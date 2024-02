Τα OSCARS 2024 στην COSMOTE TV με 94 υποψήφιες ή βραβευμένες ταινίες

Προβολή 3 ταινιών back-2-back, από την Παρασκευή 16/2 έως και την Κυριακή 17/3

Η 96η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR πλησιάζει και η COSMOTE TV, που θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά (Κυριακή 10/3, 01.00) τη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά, φέρνει για 7η συνεχή χρονιά το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD. To κανάλι θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 17 Μαρτίου και θα φιλοξενήσει συνολικά 94 ταινίες που έχουν αποσπάσει ή προταθεί για χρυσό αγαλματίδιο, καθώς και την τελετή απονομής. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, επιλεγμένες ταινίες θα είναι διαθέσιμες on demand, εντελώς δωρεάν, μέσα από τον κατάλογο «OSCARS® Collection».

Ένας μήνας γεμάτος OSCARS

Με καθημερινά 3 ταινίες back-2-back, το κανάλι θα προβάλει μεταξύ άλλων, το φετινό υποψήφιο για 2 Όσκαρ blockbuster «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση» με τον Τομ Κρουζ (Δευτέρα 11/3, 16.45), μαζί με τα αγαπημένα των κριτικών, «To Leslie» (Παρασκευή 15/03, 22.30), «Close» (Δευτέρα 19/2, 20.40) και «Drive My Car» (Τρίτη 20/2, 19.25). Στο πρόγραμμα του καναλιού οι τηλεθεατές θα βρουν, επίσης, πολυσυζητημένους τίτλους των τελευταίων ετών, όπως: «Το Τρίγωνο της Θλίψης» (Παρασκευή 23/2, 19.55), «Aftersun» (Τρίτη 5/3, 20.40), «Αισθάνομαι Ζωντανός» (Τρίτη 5/3, 22.30), «1917» (Παρασκευή 8/3, 20.20), «The Fabelmans» (Σάββατο 9/3, 19.55), «Βαβυλώνα» (Σάββατο 9/3, 22.30) και «Η Φάλαινα» (Κυριακή 10/3, 19.20).

Από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και ταινίες που σημάδεψαν τις δεκαετίες των 80’s 90’s και 00’s. «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» (Παρασκευή 16/2, 22.30), «Άγγλος Ασθενής» (Τετάρτη 21/2, 19.45), «Η Έκτη Αίσθηση» (Παρασκευή 23/2, 18.00), «Braveheart» (Παρασκευή 23/2, 22.30), «Το Αριστερό μου Πόδι» (Κυριακή 25/2, 18.30), «Ολέθρια Σχέση» (Τετάρτη 28/2, 20.20) και «Δωμάτιο με Θέα» (Πέμπτη 29/2 , 20.25) είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουν.

Το COSMOTE CINEMA OSCARS φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών της COSMOTE TV και συναρπαστικά αφιερώματα. Το Σάββατο 17/2 είναι αφιερωμένο στο σινεμά του Γούντι Άλεν, καθώς θα προβληθούν οι ταινίες «Διαλύοντας τον Χάρι» (19.00), «Σφαίρες Πάνω Από το Μπροντγουέι» (20.45) και «Θλιμμένη Τζάσμιν» (22.30). Την επόμενη μέρα (Κυριακή 18/2) η σκυτάλη θα δοθεί στην πολυβραβευμένη Σίρλεϊ ΜακΛέιν και τις ταινίες «Αγαπημένη μου, Γκέισα» (18.15) και «Σχέσεις Στοργής» (20.15). Το Σάββατο 24/2, σειρά έχει το πρώτο (16.10) και το δεύτερο μέρος (19.05) της τριλογίας του «Νονού», καθώς και το «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone», η νέα εκδοχή του «Νονού 3» (22.30). Ξεχωριστή θέση στο κανάλι έχουν, επίσης, η διαχρονική Μισέλ Φάιφερ (Δευτέρα 26/2 – Μια Θαυμάσια Μέρα – 18.20, Υπόθεση Πολύ Προσωπική – 20.15, Σχέσεις Πάθους – 22.30) και ο μεγάλος Ισπανός auteur Πέδρο Αλμοδόβαρ (Παρασκευή 1/3 – Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης – 19.00, Μίλα της – 20.30, Γύρνα Πίσω – 22.30). Τέλος, η Κυριακή 3/3 είναι αφιερωμένη σε κλασικά αριστουργήματα, όπως «Η Ατιμασμένη» (17.45), «Τα Καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας» (19.30) και το original «Ο Πλανήτης των Πιθήκων» του 1968 (22.30).