Το Little Hands Festival: Το 1ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής με Ελεύθερη Είσοδο

Το πολυαναμενόμενο Little Hands Festival, το 1ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής, έρχεται στο Ηράκλειο και είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

Το οικογενειακό φεστιβάλ θα ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου Σταδίου, με ώρες λειτουργίας από τις 10:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, προσφέροντας στις οικογένειες μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να διασκεδάσουν και να αποκτήσουν καλύτερες διατροφικές συνήθειες.

Πλούσιο Πρόγραμμα με Δράσεις και Επιστημονικές Ομιλίες

Το Little Hands Festival στοχεύει να προάγει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες στα παιδιά, με παράλληλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, όπως:

• εικαστικά,

• θεατρικό παιχνίδι,

• messy play,

• μαγειρική,

• yoga για παιδιά και εγκύους,

• πρώτες βοήθειες για παιδιά από το Learn 2 Help

• και πολλά άλλα!

Επιπλέον, θα υπάρχουν 20 επιστημονικές ομιλίες για τους γονείς από παιδιάτρους, διατροφολόγους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και άλλες ειδικότητες πάντα με θέματα σχετικά με τη βρεφική και παιδική διατροφή και όλα αυτά ΔΩΡΕΑΝ.

Η Μεγαλύτερη Μπάρα Δημητριακών στην Ελλάδα!

H μεγαλύτερη μπάρα ξηρών καρπών, μήκους 10 μέτρων, θα φιλοξενηθεί στο φεστιβάλ! Φυσικά, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες αφού τη θαυμάσουν καθόλη τη διάρκεια του 2ημέρου, θα έχουν την ευκαιρία αφού την ξετυλίξουν, να την γευτούν την Κυριακή το απόγευμα. Η μπάρα θα δημιουργηθεί από το My bar αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Little Hands Festival!

Ζωντανές Συναυλίες και Ξεχωριστές Εκδηλώσεις

Το Σάββατο το βράδυ, οι Burger Project θα ανέβουν στη σκηνή προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετάσχουν σε ένα πάρτι με ρυθμικά, μελωδικά και κινητικά παιχνίδια, ενώ την Κυριακή θα ακολουθήσει το συγκρότημα Kultur Multur για να διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους, πάντα δωρεάν!

Κι αν έχεις Μωρό

Στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για θηλασμό και αλλαγή πάνας, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία για την ξεκούραση μικρών και μεγάλων μας.

Με Αγάπη και Φροντίδα

Στηρίζουμε το “Χαμόγελο του Παιδιού” και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνεται συλλογή πρώτων ειδών για την υποστήριξη της οργάνωσης.

Τους επισκέπτες μας θα περιμένουν πολλές εκπλήξεις και δώρα, καθώς και special guests!

Οργάνωση και Φίλοι του Φεστιβάλ

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Little Hands, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης. Μεγαλύτεροι χορηγοί μας είναι οι Minoan Lines, Imonline και ο Σύλλογος Θεατρικού Παιχνιδιού, ενώ σημαντικοί υποστηρικτές είναι οι Mommy and Me και οι εκδόσεις Μεταίχμιο. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς επικοινωνίας μας: Family Radio 89,5, 24/7 news, Alpha News 106,6, Best Magazine, Kiss Radio 96,1, Ladylike, Music Club 105,8 και Project Parenting.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε το littlehandsfestival.gr ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή να μας βρείτε στα social media: Instagram: @littlehandsfestival και Facebook: Little Hands Festival.

Ελάτε να Ζήσουμε Μαζί Μοναδικές Στιγμές!

Μην το χάσετε! Ελάτε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές διασκέδασης σε μία γιορτή για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών μας, με επίκεντρο την οικογένεια.