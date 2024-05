The Meet Market #JazzEdition στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Μηχανουργείο, Προαύλιο Μηχανουργείου

Δευτέρα 27 Μαΐου – Κυριακή 2 Ιουνίου, 2024



Καθημερινές 19:00 – 00:00 // Σαββ. & Κυρ. 12:00 – 00:00

Πειραιώς 100, Γκάζι 11854

Eίσοδος Δωρεάν

100+ εκθέτες

dj sets

street food & cocktails

δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά

Ήρθε και πάλι αυτή η περίοδος του χρόνου! Ώρα για καλοκαιρινές νύχτες με κοντομάνικα, κοκτέιλ, μπύρες, δωρεάν Jazz συναυλίες και Meet Market για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Κάνουμε βόλτα ανάμεσα στα πολύχρωμα περίπτερα που θα γεμίσουν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του Μηχανουργείου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και γκρουβάρουμε με τους μοναδικούς jazzy ήχους κάτω από τις κόκκινες καμινάδες σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του καλοκαιριού, το περίφημο Athens Jazz Festival.

Από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως την Κυριακή 2 Ιουνίου to Meet Market, η αγαπημένη αγορά της πόλης, συναντά το 23ο Athens Jazz, το φεστιβάλ-θεσμό (πια) της Αθήνας, και κλείνουν το μάτι στο καλοκαίρι στήνοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 7 συνεχόμενες ημέρες, 100+ Makers, 25+ από τους οποίους συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό μας, ξεχειλίζουν τον χώρο με τις εμπνευσμένες ιδέες τους, μοιράζονται τις ξεχωριστές ιστορίες τους και μας μεταδίδουν την αγάπη τους για τις #handmade δημιουργίες.

Από ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, αντικείμενα τέχνης και διακόσμησης μέχρι προϊόντα wellness, βιολογικά τρόφιμα και είδη για το παιδί και την οικογένεια, όλα #madeingreece. Και επειδή είμαστε πιστοί υποστηρικτές του First a meet, then a Market, σας περιμένουμε να πιούμε δροσιστικά cocktails , να δοκιμάσουμε λαχταριστό street food, να ακούσουμε καλή μουσική , ή να διασκεδάσουμε με διαδραστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους!

Μην ξεχάσετε να κάνετε μια επίσκεψη στο Κεντρικό Ταμείο/Info point της διοργάνωσης όπου θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στη #ΜεγάληΚλήρωση, από την οποία θα επιλεγούν 3 τυχεροί νικητές και ο καθένας θα πάρει ένα καλάθι γεμάτο δώρα από τους εκθέτες!

Meet us at the 23ο Athens Jazz!



#TheMeetMarket: Mια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διασκόμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.

Δραστηριότητες για παιδιά

Σάββατο 01/06



14:00 – 17:00 || Face-painting από τις Μουτζούρες



18:30 – 20:00 || Juggling and Bubble Show από Fundastick Performing Arts

Κυριακή 02/06

14:00 – 17:00 || Face-painting από τις Μουτζούρες



16:30 – 19:30 || Υπαίθριες δραστηριότητες από Paizwntas



19:00 – 20:00 || Magic Show από Magic Tolto

Face-painting από τις Μουτζούρες – Πινέλα χοροπηδούν αγκαζέ με τα σφουγγάρια, αδημονούν στα χρώματα να κυλιστούν, με glitter να πασπαλιστούν, την Άνοιξη να φέρουνε στα παιδικά μουτράκια… οι Μουτζούρες έρχονται και πιάνουν δουλειά στο Jazz Meet Market!



Υπαίθριες δραστηριότητες από ΠΑΙΖώΝΤΑΣ – Τι συμβαίνει όταν συνοδοί βουνού και ποταμού, αναρριχητές, ορειβάτες, δάσκαλοι παιδικού θεάτρου και φυσικής αγωγής, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί υπαίθριων δραστηριοτήτων και προσκόπων συναντιούνται στο Meet Market; Η διασκέδαση ξεκινά! Υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Juggling and Bubble Show από Fundastick Performing Arts: Ο Παναγιώτης Αργυράκης της Fundastick Performing Arts θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους με τα απίθανα ζογκλερικά του και θα γεμίσει το Meet Market με τεράστιες σαπουνόφουσκες!

Magic Show από Magic Tolto: Ο “χείμαρρος” της διασκέδασης παιδιών Magic Tolto παρουσιάζει μια διαδραστική παράσταση μαγικών γεμάτη στιγμές γέλιου, ενθουσιασμού και πραγματικής διασκέδασης!

Για ηλικίες: 4+

#DJ Lineup:

Δευτέρα 27/05



19:00 – 21:00 Chris OD



21:00 – 22:00 Jan Van & Fotis Siotas (GR – Jazz+)



22:00 – 23:00 MOb Trio (GR)



23:00 – 00:00 Andreas Polyzogopoulos Trio (GR)

Τρίτη 28/05



19:00 – 21:00 Mr. Gee



21:00 – 22:00 Triple Jump (SK)



22:00 – 23:00 Dock In Absolute (LU)



23:00 – 00:00 Louis Matute Large Ensemble (CH)

Τετάρτη 29/05



19:00 – 21:00 dj kotétrataté



21:00 – 22:00 Júlia Karosi (HU)



22:00 – 23:00 Léon Phal (FR)



23:00 – 00:00 Nils Landgren Funk Unit (SE)

Πέμπτη 30/05



19:00 – 21:00 Winjer



21:00 – 22:00 Erika Soteri (CY)



22:00 – 23:00 Mathias Eick Quintet (NO)



23:00 – 00:00 Paolo Fresu Devil Quartet (IT)

Παρασκευή 31/05



19:00 – 21:00 TBC



21:00 – 22:00 Product May Contain (PL)



22:00 – 23:00 Mingo Rajandi (EE)



23:00 – 00:00 Zabelov Group (CZ)

Σάββατο 01/06



12:00 – 13:00 DJ Booth



13:00 – 15:00 DJ a/k/a Zegas



15:00 – 17:00 Pipi Dee



17:00 – 19:00 Afrogirl

19:00 – 21:00 A@H20



21:00 – 22:00 Shake Stew (AT)



22:00 – 23:00 Sunbörn (DK)



23:00 – 00:00 Cherise (UK)

Κυριακή 02/06



12:00 – 13:00 DJ Silver Alert



13:00 – 15:00 Father Neck



15:00 – 17:00 George Garavellos



17:00 – 19:00 Jim Captain



19:00 – 21:00 Dr. Orange

21:00 – 22:00 Nana Rashid (DK)



22:00 – 23:00 Daahoud Salim Quintet (ES)



23:00 – 00:00 Botticelli Baby (DE)

Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

