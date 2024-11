Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Ολοκληρώθηκε το 3o διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2024

Συνέδριο- θεσμός στην υγεία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2024 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference), που διοργάνωσε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ένα από τα σημαντικότερα διεπιστημονικά συνέδρια, που από όταν ξεκίνησε έχει γίνει θεσμός για την ιατρική αριστεία και την υγεία.

Το φετινό Συνέδριο συνέπεσε με την 40ή επέτειο από την ίδρυση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σηματοδοτώντας τέσσερις δεκαετίες αριστείας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, την έρευνα και την ιατρική πρωτοπορία.

Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στις εργασίες του συμμετείχαν περισσότεροι από 200 κορυφαίοι επιστήμονες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, υπό την ευθύνη 77μελούς επιστημονικής επιτροπής, όπου ανέδειξαν τις ιατρικές καινοτομίες και πρωτοπορίες που εφαρμόζονται, ήδη, στις κλινικές του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τις νεότερες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της Ιατρικής.

Μέσα από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και δυναμικές συζητήσεις σε πάνελ, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τις πρακτικές εφαρμογές των αναδυόμενων τεχνολογιών και θεραπειών που αναδιαμορφώνουν τη φροντίδα των ασθενών σε διεθνές επίπεδο.

Το συνέδριο που διεξήχθη διαδικτυακά και δια ζώσης, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος, προσέλκυσε περισσότερους από 1.200 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων διακεκριμένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών και φοιτητών ιατρικής, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στον τομέα της υγείας.

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου, απηύθυναν χαιρετισμό η Διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο Πρόεδρος, Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, καθώς και ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρόεδρος ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πατούλης, ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής AMLI III και ο κ. Στέλιος Αποστολίδης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής AMLI III.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, καθώς γιορτάζουμε 40 χρόνια προσφοράς του Ομίλου μας. Η καρδιά με το σταυρό και το περιστέρι έχει γίνει συνώνυμο του επιστημονικού κύρους, της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας, και της διαφύλαξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, και συνέχισε λέγοντας «Χρόνια τώρα στο ταξίδι αυτό είμαστε τρεις, και οι τρεις στην καθημερινότητα, και οι τρεις στις αποφάσεις, και οι τρεις εφ’ όλης της ύλης σαν μια γροθιά. Ευχαριστώ τους συνταξιδιώτες μου, τα δυο μου παιδιά, τον Βασίλη και τον Χρήστο, που προσθέτουν στο ταξίδι, τη γνώση, τον ενθουσιασμό, και τη θέληση για τις επόμενες μέρες».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, τόνισε: «Το επόμενο βήμα, είναι η μετεξέλιξη του οργανισμού μας σε έναν οργανισμό, ο οποίος παράγει έρευνα, εκπαίδευση, βοηθάει στην εξέλιξη θεραπειών και νέων φαρμάκων και διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, στη Ν.Α Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Επενδύουμε στην Τεχνητή νοημοσύνη, με μοναδικό στόχο να εξοπλίσουμε το ιατρικό δυναμικό του Ομίλου μας, με καλύτερα εργαλεία, με διεθνή εμπειρία και πρόσβαση σε τεράστιο αριθμό περιστατικών, προκειμένου να μπορούν οι ιατροί μας να παράξουν για τον ασθενή τους το καλύτερο σχήμα θεραπείας, με τρόπο ολιστικό και εξατομικευμένο.»

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, ανέφερε: «Από το προηγούμενο Συνέδριο AMLI II, προχωρήσαμε σε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, αδράξαμε την ευκαιρία να επαναπατρίσουμε κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες του Εξωτερικού που μαζί με τους κορυφαίους εγχώριους, μας έχουν στην επιστημονική κορυφή. Συνάψαμε μια πρωτοπόρο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα διεθνή συνεργασία και αποκλειστική για την Ελλάδα με το Imperial College Healthcare NHS Trust, φέραμε ως πρώτο βήμα φοιτητές της ιατρικής στα νοσοκομεία μας, μέσω της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εγκαινιάσαμε μια εμβληματική επένδυση, στη Θεσσαλονίκη με το νέο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο και δεν σταματάμε εκεί.».

Τέλος, στο πλαίσιο των διεθνών στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πραγματοποιήθηκαν δυο σημαντικές ομιλίες.

Η πρώτη ομιλία έγινε από την Dr. Cleugh Francesca, Paediatric Emergency Consultant in ED Department & Deputy Director for Innovation and Improvement στο Imperial College Healthcare NHS Trust. Η Dr. Cleugh εξήρε τη διεθνή συνεργασία (affiliation) του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Imperial College Healthcare, η οποία προωθεί τις εξελίξεις αιχμής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εξειδίκευσης, ιατρικής τεχνογνωσίας και γνώσης, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου ως ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Η δεύτερη ομιλία ήταν της Καθηγήτριας Johnson Elizabeth, Κοσμήτορα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία τόνισε την αφοσίωση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην εκπαίδευση και την έρευνα, επισημαίνοντας τις πολύτιμες ευκαιρίες που προσφέρονται στους φοιτητές ιατρικής μέσω της πρακτικής άσκησης στα νοσοκομεία προηγμένης τεχνολογίας του Ομίλου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι ευκαιρίες αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής συνεργασίας, που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής ιατρικής σχολής στην Ελλάδα. Η σχολή αυτή θα συνδυάζει την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με την πρακτική εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας για να ανταποκρίνονται στα παγκόσμια πρότυπα αριστείας.