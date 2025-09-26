To Stelios Philanthropic Foundation προσφέρει 10 πλήρεις Υποτροφίες στη μνήμη του Λουκά Χατζηιωάννου

Το Stelios Philanthropic Foundation συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά σπουδαστών του προγράμματος Yacht Chef Certificate του BCA College, προσφέροντας 10 πλήρεις υποτροφίες στη μνήμη του Λουκά Χατζηιωάννου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Μάλιστα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, οι υποψήφιοι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να μάθουν από κοντά για τις υποτροφίες, αλλά και συνολικά για το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στην αγορά εργασίας.

Μέσα από την εκδήλωση αυτή, που αποτέλεσε και την αφετηρία του 4ου κύκλου του προγράμματος Yacht Chef, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου απέδειξε ότι συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά σπουδαστών μέσω του Stelios Philanthropic Foundation, παρέχοντας κάθε χρόνο πλήρεις Υποτροφίες Φοίτησης, συνολικής αξίας €65.000, καθώς και επιπλέον οικονομική ενίσχυση €1.000 σε κάθε απόφοιτο για την ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής πορείας τους.

Η ανακοίνωση των 10 υποτρόφων του προγράμματος Yacht Chef Certificate για το έτος 2025-2026 θα ανακοινωθούν επίσημα στις 25 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα Yacht Chef

Με αφετηρία το 2022, το πρόγραμμα Yacht Chef δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου και με την επιστημονική καθοδήγηση του BCA College, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου yachting και της υψηλής γαστρονομίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική κατάρτιση, ακολουθώντας τη μεθοδολογία experiential learning. Με διάρκεια έξι μηνών, περιλαμβάνει 216 ώρες μαθημάτων και τρίμηνη πρακτική άσκηση σε superyachts ή ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Τα πρακτικά μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε ένα πλωτό campus στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, στο κλασικό motor yacht Klelia 1, μήκους 45 μέτρων.

Πρόκειται για την πρώτη θαλαμηγό του αείμνηστου Λουκά Χατζηιωάννου, πατέρα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου. Το Klelia 1 παραχώρησε ο ίδιος ο Sir Στέλιος στο BCA College, ανακαινίζοντας και εξοπλίζοντας για τους σκοπούς του προγράμματος την κουζίνα του, ώστε να πληροί όλα τα σύγχρονα κριτήρια και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και να φιλοξενηθούν εκεί τα μαθήματα.

Η στήριξη του Stelios Philanthropic Foundation στην εκπαίδευση

Το Stelios Philanthropic Foundation επενδύει διαχρονικά στους νέους και στην παιδεία, προσφέροντας υποτροφίες σε σπουδαστές από διάφορα Πανεπιστήμια, σχολεία και αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Εκτός του BCA, έως και σήμερα το ίδρυμα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα γενιά σπουδαστών και φοιτητών, προσφέροντας πάνω από 400 υποτροφίες (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων LSE, Bayes, Doukas, BCA, Omega και Πανεπιστήμιο Κύπρου) που ξεπερνούν συνολικά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Επεκτείνοντας τη συνεργασία με το BCA College, το Stelios Philanthropic Foundation υποστηρίζει για πρώτη χρονιά φέτος το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Hospitality and Tourism Management» του τμήματος Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πλήρη υποτροφία φοίτησης.