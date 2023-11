Τα Pampers® στέκονται για 6η συνεχόμενη χρονιά δίπλα στα πρόωρα μωράκια και τις οικογένειές τους

Τα Pampers® σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Ηλιτόμηνον» δεσμεύονται για ακόμη μια χρονιά να στηρίξουν τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα, δωρίζοντας τις κατάλληλες για εκείνα πάνες.

Τα Pampers®,στοχεύουν να διασφαλίσουν ό,τι τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα θα έχουν την κατάλληλη προστασία για έναν ξεκούραστο ύπνο. Από το 2018, έξι χρόνια τώρα, για κάθε συσκευασία Pampers® που αγοράζεται, τα Pampers® δωρίζουν μία πάνα για τα πρόωρα μωράκια, με στόχο η ετήσια δωρεά στις αντίστοιχες μονάδες να ξεπερνά τις 200.0000 πάνες σε όλη τη χώρα. Συνολικά, μέχρι σήμερα, τα Pampers® έχουν δωρίσει πάνω από 1.000.000 ειδικά σχεδιασμένες πάνες στα μαιευτήρια όλης της Ελλάδας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και συμβάλλοντας στον καλύτερο ύπνο των νεογνών. Καθώς ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των πρόωρων μωρών, πάντα με ιδιαίτερη ευαισθησία πλάι στους μικρούς μαχητές, τα Pampers® δεσμεύονται να δωρίσουν και φέτος ειδικά σχεδιασμένες πάνες στα νοσοκομεία, διασφαλίζοντας έτσι ότι κάθε μωρό που γεννιέται πρόωρα θα έχει πρόσβαση σε αυτές.

Ένα στα δέκα μωρά παγκοσμίως γεννιέται πρόωρα και όταν ένα μωρό γεννιέται πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του, έχει ευαίσθητη επιδερμίδα. Από τη γέννηση του, είτε είναι τελειόμηνο είτε πρόωρο, το δέρμα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας που συμβάλλει στην προστασία από τις λοιμώξεις καθώς επίσης και το όργανο που παρέχει ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και αποτροπή απώλειας νερού.

Επιπρόσθετα, τα πρόωρα μωρά κοιμούνται έως και το 97% του χρόνου για να εξασφαλιστεί η σωστή τους ανάπτυξη, με τον ύπνο να παίζει καθοριστικό ρολό στην υγιή σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Οι πάνες Pampers® Preemie Protection, οι μικρότερες και πιο μαλακές πάνες για μωρά με εξαιρετικά μικρό βάρος, 800 γραμμάρια, προσφέρουν εξατομικευμένη εφαρμογή, βοηθώντας τα μωράκια στις μονάδες νεογνών να παραμένουν στεγνά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μην διαταράσσεται ο ύπνος τους, δημιουργώντας τις συνθήκες για έναν ξεκούραστο ύπνο.

Επιπλέον της δωρεάς των ειδικά σχεδιασμένων πανών τα Pampers® Preemie Protection, τα τα Pampers® ενισχύουν σταθερά τα τελευταία χρόνια, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ηλιτόμηνον», που έχει στόχο την επίλυση των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά. Με την βοήθεια των τα Pampers®, η ΜΚΟ «Ηλιτόμηνον» έχει προχωρήσει στην δωρεά τεσσάρων θερμοκοιτίδων σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών σε μαιευτήρια σε πόλεις της Ελλάδας, εκπληρώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την ενίσχυση των νεογνών και των οικογενειών τους απέναντι στην προωρότητα. Στα άμεσα σχέδια της μάρκας, είναι η δωρεά της πέμπτης θερμοκοιτίδας σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών σε δημόσιο μαιευτήριο της Ελλάδας.

Η πρόεδρος του «Ηλιτόμηνον» και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γονέων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for the Care of Newborn Infants-EFCNI) Λέλα Βαβουράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Κάθε πρόωρο μωρό που γεννιέται είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει μια ολοκληρωμένη, εμπεριστατωμένη, πολυδιάστατη φροντίδα, με στόχο τη μείωση του στρες, της δυσφορίας και του πόνου που τυχόν αντιμετωπίζει. Αυτή τη φροντίδα τη χρειάζονται για να έχουν την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και να γίνουν υγιείς ενήλικες, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχοκοινωνικά. Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης φροντίδας των προώρων είναι η αλλαγή πάνας, που πρέπει να γίνεται με τέτοια υλικά και τεχνική ώστε να ελαχιστοποιούνται η δυσφορία και η φυσιολογική αστάθεια του μωρού. Η αλλαγή πάνας είναι μια πηγή στρες και δυσφορίας για όλα τα μωρά, πολύ δε περισσότερο γι αυτά που έχουν γεννηθεί πολύ νωρίς και πολύ μικρά. Με στόχο αυτή την ολοκληρωμένη φροντίδα πορευόμαστε για ακόμα μία χρονιά με τα Pampers, τα οποία ευχαριστούμε και για τις μικροσκοπικές πάνες που προσφέρουν και για την υποστήριξη να αγοράσουμε θερμοκοιτίδες νέας τεχνολογίας για τα πολύ ευάλωτα μωρά των ΜΕΝΝ».