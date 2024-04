Το Athens Music Week επιστρέφει για 6η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!

Η καθιερωμένη γιορτή της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα επανέρχεται ανανεωμένη με πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα και άφθονη συναυλιακή δράση.

Για ακόμη μία χρόνια το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει από τις 22 έως τις 25 Μαΐου στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και σε κεντρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης για ένα εορταστικό τετραήμερο γεμάτο συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά workshops, διαδραστικές εμπειρίες, πάρτι και φυσικά πολλές showcase συναυλίες από εγχώρια και διεθνή ονόματα!

Με περισσότερους από 200 καλεσμένους εκπροσώπων καλλιτεχνικών δικτύων, φεστιβάλ, showcase συνεδρίων,συναυλιακών χώρων και στελεχών εταιρειών από το ευρύτερο μουσικό οικοσύστημα, καθώς και με περισσότερα από 36 καλλιτεχνικα σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Athens Music Week γίνεται και φέτος ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων του μουσικού τοπίου – επαγγελματιών, καλλιτεχνών και μουσικόφιλων – καλώντας τους να μοιραστούν το πάθος τους για τη μουσική μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις του φεστιβάλ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το συνεδριακό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα καταπιαστεί με τις τελευταίες τάσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη, δικτύωση, ενίσχυση και προβολή της εγχώριας σκηνής.

Στο επίκεντρο του Athens Music Week 2024 βρίσκεται η εξερεύνηση των δυναμικών και των συνδέσεων στο τοπίο που διαμορφώνεται ανάμεσα στους Μουσικούς Δημιουργούς και την Τεχνολογία, με ειδική μνεία στο Ψηφιακό μετασχηματισμό, το A.I και νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μουσικής δημιουργίας, καθώς και η ενδυνάμωση των ανερχόμενων καλλιτεχνών με έμφαση στην ανάδειξη των ντόπιων δημιουργών και την υποστήριξη των εξαγώγιμων ταλέντων.

Συγκεκριμένα αναφορικά με το δεύτερο, το AMW θα καλέσει εκπροσώπους από όλο το φάσμα του κλάδου της ζωντανής μουσικής φιλοξενώντας μεταξύ άλλων για πρώτη φορά booking agents από μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης όπως το Eurosonic, το ΕΧΙΤ και το Glastonbury, ενώ επίσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για songwriting και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού για την επίτευξη μιας βιώσιμης καριέρας στο χώρο της διεθνούς, ανταγωνιστικής μουσικής αγοράς.

Παράλληλα, στο πνεύμα της στήριξης της μουσικής δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας, το AMW σε συνεργασία με τις Music Tech Europe Association, Orfium, The Orchard, Music Tech Germany, Music Tech France, Media Deals, Music Innovation Hub και το Hub for the Exchange of Music Innovation, θα φιλοξενήσει δυναμικά αναπτυσσόμενες startups από κάθε σημείο του οικοσυστήματος, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες και λύσεις που προσφέρουν σε αυτό. Μεταξύ των 40 πρωτοποριακών εταιρειών & καινοτόμων startups που θα παρουσιαστούν φέτος βρίσκονται η Mood (Music Of Our Desire), ένα app που έχει αναπτυχθεί από ελληνική ομάδα και επιτρέπει στους χρήστες να ακούν τη μουσική που παίζει σε χώρους γύρω τους σε πραγματικό χρόνο, η Meloom, μία εκπαιδευτική εφαρμογή που στοχεύει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των χρηστών μέσω της μουσικής και η FEST Technology Inc., μία υπηρεσία που παρέχει πράσινες, ψηφιακές λύσεις στους διοργανωτές μουσικών εκδηλώσεων για την εξέλιξη της εμπειρίας των προϊόντων τους.

Επιπλέον, το AMW θα έχει τη χαρά να υποδεχτεί σημαντικά, διεθνή δίκτυα δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της εγχώριας μουσικής αγοράς με αυτής του εξωτερικού. Ειδικότερα, στη φετινή διοργάνωση επιστρέφει το δίκτυο του Music Tech Europe Academy, η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στηρίζει καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της Μουσικής και Τεχνολογίας, καθως και το δικτυο του Europe In Sync, για τη διεξαγωγή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου γύρω από το θέμα του music synch στο πεδίο των ελληνικών, τηλεοπτικών παραγωγών και, φυσικά, οι εκπρόσωποι του Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI), η ευρωπαϊκή πλατφόρμα με στόχο την υποστήριξη καλλιτεχνών και επαγγελματιών μουσικής από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CSEE).

Επίσης, στους παραπάνω οργανισμούς θα προστεθούν φέτος το Federation of Music Conferences, στον οποίο πρόσφατο μέλος είναι και το Athens Music Week, το Eastern European Music Academy (EEMA), ένα υβριδικό project ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο την προώθηση της σταδιοδρομίας ανεξάρτητων επαγγελματιών της μουσικής στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.

Showcase συναυλίες με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό line-up!

Φυσικά, από το μενού δεν μπορεί να λείπει η συναυλιακή δράση και γι’ αυτό φέτος το AMW επιστρέφει με περισσότερες από 36 showcase συναυλίες από αναδυόμενα, εγχώρια και διεθνή ονόματα μιας πολυσυλλεκτικής, ηχητικής βεντάλιας, που θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά σε επαγγελματίες και music experts της μουσικής αγοράς. Το line-up του showcase προγράμματος διαμορφώθηκε από την ειδική, καλλιτεχνική επιτροπή που αποτελείται από πρόσωπα κλειδιά της – εντός και εκτός συνόρων – μουσικής βιομηχανίας και δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβαθμίσει ποιοτικά το θεσμό των showcase συναυλιών προτείνοντας στενότερους τρόπους συνεργασίας και αυτοματισμούς μεταξύ της εγχώριας και διεθνούς μουσικής αγοράς.

Τα πέντε πρώτα showcase acts του AMW έχουν ήδη ανακοινωθεί! Στα διεθνή συγκαταλέγεται η La Chica από τη Γαλλία και τη Βενεζουέλα, η οποία ενώνει δύο μουσικούς κόσμους, παρουσιάζοντας ένα κολάζ υφών και ήχων, ριζωμένο από την παραδοσιακή κληρονομιά της σε συνδυασμό με σύγχρονες επιρροές, και ο Freedom Candlemaker, δηλαδή ο Κύπριος indie pop-rock μουσικοσυνθέτης Λευτέρης Μουμτζής που έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φιγούρες της μουσικής σκηνής της χώρας του, ενώ τα αντίστοιχα ελληνικά είναι οι Aki Rei, o πολυοργανίστας μουσικός/παραγωγός με το πολυπρισματικό και καλειδοσκοπικό ηχητικό στυλ, το hip-hop ντούο των MC Yinka και DJ Booker που δεν περιορίζεται ηχητικά συνδυάζοντας Hip-Hop με Reggae, Funk, Grime και διάφορα στυλ μπάσου, εμπνευσμένα από την κουλτούρα των Sound System, και η Xanthi με τους pop, electro και trip hop ανησυχίες της να αναμειγνύονται με βιωματικούς, ελληνικούς στίχους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες του AMW μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί σύντομα!

Εισιτήρια:

Η προπώληση των early bird εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει!

Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα σε προνομιακή τιμή: https://www.more.com/music/offer/festival/athens-music-week-3day-pass/

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και του Music Tech Europe Academy (MTEA), που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Follow us @athensmusicweek