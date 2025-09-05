Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Προληπτικοί έλεγχοι υγείας «Back to school» σε προνομιακές τιμές

Για μια σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και ασφάλεια

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, και με αφορμή την έναρξη της περιόδου των εγγραφών, για τη νέα σχολική χρονιά, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων «Back to school» σε προνομιακές τιμές.

Τα πακέτα «Back to school» ισχύουν έως 31 Οκτωβρίου 2025 και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών.

Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

Οφθαλμολογική και Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex Καρδιάς , με χρήση ΕΟΠΥΥ στα 65€ *. Χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ο έλεγχος παρέχεται με 95€*.

Tυμπανομετρία και Παιδο-ΩΡΛ εκτίμηση, για παιδιά από 0-5 ετών με 30€ . Για παιδιά από 5-16 ετών συμπεριλαμβάνεται και ακοόγραμμα και παρέχεται με 40€.

Παιδοορθοπαιδική εκτίμηση για την ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης με 25€.

Δερματολογική εκτίμηση με 25€ .

Έλεγχος Σωματικού Βάρους με εκτίμηση από παιδίατρο-ενδοκρινολόγο, με 40€ . Εφόσον κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω αξιολόγηση από διατροφολόγο, αυτή παρέχεται με 40€.

Screening Μαθησιακών Δυσκολιών με αναπτυξιακή παιδιατρική εκτίμηση με 80€.

Για πληροφορίες και για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλείτε έως 31 Οκτωβρίου 2025, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο 210 6862610 (Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 έως 16:00).

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

Παιδιατρική, Οφθαλμολογική και Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex Καρδιάς, με 55€.

Tυμπανομετρία και Παιδο-ΩΡΛ εκτίμηση, για παιδιά από 0-5 ετών με 30€. Για παιδιά από 5-16 ετών συμπεριλαμβάνεται και ακοόγραμμα και παρέχεται με 40€.

Δερματολογική εκτίμηση με 25€.

Παιδοορθοπαιδική εκτίμηση για την ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης με 25€.

Για πληροφορίες και για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλείτε έως 31 Οκτωβρίου 2025, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα 2310 400461 & 2310 400464 (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 έως 15:00).

Μπορείτε να προγραμματίστε online το ραντεβού σας εδώ.