The Stranglers – 50 Χρόνια Μουσικής Ιστορίας – Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025

Μία Μοναδική Βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

“No More Heroes”, “Peaches”, “Nice ‘n’ Sleazy”, “Something Better Change”, “Duchess”, “Strange Little Girl”, “Midnight Summer Dream”, “La Folie”, “European Female”, “Skin Deep”, “No Mercy”, “Always The Sun”, “Let Me Down Easy”, “Nice In Nice”, “Big In America”, “Shakin’ Like A Leaf” και φυσικά το αινιγματικό “Golden Brown”: αυτές οι εμβληματικές επιτυχίες και τόσες άλλες αποτελούν το «χρυσό» αποτύπωμα των Stranglers στον κόσμο της μουσικής. Και με αυτό το πολύτιμο φορτίο στις αποσκευές τους, με αυτό το ατελείωτο «σφυροκόπημα» επιτυχιών, που το ένα αγαπημένο τραγούδι διαδέχεται το άλλο, οι διάσημοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου και γιορτάζουν στον εμβληματικό χώρο του Ηρωδείου τα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή τους: Μια συναρπαστική και θυελλώδη καριέρα σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, κ άτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Μια «Χρυσή Επέτειος» 50 χρόνια μουσικής ιστορίας, 50 χρόνια αδιαπραγμάτευτης δημιουργίας, καινοτομίας και ακατάβλητου πάθους.

Και καθώς η αντίστροφη μέτρηση για αυτή την ξεχωριστή βραδιά έχει ήδη ξεκινήσει, ο ίδιος ο JJ Burnel, ιδρυτικό μέλος και θρυλικός μπασίστας των Stranglers, στέλνει το δικό του μήνυμα και τα θετικά του vibes στους φίλους της μπάντας – και μας δίνει ραντεβού στην Ακρόπολη:

“Γεια σου! This is Jean Jacques Burnel from the Stranglers inviting you to come and join us on the 23rd of June at the Odeon of Herodes Atticus in Athens. See you there.”

Δείτε το video ΕΔΩ:

Μισός αιώνας ανυπότακτου rock ‘n’ roll

Οι Stranglers, ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του rock ‘n’ roll, και ταυτόχρονα ένα από τα μακροβιότερα, παραμένουν αληθινά ανυπότακτοι.

The Stranglers – Golden Brown (Restored Music Video)

Γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1974 και σφυρηλατήθηκαν στα στενά των βρετανικών παμπ, όπου η μουσική ήταν ωμή και η ενέργεια ανεξέλεγκτη. Η αδιαπραγμάτευτη στάση τους ταυτίστηκε με το πανκ κίνημα που εκείνη την εποχή αναδυόταν, αλλά ποτέ δεν περιορίστηκαν σε αυτό. Η μουσικότητά τους, πλούσια και πολυδιάστατη, ξεπέρασε κάθε στεγανό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα δικό τους – έναν ήχο που δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια.

The Stranglers – No More Heroes

Η ιστορία τους ξεκίνησε σε μια άγνωστη για τη μουσική πόλη, το Guildford του Σάρεϊ. Από την πρώτη στιγμή χάραξαν τη δική τους αυθεντική πορεία, ακολουθώντας ένα δρόμο αχαρτογράφητο, χωρίς συμβιβασμούς. Τα τρία πρώτα τους άλμπουμ (“Rattus Norvegicus”, “No More Heroes”, “Black and White”) κυκλοφόρησαν σε διάστημα μόλις 13 μηνών, χαρίζοντάς τους πολλές επιτυχίες και αποτυπώνοντας την εκρηκτική τους ενέργεια και την ικανότητά τους να συνδυάζουν ωμότητα και λυρισμό.

The Stranglers – Always The Sun (Official Video)

Με έναν ήχο που ενώνει τη μελωδική ευαισθησία και την αβίαστη κομψότητα με μια σκληρή, σκοτεινή επιθετικότητα, οι Stranglers αναγνωρίζονται σήμερα ως ένα από τα πιο αυθεντικά και επιδραστικά συγκροτήματα που αναδύθηκαν μέσα στη δίνη του πανκ, αλλά δεν περιορίστηκαν ποτέ σε ένα μουσικό ύφος. Στο σύμπαν τους το πανκ συναντά το new wave, το prog, το art-rock, την avant-garde και την jazz, το αιχμηρό ροκ συναντά την ατμοσφαιρική μελαγχολία, τον σκοτεινό λυρισμό και τη σπαρακτική τρυφερότητα, δημιουργώντας έναν ήχο μοναδικό και αξεπέραστο. Οι Stranglers δεν ακολούθησαν ποτέ τους κανόνες – έγραψαν τους δικούς τους.

Μία καριέρα γεμάτη αξεπέραστα τραγούδια

Με περισσότερα από 25 singles στο Top 40 και 18 άλμπουμ που σφράγισαν τη μουσική ιστορία, οι Stranglers συνεχίζουν να εξελίσσονται. Το “Dark Matters” που κυκλοφόρησε το 2022, εκτοξεύθηκε στο Νο.4 των βρετανικών charts, αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη δουλειά τους εδώ και δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική τους σπίθα δεν έσβησε ποτέ – αντιθέτως, φλέγεται πιο έντονα από ποτέ.

The Stranglers – Nice ‘N’ Sleazy

Οι Stranglers στην Ελλάδα: Μια Σχέση Δεκαετιών

Η πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας έγινε το 1985, στο θρυλικό φεστιβάλ «Rock in Athens» στο Καλλιμάρμαρο, σε μια συναυλία που παραμένει χαραγμένη στη μνήμη όσων την έζησαν. Τώρα, 40 χρόνια μετά, επιστρέφουν στην Αθήνα, σε έναν χώρο αντάξιο της ιστορίας τους, για να γιορτάσουν μισό αιώνα μουσικής και να επιβεβαιώσουν πως παραμένουν αληθινοί θρύλοι.

Στις 23 Ιουνίου 2025, οι Stranglers θα ανέβουν στη σκηνή του Ηρωδείου για μια μοναδική συναυλία-γιορτή, γεμάτη τραγούδια που έγιναν ηχητικά τοπία αναμνήσεων και συναισθημάτων, συντροφεύοντας γενιές ακροατών σε στιγμές έντασης, πάθους και στοχασμού.

The Stranglers – No Mercy

Τραγούδια που συνεχίζουν να κρατούν τη φλόγα του rock ‘n’ roll ζωντανή, να συγκινούν, να ηλεκτρίζουν και να εμπνέουν. Μία συναυλία-ορόσημο, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους στον κόσμο.

Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε!

The Stranglers

Jean-Jacques Burnel

Baz Warne

Jim Macaulay

Toby Hounsham

Ακολουθήστε τους Stranglers

The Stranglers – Instagram | facebook | youtube | spotify | twitter

Μείνετε συντονισμένοι με το facebook event της συναυλίας

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει άμεσα

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τιμές εισιτηρίων

Κάτω Διάζωμα

VIP: 70 ευρώ

Ζώνη A: 65 ευρώ

Ζώνη B: 60 ευρώ

Ζώνη Γ: 55 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 50 ευρώ

Ζώνη E: 46 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 36 ευρώ

Ζώνη Ζ: 36 ευρώ

ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 30 ευρώ. Κρατήσεις στο [email protected] και στο τηλέφωνο 210 4834 913, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων

Δίκτυο: more.com

Τηλεφωνικά: 211 7700 000

Δίκτυο μεταπωλητών

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης | αθηνόραμα.gr

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public: https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Λειτουργούν στην Πλατεία Συντάγματος

This is Athens – info point Δήμου Αθηναίων

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00

Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00 | Τηλ: +30 2118008181

ONLINE Booking: www.aefestival.gr

Ταμείο Ηρωδείου & Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου: (Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας)