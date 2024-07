Τα νέα Samsung Galaxy Z Fold 6 και Z Flip 6 ωθούν το Galaxy AI σε νέα επίπεδα

Το Galaxy AI αναβαθμίζεται με τη σειρά Galaxy Z και το οικοσύστημα Galaxy

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε σήμερα τις νέες προσθήκες στην σειρά αναδιπλούμενων smartphones Galaxy Ζ, το Galaxy Z Fold6 και το Galaxy Z Flip6. Κατά τη διάρκεια του Unpacked, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρουσιάστηκαν τα ολοκαίνουργια Galaxy Buds3 και Galaxy Buds3 Pro.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung εγκαινίασε το Galaxy AI. Με την παρουσίαση της νέας σειράς Galaxy Z, η Samsung εισάγει το επόμενο κεφάλαιο για το Galaxy AI, αξιοποιώντας τον ευπροσάρμοστο και ευέλικτο παράγοντα μορφής, που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει μια σειρά από μαγευτικές εμπειρίες. Μέσω της ευρείας οθόνης του Galaxy Z Fold, το FlexWindow του Galaxy Z Flip ή αξιοποιώντας στο έπακρο το Flex Mode, η 6η γενιά αναδιπλούμενων συσκευών της Samsung θα προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για τη μεγιστοποίηση των ΑΙ δυνατοτήτων. Βασισμένο στην καινοτομία του παράγοντα μορφής της Samsung, το Galaxy AI θα αξιοποιήσει την ισχυρή και ευφυή εμπειρία αναδίπλωσης, για να εισάγει μια νέα εποχή επικοινωνίας, παραγωγικότητας και δημιουργικότητας.

«Δημιουργώντας τον αναδιπλούμενο παράγοντα μορφής και εγκαινιάζοντας την εποχή του mobile AI, είμαστε ενθουσιασμένοι για τις δύο αυτές τεχνολογίες, που αλληλοσυμπληρώνονται και ξεκλειδώνουν νέες δυνατότητες», σημείωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος Mobile eXperience της Samsung Electronics. «Οι αναδιπλούμενες συσκευές μας συναντούν τις μοναδικές ανάγκες κάθε χρήστη και πλέον, αναβαθμισμένη από τη δύναμη του Galaxy AI, η Samsung προσφέρει μία νέα εμπειρία τεχνολογίας, που δεν θυμίζει καμία άλλη στο παρελθόν».

Χάρη στη συνεχή καινοτομία της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphones, δημιουργήθηκε η πιο λεπτή και ελαφριά σειρά Galaxy Z που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, βελτιστοποιημένη για φορητότητα. Ο συμμετρικός σχεδιασμός με ευθείες άκρες παρέχει ένα αισθητικά κομψό φινίρισμα, ενώ η νέα αναλογία της εξωτερικής οθόνης στο Galaxy Z Fold6 προσφέρει μια πιο* ευρεία εμπειρία θέασης. Μαζί με τις βελτιώσεις* ως προς το design, η νέα σειρά Galaxy Z έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ακόμα* μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη* ασφάλεια. Η δομή των μεντεσέδων διπλής ράγας υποστηρίζεται περαιτέρω από μια ενισχυμένη αναδιπλούμενη άκρη, κατανέμοντας καλύτερα τους κραδασμούς από τις εξωτερικές κρούσεις. Επιπλέον, τα ενισχυμένα στρώματα στην κύρια οθόνη βοηθούν στη βελτίωση της πτύχωσης της οθόνης, ενισχύοντας παράλληλα την αντοχή της. Η τελευταία σειρά Z είναι εξοπλισμένη με ενισχυμένο Armor Aluminum και Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, καθιστώντας τη την πιο ανθεκτική σειρά Ζ έως σήμερα.

Εκτός από αξιόπιστο, κάθε στοιχείο της σειράς Galaxy Z είναι, επίσης, ισχυρό. Το Galaxy Z Fold6 αλλά και το Flip6 είναι εξοπλισμένα με τον Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, τον πιο ανεπτυγμένο Snapdragon επεξεργαστή για smartphones που έχει κατασκευαστεί. Ο επεξεργαστής είναι βελτιστοποιημένος για AI επεξεργασία και προσφέρει βελτιωμένα γραφικά, αλλά και συνολικά βελτιωμένη απόδοση. Το αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης μεγιστοποιεί την απόδοση με έναν μεγαλύτερο θάλαμο ατμού στο Galaxy Z Fold6 και, για πρώτη φορά σε αναδιπλούμενο Samsung Galaxy, ένα θάλαμο ατμού στο νέο μοντέλο Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Fold6: Η παραγωγικότητα στη μεγάλη οθόνη βελτιώνεται με ΑΙ

Το Galaxy Z Fold6 προσφέρει μία ευρεία γκάμα από ΑΙ χαρακτηριστικά και εργαλεία που ενισχύουν της δυνατότητες της ευρείας οθόνης και αυξάνουν σημαντικά την παραγωγικότητα.

Το Note Assist στα Samsung Notes προφέρει μετάφραση, περιλήψεις, και αυτόματη μορφοποίηση για απλές και εύκολες σημειώσεις meeting. Επιπλέον, μια νέα ενσωματωμένη λειτουργία απομαγνητοφώνησης επιτρέπει τη μεταγραφή, τη μετάφραση και τη σύνοψη φωνητικών εγγραφών απευθείας από την εφαρμογή σημειώσεων. Κείμενα σε PDF φακέλους μπορούν να μεταφραστούν και να επικαλυφθούν άψογα μέσω της επιλογής PDF overlay translation στα Notes – ενώ υποστηρίζει ακόμη και κείμενο σε εικόνες και γραφήματα. Η νέα προσθήκη στις λειτουργίες Galaxy AI, είναι το Composer από το Samsung Keyboard, που παράγει προτεινόμενο κείμενο βάσει απλών keywords για email και υποστηριζόμενες social media εφαρμογές. Συγκεκριμένα για τα social media, η λειτουργία Composer δημιουργεί κείμενο που αντανακλά στον τρόπο επικοινωνίας του χρήστη μέσω ανάλυσης προηγούμενων του αναρτήσεων. Επιπλέον, η εμπειρία με το S Pen επεκτείνεται περαιτέρω σε συνδυασμό με το Galaxy AI στην οθόνη του Galaxy Z Fold6. Το ολοκαίνουργιο Sketch to image επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ακόμη πιο εξελιγμένα έργα τέχνης, δημιουργώντας επιλογές εικόνων όταν οι χρήστες απλώς σκιτσάρουν ή σχεδιάζουν πάνω σε φωτογραφίες στην οθόνη της εφαρμογής Gallery ή Notes.

Το Galaxy Z Fold6 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, το παιχνίδι και την ενημέρωσή τους χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία της Samsung με την Google. Η τελευταία εφαρμογή Google Gemini είναι πλήρως ενσωματωμένη στη νέα σειρά Galaxy Z, παρέχοντας στους χρήστες ένα προσωπικό ΑΙ βοηθό απευθείας από το smartphone τους. Απλά σύροντας τη γωνία της οθόνης ή λέγοντας “Hey Google”, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τον προσωπικό βοηθό Gemini και να λάβουν βοήθεια με το γράψιμο, τη μάθηση ή τον προγραμματισμό. Το Gemini είναι ενσωματωμένο σε ορισμένες από τις αγαπημένες εφαρμογές Google των χρηστών, διευκολύνοντας την οργάνωση ενός τέλειου ταξιδιωτικού δρομολογίου με πληροφορίες κράτησης πτήσεων και ξενοδοχείων σε πραγματικό χρόνο – και την εξερεύνηση διάσημων αξιοθέατων και των βέλτιστων διαδρομών για να φτάσουν οι χρήστες εκεί χρησιμοποιώντας το Google Maps. Όταν ένας χρήστης χρειάζεται λεπτομερείς πληροφορίες για ένα μουσικό βίντεο K-pop, ενώ παρακολουθεί YouTube στη μεγάλη οθόνη του Z Fold6, μπορεί να έχει πρόσβαση στο Gemini στην οθόνη διαχωρισμού πολλαπλών παραθύρων, για να κάνει ερωτήσεις. Αν ο χρήστης έχει περιέργεια να μάθει ποιος είναι ο καλλιτέχνης στο βίντεο, απλά πατάει παρατεταμένα το home button και κύκλο, επισημάνει ή πατάει στην οθόνη – και το Circle to Search θα προτείνει άμεσα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το Galaxy AI έχει, επίσης, βελτιώσει την ανεμπόδιστη επικοινωνία στο Z Fold6. Μεγιστοποιώντας τον μοναδικό παράγοντα μορφής διπλής οθόνης, το Interpreter διαθέτει μια νέα λειτουργία συνομιλίας που επιτρέπει και στους δύο συμμετέχοντες να βλέπουν μεταφράσεις στην κύρια αλλά και στην εξωτερική οθόνη για πιο φυσικές αλληλεπιδράσεις. Προσφέρει, επίσης, μονόδρομη μετάφραση, ώστε να μπορούν οι χρήστες να καταλαβαίνουν εύκολα όταν ακούνε διαλέξεις ή οποιοδήποτε άλλο είδος παρουσίασης. Το Live Translate, που μεταφράζει τις τηλεφωνικές κλήσεις απευθείας στη συσκευή των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, επεκτείνεται τώρα και πέρα από την εγγενή εφαρμογή κλήσεων της Samsung μία σειρά από δημοφιλείς εφαρμογές τρίτων.

Από τη λήψη έως την επεξεργασία και την προβολή, το ΑΙ ProVisual Engine στο Galaxy Z Fold6 φέρνει τη δημιουργικότητα των χρηστών στο επόμενο επίπεδο. Η προηγμένη εμπειρία επεξεργασίας φωτογραφιών με το Photo Assist στη μεγάλη οθόνη βοηθάει στην εύκολη δημιουργία περιεχομένου επαγγελματικού επιπέδου. Το Portrait Studio δημιουργεί μια ποικιλία διαφορετικών στυλ πορτραίτου, όπως 3D καρτούν ή ακουαρέλα, για ακόμη περισσότερες δημιουργικές δυνατότητες. Και αν οι χρήστες θέλουν να απολαμβάνουν κάθε δευτερόλεπτο με μια πιο λεπτομερή προβολή, το Instant Slow-mo τους επιτρέπει να επιβραδύνουν άμεσα ένα βίντεο δημιουργώντας πρόσθετα καρέ, διατηρώντας παράλληλα μια ομαλή εμπειρία προβολής. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αποθήκευσης ή κοινοποίησης των βίντεο τους με τους φίλους και την οικογένειά, ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν κι εκείνοι.

Το Galaxy Z Fold6 δεν επιτρέπει στους χρήστες μόνο να δημιουργήσουν περιεχόμενο, αλλά και να το απολαμβάνουν. Προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία gaming, η οποία εδράζεται στο ισχυρό chipset του και στο 1.6x μεγαλύτερο θάλαμο ατμού, το νέο smartphone οριζόντιας αναδίπλωσης της Samsung προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να παίζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις τους. Τα ζωντανά, ρεαλιστικά γραφικά υποστηρίζονται από το Ray Tracing και ζωντανεύουν σε μια 7.6-ιντσών οθόνη που προσφέρει έως και 2,600nit φωτεινότερη προβολή για μία πιο διαδραστική εμπειρία gaming.

Galaxy Z Flip6: Δημιουργώντας μαγευτικές εμπειρίες, προσαρμοσμένες στους χρήστες

Το Galaxy Z Flip6 δεν είναι απλώς κατάλληλο για φορητότητα, αλλά προσφέρει επιπλέον μια ποικιλία δυνατοτήτων προσαρμογής και δημιουργικότητας, ώστε να μπορούν οι χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο κάθε τους στιγμή.

Η 3.4-ιντσών εξωτερική οθόνη Super AMOLED FlexWindow έχει αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας λειτουργίες ΑΙ χωρίς καν να χρειάζεται να ανοίξει ο χρήστης τη συσκευή. Και για τις επικοινωνίες εν κινήσει, οι χρήστες μπορούν να απαντούν σε μηνύματα με το Suggested replies στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν διατίθεται στα ελληνικά), το οποίο αναλύει τα τελευταία μηνύματα των χρηστών για να προτείνει μια εξατομικευμένη απάντηση. Με το Galaxy AI, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συσκευή τους, που έχει μέγεθος τσέπης και πολλές από αυτές τις βολικές λειτουργίες που υπάρχουν στο FlexWindow. Το FlexWindow προσφέρει πρόσβαση στις ενημερώσεις και ειδοποιήσεις του Samsung Health και επιτρέπει, επίσης στους χρήστες να επιλέξουν το επόμενο κομμάτι που θέλουν να ακούσουν στο widget της μουσικής τους. Επιπλέον, το FlexWindow προσφέρει περισσότερα* Widgets, και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν πληροφορίες από πολλά Widgets ταυτόχρονα.

Ωστόσο, δεν θα ήταν το Galaxy Z Flip, εάν δεν προσέφερε μία σειρά από επιλογές για προσαρμοσμένη εμπειρία συσκευής. Με το AI Photo Ambient, μια ταπετσαρία μπορεί να αλλάζει σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την ώρα και τον καιρό. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν εύκολα την αισθητική που τους ταιριάζει με τις προτεινόμενες επιλογές διάταξης οθόνης μέσω επεξεργασίας της ταπετσαρίας τους – όπως τη μετακίνηση του ρολογιού και την αλλαγή του χρώματος του πλαισίου, για να διασφαλίσουν ότι η εικόνα φόντου θα ξεχωρίζει.

Η δημιουργικότητα ξεπερνά ακόμη και το FlexWindow. Το FlexCam συνεχίζει να προσφέρει την πολυδιάστατη εμπειρία φωτογράφισης και ξεκλειδώνει δημιουργικές επιλογές. Με το νέο Auto Zoom, το FlexCam βρίσκει αυτόματα το κατάλληλο καδράρισμα για τη λήψη των χρηστών, εντοπίζοντας το θέμα και κάνοντας ζουμ πριν προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να διαλέξουν οι χρήστες ανάμεσα στους φίλους τους ή σε ένα απίστευτο σκηνικό που θα είναι στο πλάνο – και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να κρατά κανείς τη συσκευή.

Οι νέοι 50MP Wide και 12MP Ultra-wide αισθητήρες παρέχουν μια αναβαθμισμένη φωτογραφική εμπειρία με καθαρές και ευκρινείς λεπτομέρειες στις εικόνες. Ο νέος αισθητήρας 50MP υποστηρίζει 2x οπτικό zoom για φωτογραφίες χωρίς θόρυβο, ενώ προσφέρει AI zoom για μια προηγμένη εμπειρία λήψης με έως και 10x zoom. Το Nightography, ενισχυμένο με video HDR επιτρέπει στους χρήστες να τραβάνε ακόμη πιο* φωτεινά βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ενισχύεται*, με τη συνεργασία με δημοφιλείς εφαρμογές social media. Η νυχτερινή λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη εντός της εφαρμογής στο Instagram, ώστε να μπορούν οι χρήστες να κάνουν λήψη εκπληκτικών φωτογραφιών τη νύχτα και να τις στέλνουν ή να τις δημοσιεύουν απευθείας μέσα στην εφαρμογή.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις δημιουργικές και προσαρμόσιμες λειτουργίες του Galaxy Z Flip6 χωρίς να ανησυχούν για τη διάρκεια της μπαταρίας. Χάρη στη βελτιστοποίηση του hardware και του software, ο χρόνος χρήσης έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.

Ασφάλεια δεδομένων, χωρίς συμβιβασμούς

Τα Galaxy Z Fold6 και Flip6 προστατεύονται από το Samsung Knox, την αμυντικού επιπέδου, πολυεπίπεδη πλατφόρμα ασφάλειας Samsung Galaxy, κατασκευασμένης για να διαφυλάσσει κρίσιμες πληροφορίες και να προστατεύει από ευπάθειες με end-to-end εξοπλισμό, ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο και συνεργατική προστασία. Στην εποχή του ΑΙ, η δέσμευση της Samsung να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν τις ρυθμίσεις της συσκευής τους είναι ισχυρότερη από ποτέ, γι’ αυτό και τους προσφέρει τον πλήρη έλεγχο του τρόπου με τον οποίο επιτρέπουν στα δεδομένα τους να ενισχύουν τις εμπειρίες ΑΙ μέσω των ρυθμίσεων Galaxy AI. Η νέα σειρά Galaxy Z υποστηρίζεται, επίσης, από μία διευρυμένη λίστα λειτουργιών ασφαλείας της Samsung, όπως το Knox Vault, το Security & Privacy Dashboard, το Auto Blocker, τα passkeys, το Secure Wi-Fi και το Private sharing στο Quick Share.

Galaxy Buds3: Η Galaxy AI Επαναπροσδιορίζει την Συνδεδεμένη Εμπειρία

Με τη δύναμη του Galaxy AI, η σειρά Galaxy Buds3 εισάγει μια νέα εμπειρία επικοινωνίας. Αν οι χρήστες παρακολουθούν ένα μάθημα σε μια ξένη γλώσσα από τις υποστηριζόμενες γλώσσες, μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Διερμηνέα (δεν διατίθεται στα ελληνικά) στη λειτουργία Ακρόασης στο Galaxy Z Fold6 ή στο Flip6 με τα Galaxy Buds3 συνδεδεμένα στα αυτιά τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να ακούσουν τη διάλεξη μεταφρασμένη σε μία από τις υποσρηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) απευθείας μέσω των Galaxy Buds τους, περιορίζοντας τα γλωσσικά εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν κατά τις σπουδές τους. Επίσης, λέγοντας απλά δύο λέξεις μέσω των Φωνητικών Εντολών στις υποστηριζόμενες γλώσσες (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά) μπορούν να ελέγχουν λειτουργίες όπως η αναπαραγωγή ή η διακοπή της μουσικής χωρίς να αγγίζουν χειροκίνητα τα ακουστικά ή το smartphone τους. Ο ήχος μπορεί, επίσης, να βελτιστοποιηθεί έξυπνα, ανεξάρτητα από τον τρόπο που φοράνε οι χρήστες τα Galaxy Buds τους. Τα μικρόφωνα της σειράς Buds3 αναλύουν τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό ήχο σε πραγματικό χρόνο για να βελτιώνουν τον ήχο και την ποιότητα Active Noise Cancellation (ANC) μέσω των Adaptive EQ και Adaptive ANC. Εάν οι χρήστες ακούνε μουσική, τα Galaxy Buds3 Pro συλλέγουν και αναγνωρίζουν συνεχώς τον περιβάλλοντα ήχο και ρυθμίζουν αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο θορύβου και ήχου χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση μέσω των λειτουργιών Adaptive Noise Control, Siren Detect, και Voice Detect, προσφέροντας μέγιστη ευκολία.

Βασισμένη σε μια πληθώρα στατιστικών δεδομένων, η σειρά Galaxy Buds3 έρχεται με νέο υπολογιστικά σχεδιασμένο σχήμα που αγκαλιάζει το αυτί με άνεση. Ο κομψός σχεδιασμός των Galaxy Buds3 Pro συμπληρώνεται από τα Blade Lights. Αυτός ο νέος σχεδιασμός επιτρέπει μια φυσική εμπειρία χρήσης, παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου της συσκευής με ένα απλό άγγιγμα, προσφέροντας έτσι εύκολο χειρισμό και κομψή αισθητική ταυτόχρονα. Τα Galaxy Buds3 και Buds3 Pro προσφέρουν δύο επιλογές σχεδιασμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη. Συγκεκριμένα, τα Galaxy Buds3 Pro, με σχεδιασμό τύπου καναλιού είναι κατάλληλα για όσους αναζητούν καθηλωτικό ήχο, ενώ τα Buds3 με σχεδιασμό ανοιχτού τύπου απευθύνονται σε όσους προτιμούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή σε διάφορες περιστάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για μια μαγευτική ηχητική εμπειρία, τα Galaxy Buds3 Pro είναι εξοπλισμένα με προηγμένο* hardware. Διαθέτουν βελτιωμένα ηχεία 2 δρόμων με επίπεδο tweeter για εκλεπτυσμένη και ακριβή απόδοση των υψηλών συχνοτήτων, καθώς και Διπλοί Ενισχυτές για κρυστάλλινο ήχο εν κινήσει. Χάρη στην τεχνολογία Ultra High Quality Audio που υποστηρίζει διπλάσιο ρυθμό δειγματοληψίας με τον κωδικοποιητή SSC, οι χρήστες μπορούν να ακούνε οποιαδήποτε πηγή ήχου υψηλής ανάλυσης και να απολαμβάνουν κάθε ήχο με εκπληκτική λεπτομέρεια. Αυτό το επίπεδο ποιότητας ήχου επεκτείνεται και στις τηλεφωνικές κλήσεις. Με ένα προ-εκπαιδευμένο μοντέλο βασισμένο στη μηχανική μάθηση, η σειρά Galaxy Buds3 είναι πλέον σε θέση να αποκαταστήσει την αρχική φωνή του ομιλητή σε διάφορα περιβάλλοντα θορύβου, ενώ παράλληλα παρέχει μια εμπλουτισμένη και φυσική κλήση – παρόμοια με τις υψηλής ποιότητας κλήσεις των smartphones – με τη λειτουργία Super-Wideband Call.

Διαθεσιμότητα

Το Galaxy Z Fold6 είναι διαθέσιμο στις αποχρώσεις Silver Shadow, Pink και Navy, ενώ το Galaxy Z Flip6 είναι διαθέσιμο στις αποχρώσεις Silver Shadow, Yellow, Blue και Mint ώστε να μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν την απόχρωση που ταιριάζει περισσότερο στο στυλ τους.

Η σειρά Galaxy Buds3 προσφέρει έναν εξαιρετικά κομψό, μοντέρνο και άνετο σχεδιασμό που διατίθεται σε δύο χρωματικές επιλογές, Silver και White.

Οι σειρές Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Buds3Pro και Buds3 είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία από σήμερα, 10 Ιουλίου μέσω του Samsung eshop σε Ελλάδα και διατίθενται προς αγορά από τις 24 Ιουλίου μέσα από το Samsung Eshop και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οφέλη Προπαραγγελίας:

Όφελος Trade in 100 ευρώ επιπλέον της αξίας επιστροφής του παλιού smartphone μέσω FoxWay**

Δώρο ασφάλιση θραύσης οθόνης για 1 έτος μέσω Samsung Members***

Όφελος 30%**** σε ένα από τα Galaxy Buds3 ή Buds3Pro ή Galaxy Watch7 ή Watch Ultra προπαραγγέλνοντας το ταυτόχρονα με ένα Galaxy Ζ Flip6 ή Galaxy Z Fold6.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Buds3 και Buds3 Pro, επισκεφθείτε το Samsung.com/gr .

*σε σχέση με το/α προηγούμενο/α μοντέλο/α

** Ισχύει για προπαραγγελίες μέσω του Samsung.com/gr από 10/07/2024 έως 23/07/2024, μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. To Trade in πραγματοποιείται από την Foxway OU εντός διαστήματος από 15 έως 45 ημέρες από την παράδοση. Όροι Trade In: https://bit.ly/3wQ1arp Η τελική αξία επιστροφής του παλιού σας smartphone ενδέχεται να διαφέρει της αρχικής εκτιμώμενης αξίας βάσει της αξιολόγησης της Foxway. Ο τιμοκατάλογος της Foxway υπόκειται σε αλλαγή.

Όροι και προθεσμίες προωθητικής ενέργειας: //images.samsung.com/is/content/samsung/assets/gr/2407/local/trade-in-foxway-promo.pdf Πραγματοποίηση Διαδικασίας Trade-in στην ιστοσελίδα της Foxway: https://samsungonline-gr.foxway.tech/foldable-promo

*** Ισχύει για προπαραγγελίες μέσω του Samsung.com/gr από 10/07/2024 έως 23/07/2024, μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Ισχύει για κατόχους Samsung Account και προϋποθέτει αίτηση μέσω Samsung Members εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την Ημερομηνία Αγοράς. Ασφάλιση Allianz Partners για κατοίκους Ελλάδος. Όριο 1 αξίωση/έτος. Όροι ασφάλισης https://bol.mondial-assistance.gr/terms_conditions/6929.pdf . Όροι και προθεσμίες προωθητικής ενέργειας: https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-zfold6-zflip6-preorder-promo/ .

**** Με την συνδυαστική προπαραγγελία ενός Galaxy Ζ Flip6 ή Z Fold6, θα έχετε 30% όφελος στην τιμή ενός από τα Galaxy Buds3 ή Buds3 Pro ή Galaxy Watch7 ή Watch Ultra.

Ισχύει για προπαραγγελίες από 10/7/2024, έως και 23/7/2024, στο Samsung.com/gr και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Σε κάθε προπαραγγελία ενός Galaxy Ζ Flip6 ή ενός Z Fold6 εφαρμόζεται έκπτωση 30% στην τιμή μόνο ενός εκ των Galaxy Buds3 ή Buds3Pro ή Galaxy Watch7 ή Watch Ultra. Με την προπαραγγελία εξοφλείται το τίμημα αγοράς και τα προϊόντα παραδίδονται κατά την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους βάσει διαθεσιμότητας.