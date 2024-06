Όλη η Αθήνα μια γιορτή: Ρεκόρ συμμετοχής στο This is Athens – City Festival

Ήταν ένα ανεπανάληπτο πάρτυ. Μία βραδιά που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και οδήγησε χιλιάδες Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης, στον πιο εμβληματικό λόφο της Αθήνας.

Το ιδανικό φινάλε του τρίτου -και πιο επιτυχημένου- This is Athens – City Festival του δήμου Αθηναίων, «γράφτηκε» στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού την περασμένη Κυριακή (2 Ιουνίου) με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να δίνει τον τόνο. «Είστε καταπληκτικοί, μπράβο!» είπε στους περίπου 15.000 συμμετέχοντες ο κ. Δούκας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του This is Athens – City Festival που διοργάνωσε με επιτυχία περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε έναν μόνο μήνα, αλλά και τους παρευρισκόμενους που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, στηρίζοντας τις δράσεις του.

Από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 3 Ιουνίου, ολόκληρη η πόλη έζησε, χόρεψε, τραγούδησε και διασκέδασε στον ρυθμό του Φεστιβάλ που για πρώτη φορά ταξίδεψε παντού, ρίχνοντας «φως» σε κάθε σπιθαμή της Αθήνας, ακόμη και σε όχι και τόσο πολυσύχναστες γειτονιές, όπως η πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, η πλατεία Αμερικής, η πλατεία Μπέη, το πάρκο Προμπονά, η πλατεία Πύρλα και η πλατεία Καλλιγά.

300+ εκδηλώσεις σε έναν μήνα

Περισσότερες από 300 εκδηλώσεις που περιλάμβαναν ψυχαγωγία, γαστρονομία, εκθέσεις, αλλά και υπαίθριες δράσεις έφεραν κοντά χιλιάδες Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης, δημιουργώντας το μεγαλύτερο -σε συμμετοχές- Φεστιβάλ από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Η πρωτοτυπία και η ποιότητα των εκδηλώσεων, καθώς και ο ελληνικός «αέρας» που είχαν πολλές από αυτές, εκτόξευσε το ενδιαφέρον των Αθηναίων που βγήκαν… μέχρι και στα παράθυρα, όπως έγινε στην περίπτωση της Αγίας Φανφάρας. Η 25μελής ορχήστρα μουσικών με χάλκινα και πνευστά συνεπήρε το κοινό με τους παραδοσιακούς σκοπούς της και τα σύγχρονα τραγούδια από την Ελλάδα, την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα «κύμα» ενθουσιασμού.

Περισσότερα από 1.000 άτομα, κάθε ηλικίας, βρέθηκαν στη διαδρομή από την πλατεία Αττικής μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα να χορεύουν μέσα σε πανηγυρική διάθεση.

Λίγο μετά τα μέσα του Μαΐου μια “all star” μπάντα της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και ένα επιτελείο καταξιωμένων μουσικών με επικεφαλής τον Γιώργο Κωτσίνη, παρουσίασε ένα αυθεντικό αστικό πανηγύρι, μέσα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, «ταξίδεψαν» στα μουσικά μονοπάτια της ελληνικής παράδοσης και απόλαυσαν μία αξέχαστη βραδιά.

Για πρώτη φορά φέτος στο This is Athens – City Festival συμμετείχε η Εβρίτικη Ζυγιά, ένα εντυπωσιακό συγκρότημα από τη Θράκη που οι ήχοι του συνθέτουν τη «σκοτεινή», «μεταφυσική» μουσική παράδοση αυτής της γωνιάς της χώρας. Σε μία αξέχαστη εκδήλωση στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, περισσότερα από 4.000 άτομα χόρεψαν μέχρι «τελικής πτώσεως» σε μία συναυλία που έκανε μόδα την παραδοσιακή μουσική.

Το Φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) συνεργάστηκε με δεκάδες φορείς από τον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης, δίνοντας το στίγμα μιας υψηλού επιπέδου διοργάνωσης, την οποία αγκάλιασαν θερμά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αυτής της πόλης.

«Και του χρόνου πάλι εδώ!» όπως είπε και ο Χάρης Δούκας στο Λυκαβηττό, προτρέποντας στη συνέχεια τους Αθηναίους να συνεχίσουν να διασκεδάζουν καθώς… «το πάρτυ συνεχίζεται» και τα καλύτερα έρχονται!