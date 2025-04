Πολλαπλές διακρίσεις για τη Stoiximan στα Sports Marketing Awards 2025

Απέσπασε 23 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της υπεροχή στον χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ

Η Stoiximan αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Sports Marketing Awards 2025, κατακτώντας συνολικά 23 βραβεία –1 Platinum, 9 Gold, 4 Silver και 8 Bronze – καθώς και το Grand Award, την ανώτατη διάκριση του θεσμού. Η πολυεπίπεδη αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική πρωτοπορία της εταιρείας και τη στρατηγική της προσέγγιση στον χώρο του αθλητισμού, με συνέπεια, όραμα και βαθιά προσήλωση στις αξίες που πρεσβεύει.

Ο θεσμός των Sports Marketing Awards, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 8η συνεχή χρονιά, αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές και τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές καμπάνιες στον χώρο του αθλητικού marketing. Ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές, με υψηλό επίπεδο και έντονο ανταγωνισμό, η Stoiximan ξεχώρισε για τις ολοκληρωμένες ενέργειες και τις στρατηγικές συνεργασίες που υλοποιεί στους τομείς του marketing, των χορηγιών και της επικοινωνίας.

Αναδεικνύοντας τη δύναμη των συνεργειών και την αξία της προσφοράς, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων, η Stoiximan συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό. Η φετινή της βράβευση αντανακλά τον πολυδιάστατο και καινοτόμο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το sports marketing, αξιοποιώντας στρατηγικές για την επικοινωνία των χορηγιών, τεχνολογικές λύσεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και ψηφιακές εμπειρίες που ενισχύουν ουσιαστικά τη σύνδεση με το κοινό του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, η Stoiximan απέσπασε 9 Gold βραβεία, ορισμένα εκ των οποίων συγκαταλέγονται στις πλέον σημαντικές διακρίσεις της φετινής διοργάνωσης. Ξεχωρίζει το Gold στην κατηγορία “Best Sports-Related CSR Campaign” για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας “Wheels of Change”, μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η στρατηγική χορηγία της στο UEFA Euro 2024 βραβεύτηκε στην κατηγορία “Best Integration Strategy”, ενώ η ολοκληρωμένη πλατφόρμα εμπειριών “Stoiximan Nation”, σχεδιασμένη για να αναδεικνύει το πλούσιο και πολυεπίπεδο χορηγικό οικοσύστημα της εταιρείας, διακρίθηκε στην κατηγορία “Best Sports Strategy for Customer Loyalty”, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη ενίσχυση της σχέσης της Stoiximan με το κοινό της. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους συλλόγους -Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-, μεγάλες διοργανώσεις Stoiximan Super League και Europa & Conference League- αλλά και εμβληματικούς ambassadors όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Stoiximan μετατρέπει κάθε χορηγία σε ζωντανή εμπειρία – επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως το κορυφαίο sports brand σε Ελλάδα και Κύπρο.

Επιπλέον, η χορηγική πρωτοβουλία της Stoiximan Belle Équipe, η οποία απαρτίζεται από 18 διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τις Εθνικές Ομάδες Πόλο Ανδρών και Γυναικών και αποτέλεσε τον κορμό της στήριξης της Stoiximan ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, διακρίθηκε με δύο Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Sports Related Commercial or Promotional Video” και στην “Best Sponsorship Program / Strategy for Sportsman or Sportswoman”, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική και ουσιαστική συμβολή της εταιρείας στον ατομικό και ομαδικό αθλητισμό.

Η Stoiximan ξεχώρισε και για τις ενέργειές της στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της δημιουργίας περιεχομένου, αποσπώντας Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Performance Marketing” για την καμπάνια Sponsorships campaign PGMT & Paid Social. Αντίστοιχη διάκριση ήρθε και για το πρωτότυπο podcast “El Sombrero Stories”, το οποίο αναδείχθηκε Best Sports Podcast. Παράλληλα, η διαχρονική στήριξη της εταιρείας στο ελληνικό ποδόσφαιρο τιμήθηκε με Gold στην κατηγορία “Best Sponsorship Program / Strategy for Team Sports”, ενώ η συνολική της χορηγική στρατηγική απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Sports Strategy for Branding”, μέσω του ολοκληρωμένου πλάνου Stoiximan Sponsorships Plan.

Ακόμη, η Stoiximan κατέκτησε 4 Silver βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και την καινοτομία σε ποικίλους τομείς του αθλητικού μάρκετινγκ. Η στρατηγική της στο TikTok τιμήθηκε στην κατηγορία “Best Presence on TikTok”, αναδεικνύοντας τη δημιουργική και αυθεντική προσέγγισή της στην πλατφόρμα. Το πρόγραμμα “Stoiximan Nation” διακρίθηκε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά με Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Sports Strategy for Product / Service Launch”. Αντίστοιχα, η καμπάνια Sponsored Clubs Campaign ξεχώρισε στην κατηγορία “Best Sports Related Commercial or Promotional Video”, ενώ το Viber chatbot “Stoiximan Top Scorer” απέσπασε βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Technology”, για την καινοτόμα αξιοποίησή του στην αλληλεπίδραση με το φίλαθλο κοινό.

Στις Bronze διακρίσεις, η Stoiximan αναγνωρίστηκε για πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την εμπορική στρατηγική, τη χορηγία και την προώθηση της υπευθυνότητας. Το πρόγραμμα Stoiximan Super League Sponsorship βραβεύτηκε διπλά – τόσο στην κατηγορία “Best Integration Strategy”, όσο και στην “Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization / Event”. Παράλληλα, η συνολική παρουσία της εταιρείας στο UEFA Euro 2024 απέσπασε δύο ακόμη Bronze βραβεία, στις κατηγορίες “Best New Sponsorship” και “Best Sponsorship Integration”.

Η καμπάνια του Ολυμπιακού για το UEFA Conference League τιμήθηκε στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing”, ενώ η μακροχρόνια στήριξη του συλλόγου αναγνωρίστηκε στην “Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Club”. Το Stoiximan Nation απέσπασε ακόμη μία διάκριση στην κατηγορία “Best Sports Strategy for Sales”, ενώ η καμπάνια υπεύθυνου στοιχηματισμού της Stoiximan βραβεύτηκε στην κατηγορία “Best Sports Related Commercial or Promotional Video”, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, ανέφερε σχετικά: ”Όλη η ομάδα της Stoiximan είναι ιδιαίτερα περήφανη για την κατάκτηση του Grand Award. Πρόκειται για μία κορυφαία αναγνώριση που επισφραγίζει τη συνολική μας πορεία και τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε σταθερά στον αθλητισμό. Η συγκεκριμένη βράβευση, μαζί με τα 22 επιμέρους βραβεία στα φετινά Sports Marketing Awards, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην καινοτομία, την ποιότητα και την υλοποίηση ενεργειών με ουσιαστικό αποτύπωμα. Η Stoiximan, με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο δράσεων υψηλού επιπέδου και με σταθερή παρουσία δίπλα σε ομάδες και αθλητές, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα στήριξης του ελληνικού αθλητισμού, αποτελώντας ένα brand άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρόοδο και την ανάπτυξή του. Ευχαριστούμε θερμά τους κριτές για την εμπιστοσύνη, τους συνεργάτες μας για τη συνεργασία, και φυσικά την ομάδα μας, που με πάθος, συνέπεια και επαγγελματισμό διαμορφώνει καθημερινά το αποτύπωμα της Stoiximan”.

Η φετινή αναγνώριση στα Sports Marketing Awards 2025 δεν είναι απλώς μια επιβράβευση για τις ενέργειες της χρονιάς, αλλά και μια επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ακολουθεί η Stoiximan, με έμφαση στην υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με την αθλητική κοινότητα.