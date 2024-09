Novacinema: Οσκαρικός Οκτώβριος με μεγάλες πρεμιέρες

Πλούσιο μενού στα EON Box sets με τις σειρές «Monarch», «Magpie Murders», «Τhe Responder» (υποψήφια για 6 βραβεία BAFTA), «The Blacklist: Redemption» και «1985»

Ο Οκτώβριος έρχεται με Οσκαρική, βραβευμένη, καθηλωτική και καταιγιστική διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «The zone of interest» που απέσπασε 2 βραβεία Oscar και διακρίσεις στις Κάννες, στα BAFTA Awards και «Anatomy of a fall» που ήταν υποψήφια ταινία για 5 Oscar, ενώ απέσπασε βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, στα BAFTA Awars και Χρυσό Φοίνικα.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 3 special αφιερώματα για την Γερμανίδα ηθοποιό Sandra Hüller που σάρωσε στα βραβεία το 2024 (κάθε Πέμπτη στις 22:00), για την World Animal Day (ολοήμερο αφιέρωμα στις 4/10 με ταινίες από τις 14:10) καθώς και για τον World War II (από Σάββατο 26/10 έως και Δευτέρα 28/10).

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Οκτωβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Τη δραματική ταινία « How to have sex » (6/10) που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας , με τους Anna Antoniades , Mia McKenna-Bruce , Lara Peake ​ σε σκηνοθεσία της Molly Manning Walker

» (6/10) που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας , με τους , , ​ σε σκηνοθεσία της Την πολεμική ταινία που απέσπασε 2 βραβεία Oscar και διακρίσεις στις Κάννες, στα BAFTA Awards, «The zone of interest» (13/10) με τους Sandra Huller, Christian Friedel, Max Beck σε σκηνοθεσία του Jonathan Glazer

(13/10) με τους Το αστυνομικό θρίλερ που ήταν υποψήφια ταινία για 5 Oscar, ενώ απέσπασε βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες, στα BAFTA Awars και Χρυσό Φοίνικα, «Anatomy of a fall» (20/10) με τους Sandra Huller, Swann Arlaud, Samuel Theis σε σκηνοθεσία της Justine Triet

(20/10) με τους Τo θρίλερ «The Desperate Hour» (27/10) με τους Naomi Watts, Jason Clarke, Josh Bowman σε σκηνοθεσία Phillip Noyce

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχεται στο Novacinema4 η νέα σειρά «1985» (από το Σάββατο 26/10, 22:00), ενώ συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Conviction» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Law & Order season 23» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Alert: Missing Persons Unit season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Alex Rider season 3» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «Mary & George» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «House of Gods» (κάθε Σάββατο και μέχρι τις 19/10 στις 22:00).

Ο Οκτώβριος φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών 3 πολύ δυνατά αφιερώματα στο Novacinema2. Κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβάλλονται στο Novacinema2 ταινίες με πρωταγωνίστρια την Γερμανίδα ηθοποιό Sandra Hüller, όπως «Toni Erdmann» (3/10 & 24/10), «Sibyl» (10/10), «Τhe Zone of Interest» (17/10), «Anatomy of a fall» (31/10).

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου με αφορμή την World Animal Day θα προβληθεί στο Novacinema2 ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες από τις 14:10, όπως «Gigi & Nate», «Puppy love», «Blueback», κ.α. Τέλος το τριήμερο Σάββατο 26/10-Δευτέρα 28/10 με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα προβληθεί στο Νovacinema2 (22:00) αφιέρωμα για το World War II με ταινίες όπως «Where is Anne Frank?», «Sisu», «The Reader», «Simone», κ.α.

Στο Novalifε κάνει πρεμιέρα από την Κυριακή 20/10 (21:30) η 19η σεζόν του Νο1 glamorous show της Αμερικής, το America’s Got Talent με Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel & Sofia Vergara να αποτελούν την κριτική επιτροπή και τον Terry Crews να παρουσιάζει.

Στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις πρεμιέρες των ντοκιμαντέρ «Ava Gardner: The Gipsy of Hollywood» (1/10), «Emmeline Pankhurst:The Making of a Militant» (8/10), Kim Novak, The Golden Age Rebel (15/10), Anna Karina (22/10), Danielle Laidley: Two Tribes (29/10).

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία ενώ πρεμιέρα θα κάνουν οι σειρές «Lara’s Choice season 2» (14/10) και «Van Der Valk season 3» (15/10).

