι αφιερωμένες στον Cillian Murphy με ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί όπως “The Party” (6/6), “Breakfast on Pluto” (13/6), “The Wind that Shakes the Barley” & “Free Fire” (20/6), “Oppenheimer” (27/6). Παράλληλα, στην πλατφόρμα της ΕΟΝ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «To end all war: Oppenheimer & The Atomic Bomb».

Ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας συγκλονιστικός Ιρλανδός ηθοποιός και το πρόσωπο των φετινών βραβείων για τη φανταστική ερμηνεία του έχει την τιμητική του. Συντονιστείτε κάθε Πέμπτη στις 22:00 και απολαύστε τον σε μοναδικές ταινίες:

The Party (6/6, 22:00): Η δραματική κομεντί (2017, διάρκειας 71’), υποψήφια στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2017 στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson σε σκηνοθεσία της Sally Potter. Ύστερα από μία σημαντική προαγωγή, η Τζάνετ διοργανώνει με τον σύζυγο της μία βραδιά στο κομψό της λονδρέζικο σπίτι. Οι προσκεκλημένοι είναι λίγοι, οι εξελίξεις όμως πολλές και μάλλον άκομψες.

Breakfast on Pluto (13/6, 22:00): Η δραματική κομεντί (2005, διάρκειας 128’) στην οποία ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού το 2006 και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Liam Neeson, Ruth Negga σε σκηνοθεσία του Neil Jordan. Εκκεντρικός και ασυμβίβαστος, ένας νεαρός εγκαταλείπει τη συντηρητική πόλη του για να κυνηγήσει μια καλλιτεχνική καριέρα ενσαρκώνοντας γυναικείους ρόλους, και να αναζητήσει την αληθινή μητέρα του.

The Wind that Shakes the Barley (20/6, 22:00): Το πολεμικό δράμα (2006, διάρκειας 127’) που απέσπασε το Βραβείο Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2006 έχοντας στο πλευρό του, τους Liam Cunningham, Orla Fitzgerald σε σκηνοθεσία του Ken Loach. Στην ταραγμένη Ιρλανδία του 1920, δύο αδέλφια, που αγωνίστηκαν πλάι πλάι για την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς, βρίσκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα όταν ξεσπάει ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα τους.

Free Fire (20/6, 00:15): Την αστυνομική ταινία δράσης (2016, διάρκειας 87’) που κατέκτησε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο το 2016 και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Armie Hammer, Sam Riley, Brie Larson σε σκηνοθεσία του Ben Wheatley. Βοστόνη, 1978. Δύο συμμορίες συναντιούνται σε μια αποθήκη για μία αγοραπωλησία όπλων. Όταν, όμως, τα πράγματα πάνε στραβά κι οι πυροβολισμοί ξεκινούν, ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του.

Oppenheimer (πρεμιέρα 16/6 Novacinema1 και 27/6 στο Novacinema2): Η αριστουργηματική βιογραφία (2023, διάρκειας 180’) που σάρωσε τα Oscar 2024, με 7 βραβεία μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας, καλύτερου ηθοποιού για τον Cillian Murphy, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Christopher Nolan, καλύτερου ηθοποιού σε υποστηρικτικό ρόλο για τον Rober Downy Jr, καλύτερης μουσικής, καλύτερης κινηματογράφησης, και συνολικά απέσπασε 23 διεθνή βραβεία (Oscars, SAG, Golden Globes) με τους Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Η ιστορία του φυσικού Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του οποίου το σημαντικό έργο στο Πρόγραμμα Μανχάταν οδήγησε την πρώτη ατομική βόμβα, κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, στην πλατφόρμα ΕΟΝ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «To end all war: Oppenheimer & The Atomic Bomb» για τον Οπενχάιμερ και το όπλο που κατασκεύασε και άλλαξε τον κόσμο.

