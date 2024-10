Protergia Value Power+Gas: Ο απόλυτος συνδυασμός προγραμμάτων ρεύματος και φυσικού αερίου

Απολαύστε χαμηλές και σταθερές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο για να ξενοιάσετε για έναν ολόκληρο χρόνο

Συνδυάζοντας το σταθερό οικιακό πρόγραμμα ρεύματος Value Safe More και το σταθερό αυτόνομο οικιακό πρόγραμμα Value Gas Safe επωφελείστε στο λογαριασμό του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας με ακόμα χαμηλότερες τιμές.

11,5 λεπτά/kWh στο ρεύμα και 3,99 λεπτά/kWh στο φυσικό αέριο, χωρίς προϋπόθεση συνέπειας

Και όλα αυτά, φυσικά με την σιγουριά Protergia!

Τι κερδίζετε όταν συνδυάζετε τα προϊόντα;

Ακόμα πιο ανταγωνιστικές και σταθερές τιμές για το Ηλεκτρικό Ρεύμα και για το Φυσικό Αέριο για 1 χρόνο

Πάγιο Value Safe More 9,9€/μήνα και πάγιο Value Gas Safe 9,9€/μήνα

Δώρο τα 3 πάγια του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) στο Φυσικό Αέριο

Τη χαμηλότερη σταθερή χρέωση προμήθειας ανά κιλοβατώρα στο Φυσικό Αέριο για 1 χρόνο

Χωρίς Εγγύηση, με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής

Και όπως πάντα, με το ProtergiaApp έχετε τον απόλυτο έλεγχο της κατανάλωσης στα χέρια σας!

Επισκεφθείτε σήμερα την ιστοσελίδα της Protergia για να μάθετε περισσότερα και δείτε εδώ τη νέα διαφήμιση της Protergia για το Protergia Value Power + Gas, τον απόλυτο συνδυασμό προγραμμάτων ρεύματος + φυσικού αερίου!