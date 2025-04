To NINA / where are you my de@r? της Ειρήνης Φαναριώτη επιστρέφει για λίγες μόνο παραστάσεις

Από τις 7 Μαΐου στο Θέατρο ΑΡΓΩ

Μία από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις της προηγούμενης σεζόν, το NINA / where are you my de@r? της Ειρήνης Φαναριώτη, επανέρχεται για 6 μόνο βραδιές τον Μάιο, στο Θέατρο Αργώ. Η παράσταση, που σημείωσε αλλεπάλληλα sold out και τις δύο φορές που παίχτηκε, είναι ένα one woman show, που μιλάει για τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία γυναίκα που, έχοντας περάσει τα 30, βρίσκεται στο μεταίχμιο της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής της ζωής.

Το πρωτότυπο έργο της Φαναριώτη, που είναι εμπνευσμένο από πραγματικές καταστάσεις και περιστατικά, φέρνει επί σκηνής την αγωνία για επιβίωση, τα αδιέξοδα των προσωπικών σχέσεων, την πίεση της μητρότητας, τις ματαιώσεις της καριέρας, τον πόνο της απώλειας. Η Στέλλα, η ηρωίδα, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές συγκρούσεις και τις προσκλήσεις της εποχής, να μετριάσει τις προσδοκίες της προκειμένου να συνεχίσει. Μέσα στους έντονους ρυθμούς, αισθάνεται σαν ένα μικρό ελάφι, που παρότι θέλει να τρέχει ελεύθερο, αναγκάζεται να περιοριστεί και να πολεμήσει ενάντια σε όλα.

Η παράσταση κέρδισε το κοινό, απέκτησε φανατικούς θεατές και ήταν αυτή που σύστησε στον θεατρικό κόσμο την Ειρήνη Φαναριώτη ως δημιουργό. Με έντονο χιουμοριστικό στοιχείο και μουσικά ιντερμέδια που ντύνουν τη δράση μοναδικά την παράσταση, δεν είναι τυχαίο που αγαπήθηκε από κοινό και κριτική.

Έγραψαν για την παράσταση:

Η Ειρήνη παρήγαγε θέατρο. Γέννησε χώρους. Με κάθε εκατοστό του κορμιού της, έπλαθε έναν κόσμο. – Στέργιος Πουλερές, menshouse

Μια τρυφερή γυναικεία ιστορία, με χιούμορ και ειλικρίνεια – Ήβη Βασιλείου, cuemagazine

Ένας διαδραστικός, ταχύτατος και φρέσκος μονόλογος, δια χειρός Ειρήνης Φαναριώτη, με την ίδια να ακροβατεί με τόση ευκολία ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, στην τρέλα και την πραγματικότητα, με μια απίστευτη καλλιτεχνική ζωντάνια. – Πάνος Σταματόπουλος, koitamagazine

Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Ειρήνη Φαναριώτη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θεοδώρα Γεωργακοπούλου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Χαράλαμπος Νικολάου

Κίνηση: Κορίνα Κόκκαλη

Μουσική Σύνθεση: Gary Salomon

Βίντεο παράστασης: Βασίλης Αντωνόπουλος

Παραγωγή: Terre de Semis Theatre Group

Ακούγεται η φωνή του Παναγιώτη Γαβρέλα

Φωτογραφίες Αφίσας: Θάνος Μήλιος

Makeup artist: Κάλλη Πολυζοπούλου

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους : Παναγιώτη Φουρτούνη, Θανάση Μαροσούλη

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Εισιτήρια: 15 ευρώ – μειωμένο: 12 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/n-i-n-a/where-are-you-my-der/

Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο, τηλ. 210 5201684