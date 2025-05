Τα Queer Movie Nights επιστρέφουν για 4η χρονιά στην Αθήνα

Από τις 7 έως και τις 12 Μαΐου, ο κινηματογράφος Τριανόν και το Ινστιτούτο Goethe θα φιλοξενήσουν πάνω από 37 ΛΟΑΤΚΙ+ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας (17 Μαΐου), το φεστιβάλ queer κινηματογράφου επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο.

07-11 Μαΐου | Trianon Filmcentre (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα)

12 Μαΐου | Ινστιτούτο Γκαίτε (Ομήρου 14-16, Αθήνα)

Στο πλαίσιο του του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

Διαγωνιστικά τμήματα και φωνές από όλο τον κόσμο.

Το φεστιβάλ χωρίζεται σε τρία βασικά διαγωνιστικά τμήματα – Ελληνικό Μικρού Μήκους, Διεθνές Μικρού Μήκους και Διεθνές Μεγάλου Μήκους – φιλοξενώντας έργα που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη θεματική τους ποικιλομορφία. Οι ιστορίες κυμαίνονται από καθημερινές queer εμπειρίες, μέχρι πρωτοποριακές αφηγήσεις για την ταυτότητα, την επιθυμία, την οικογένεια, την επιβίωση και την απώλεια.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει το υβριδικό ντοκιμαντέρ Desire Lines του Jules Rosskam, που ενώνει την ιστορική μνήμη με την κινηματογραφική φαντασία για να αναδείξει την περίπλοκη ιστορία της τρανς σεξουαλικότητας. Η ταινία αυτή αποτελεί και την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ.

Ειδική Θεματική Ενότητα

Αναγνωρίζοντας τις έντονες διακρίσεις που υφίστανται στην καθημερινότητά μας οι θηλυκότητες και τα άτομα που φέρουν λεσβιακές και τρανς ταυτότητες, αλλά και τις μη συμπεριληπτικές έννοιες που συχνά χρησιμοποιούνται για να τις περιγράψουν, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό αφιέρωμα με ταινίες και δημιουργούς που προβάλλουν τις πολλαπλές και διαφορετικές πτυχές τους. Μέσα από δυνατές ταινίες και συζητήσεις, το φεστιβάλ θέλει να αναδείξει ιστορίες που παραμένουν συχνά στο περιθώριο της κινηματογραφικής αφήγησης και να δώσει φωνή σε εμπειρίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο queer αφήγημα.

Masterclass με την Sofia Luz – Το ντοκιμαντέρ ως αντίσταση.

Ένα από τα highlights της διοργάνωσης είναι το masterclass (10/5, 17:00) της Ισπανίδας queer φωτογράφου και σκηνοθέτιδας Sofia Luz, η οποία θα βρεθεί στην Αθήνα ως επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Acción Cultural Española και το Ινστιτούτο Cervantes. Στo φεστιβάλ θα παρουσιαστεί επίσης το ντοκιμαντέρ της As Leaves in the Wind, μια ταινία που χρησιμοποιεί την αφήγηση ως εργαλείο πολιτικής και προσωπικής αντίστασης.

Τα Queer Movie Nights και η σημασία τους

Σε μια εποχή που η queer ορατότητα παραμένει ζητούμενο, ειδικά στις κινηματογραφικές αφηγήσεις, το Queer Movie Nights αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ: είναι μια πλατφόρμα πολιτισμικής αντήχησης, κοινότητας και απελευθέρωσης. Είναι μια γιορτή για το queer βλέμμα, το δικαίωμα στη φαντασία και την αναζήτηση του ανήκειν.Τα Queer Movie Nights 2025 πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Πού και πότε

Κινηματογράφος Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21), 7 – 11 Μαΐου 2025

Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16), 12 Μαΐου 2025

Πληροφορίες: εδώ

Εισιτήρια:εδώ

Τα εισιτήρια είναι ημερήσια με χρεωση 5€/ημέρα και μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις προβολές της κάθε μέρας.

Την αφίσα του φεστιβάλ δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Γεωργαντάς