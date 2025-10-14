«Τα Τέρματα του Αυγούστου» ταξιδεύουν με το CineDoc

Το νέο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα μέσα από το δίκτυο του CineDoc, αποτυπώνοντας τη ζωή μιας μικρής κοινότητας στη Νότια Πίνδο.

Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό.

Ένα καλειδοσκόπιο μικρών και μεγάλων στιγμών, τα Τέρματα του Αυγούστου δίνουν μια τρυφερή, βιωμένη ματιά στη ζωή ενός τόπου, από τη μοναξιά του χειμώνα στον εφήμερο μικρόκοσμο του καλοκαιριού, όταν το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και παίρνει βαθιά ανάσα, ξαναγεμίζοντας από τους ανθρώπους του, παλιούς και νέους. Στο επίκεντρο, το ποδόσφαιρο, παγκόσμια γλώσσα, αφορμή για επικούς τσακωμούς και ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μια ταινία που λειτουργεί σαν πορτρέτο όχι απλώς ενός χωριού, αλλά της ανάμνησης μιας χώρας.

Μετά τις προβολές της σε Θεσσαλονίκη (15/10), Τρίκαλα (από 16/10) και Λάρισα (17/10), η ταινία συνεχίζει το κινηματογραφικό της ταξίδι στην Αθήνα μέσα από το CineDoc. Από 23 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου, «Τα Τέρματα του Αυγούστου» θα κυκλοφορήσουν στον κινηματογράφο Δαναό, ενώ στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η ταινία προβάλλεται επίσης στις 25 Οκτωβρίου στον Βόλο παρουσία του σκηνοθέτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον προβολές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο του CineDoc.

Η ταινία είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα και Βόλο.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τα «Τέρματα του Αυγούστου» είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου. Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός “ιμπρεσιονιστικού” πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα. Ένα πορτρέτο με φως αλλά και σκιές, γοητευτικό αλλά και ενίοτε τρομακτικό που, παρά τις αντιφάσεις του, είναι, πάνω απ’ όλα, απροσδόκητα ζωντανό και γνήσιο δείχνοντας πως μια μικρή κοινότητα τους περισσότερους μήνες του χρόνου μπορεί να παραμένει σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως παραμένει ζωντανό.

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

INFO

ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-ta-termata-tou-avgoustou/

Οι προβολές στον ΔΑΝΑΟ θα συνεχιστούν μέχρι 6/11. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.