Το 21ο Interactive Marketing Conference του IAB Hellas

IMC25: Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας για ένα ταξίδι στο MarketingLand!

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε στο marketing του αύριο;

Το 21 ο Interactive Marketing Conference του IAB Hellas, με θέμα “Alice in MarketingLand – Lost & Found in the Digital Era”, ανοίγει επίσημα τις πύλες του την Τρίτη 29 Απριλίου στο Ωδείο Αθηνών – Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος και η μοναδική σας ευκαιρία να εξασφαλίσετε θέση σε αυτή την περιπέτεια είναι εδώ!

Τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεκινήσει να εξαντλούνται – εξασφαλίστε τη θέση σας τώρα για να μην μείνετε… έξω από τη Χώρα του Marketing! Μία μέρα γεμάτη καινοτομία, δημιουργικότητα, νέες προοπτικές, πρωτοπόρους ομιλητές και δυνατότητες networking,σας περιμένει.

Η πρόεδρος του IMC25, Βάσω Μαργέλου, δήλωσε: «Το IMC25 είναι το σημείο όπου η φαντασία θα συναντήσει την πραγματικότητα, με ιδέες και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να δείτε το marketing με νέα ματιά. Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριό σας, γιατί το ταξίδι στο MarketingLand έχει ήδη ξεκινήσει!»

Εξασφαλίστε τη θέση σας εδώ: https://www.eventora.com/el/Events/imc-2025

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, επισκεφθείτε

το www.imc25.gr.

Καλωσορίσατε στο MarketingLand – ετοιμαστείτε για μια εμπειρία που θα θυμάστε!