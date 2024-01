The Ellinikon Moments – Talks: Συνεχίζεται ο επιτυχημένος θεσμός με την ομιλία του Θωμά Δοξιάδη για την βιωσιμότητα

Ομιλία του Αρχιτέκτονα – Αρχιτέκτονα Τοπίου Θωμά Δοξιάδη στο πλαίσιο του θεσμού “The Ellinikon Moments” την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου στο The Ellinikon Experience Centre

Η ενότητα “Talks” του θεσμού “The Ellinikon Moments” συνεχίζεται με μία ξεχωριστή ομιλία του Αρχιτέκτονα – Αρχιτέκτονα Τοπίου Θωμά Δοξιάδη με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Βιωσιμότητα. Αντίθεση ή Συμβίωση;». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου στις 18:30, στο The Ellinikon Experience Centre, το πιο προηγμένο τεχνολογικά κέντρο επισκεπτών στην Ευρώπη, που βρίσκεται εντός του The Ellinikon Experience Park. Ο διακεκριμένος Έλληνας Αρχιτέκτονας – Αρχιτέκτονας Τοπίου, o οποίος υπογράφει τον σχεδιασμό και τη μελέτη του The Ellinikon Experience Park, καθώς και τη μελέτη φύτευσης και την αδειοδότηση του The Ellinikon Park σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Sasaki, θα εμπνεύσει το κοινό του δεύτερου “Talk”, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ των αρχών της βιωσιμότητας και της αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Παρουσιάζοντας έργα που αποτελούν πρότυπα ανάπλασης αειφόρου διαβίωσης, όπως το The Ellinikon Riviera Tower, το The Ellinikon Experience Park, το NaPraia (Πορτογαλία), το Gello (Ιταλία) κ.α., ο ομιλητής θα ενθαρρύνει τον διάλογο γύρω από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης καθώς και την θέση της Ελλάδας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Θοδωρής Γεωργακόπουλος.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προκράτηση θέσης σε αυτό τον σύνδεσμο.

Επιπλέον παρέχεται υπηρεσία δωρεάν μεταφοράς από την κεντρική Πύλη Εισόδου του The Ellinikon Experience Park (Οδός Ελ. Βενιζέλου) προς το Parking του The Ellinikon Experience Park.