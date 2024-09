To NEW Hotel ξεκινά έναν νέο κύκλο καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων

Το Για Πάντα αποτελείται από Πολλά Τώρα

Το NEW Hotel ξεκινάει έναν κύκλο καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων στο εστιατόριο Αrt Lounge στον 7ο όροφο και σε διάφορα άλλα επιλεγμένα σημεία του ξενοδοχείου, με τον γενικό τίτλο Contemporary Artists at New Museum Hotel in Athens. Σκοπός του προγράμματος είναι να προάγει τη σύγχρονή καλλιτεχνική δημιουργία, συνδυάζοντάς την με τη συνεχή και απρόβλεπτη αναδιαμόρφωση ορισμένων χώρων του ξενοδοχείου.

Η πρώτη διοργάνωση του προγράμματος έχει τον τίτλο Forever is composed of Nows / Το Για Πάντα αποτελείται από Πολλά Τώρα και περιλαμβάνει έργα των καλλιτεχνών Πέτρου Μώρη και της Μαλβίνας Παναγιωτίδη.

Τα έργα τέχνης του Πέτρου Μώρη και της Μαλβίνας Παναγιωτίδη εγκαθίστανται στη Ρεσεψιόν και το Art Lounge του NEW Hotel δημιουργώντας μικρόκοσμους μέσα στους εναλλασσόμενους κόσμους του ξενοδοχείου: Κάτω από τις λείες και αστραφτερές επιφάνειες, μυθολογικά πλάσματα [μοιάζει να] είναι έτοιμα να ξυπνήσουν, λεπτά μπερδεμένα νήματα περιπλανώνται στους τοίχους, διάσπαρτοι αντίλαλοι παγιδεύονται σε ράφια του χρόνου, αρχαιολογικά θραύσματα διαταράσσουν τους διαδρόμους.

Τα γλυπτά του Πέτρου Μώρη αναδύονται ως σύνθεση αρχαϊκών αναμνήσεων, γεωλογικής ύλης και απόκοσμων τεχνουργημάτων. Τόσο το ανατομικό δίπτυχο «Vein I and II» και το «Times Circle», όσο και το «Future Bestiary (Sphinx)» παραπέμπουν σε μια ανορθολογική και απωθημένη πτυχή της αρχαιότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της καλλιτεχνικής πρακτικής, βρίσκεται η μεταφορά του υπόγειου χώρου- η περιοχή της εντροπίας του βαθέως χρόνου, ίχνη ενός κόσμου σωματικών και πνευματικών ανατομιών.

Αυτό το υλοποιημένο φαντασιακό συνδέεται με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς μετασχηματισμούς, φέρνοντας στην επιφάνεια τις χθόνιες ρίζες αυτού που ονομάστηκε Παρελθόν και εκείνου που ονομάζεται Μέλλον.

Τα γλυπτά της Μαλβίνας Παναγιωτίδη επαναφέρουν την αράχνη ως σύμβολο και φορέα ευρύτερων συστημάτων αντίληψης και αναδημιουργίας του κόσμου (“My candle burned alone in an immense valley”).

Ένας υπερμεγέθης ιστός παγιδεύει ανθρωπόμορφα θηράματα και γίνεται δεξαμενή αφηγήσεων. Τα άψυχα γλυπτά, διάσπαρτα στα ράφια του Art Lounge, αντλούν από τη μάγισσα Εριχθώ που, όπως περιγράφει ο Ρωμαίος ποιητής Λουκανός, προσπάθησε να αναδημιουργήσει τη ζωή μέσα από τα άψυχα μέλη του ανθρώπινου σώματος («More answers without questions» και άλλα έργα ).

Αυτά τα κατακερματισμένα μέλη συνθέτουν ένα νέο σώμα που ανακαλεί εικόνες αρχαιολογικών ανασκαφών. Σε αντίθεση με την αρχαία μάγισσα Εριχθώ, επιχειρούν μια αντιστροφή: Αντί να δώσουν απαντήσεις εγείρουν ερωτήματα για το Τώρα: Το Για Πάντα αποτελείται από Πολλά Τώρα.

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Κασιμάτη-Τσούτσια

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2024