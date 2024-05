WORLD OF Beer Festival: 19.027 beer Lovers έδωσαν ραντεβού στο μεγαλύτερο φεστιβάλ Μπίρας

Mαγική ατμόσφαιρα, φανταστικό vibe, γεύσεις μοναδικές και 1.000+ μπίρες!

Αυτό ήταν το WORLD OF Beer Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ Mπίρας που έχει γίνει ήδη talk of the town.

Για τρεις ημέρες, 19.027 beer lovers συναντήθηκαν στο κέντρο της πόλης, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και όλοι μαζί ζήσαμε μία μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Ήπιαμε φανταστικές μπίρες: ξανθιές, σκούρες, καστανές, μαύρες, με ή χωρίς αλκοόλ, Lager, Ale, Lambic, Pilsner, Weiss, Stout, Trappist, Pale ale, IPA, Mοναστηριακές, Radler κ.α.

Ήταν 1.000+ και ήταν όλες τους υπέροχες! Φάγαμε λαχταριστά street food, δοκιμάσαμε τις δυνάμεις μας στο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι όπως και σε άλλα παιχνίδια, γελάσαμε με την ψυχή μας με stand-up comedy shows. Χορέψαμε ασταμάτησα με live DJ sets και τραγουδήσαμε δυνατά τις επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών που έβαλαν φωτιά στην σκηνή! Γίναμε όλοι μία τεράστια παρέα, που πάνω από όλα αγαπάει την μπίρα.

Ένα φεστιβάλ με πολύ…χιούμορ!

Τις τρείς ημέρες του φεστιβάλ, η αλήθεια είναι ότι δοκιμάσαμε μπίρες, φάγαμε ωραία, χορέψαμε, παίξαμε παιχνίδια και φυσικά γελάσαμε πολύ! Πως άλλωστε να μην συμβεί αυτό όταν μαζί μας ήταν τέσσερις εκπληκτικοί comedians; Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, οι Μιχάλης Μαθιουδάκης και Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, μας χάρισαν μοναδικές στιγμές γέλιου κατά τη διάρκεια της stand-up comedy παράστασής τους. Tη δεύτερη ημέρα, ο Διονύσης Ατζαράκης, ως επίσημος host του φεστιβάλ υποδέχτηκε όλους τους λάτρεις της μπίρας με το πιο ζεστό χαμόγελο και την πιο υπέροχη διάθεση. Συνομίλησε μαζί τους, φωτογραφήθηκε και φυσικά ανακάλυψαν παρέα τις υπέροχες μας μπίρες.

Την τρίτη ημέρα, ο Λάμπρος Φισφής, με την ενέργεια και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, γύρισε όλο φεστιβάλ και ξεσήκωνε το κοινό που τον συναντούσε στο διάβα του. Ως host του φεστιβάλ μας έκανε να γελάσουμε, να περάσουμε τέλεια και να ζήσουμε μία μοναδική εμπειρία. Δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται με τους θαυμαστές του αλλά και να μιλάει για μπίρα με τους beer lovers μας. Επίσης, έδωσε ραντεβού με όλους και στο Αμφιθέατρο, και μας έκανε να κλάψουμε από τα γέλια με τις ατάκες του και το φανταστικό του ταπεραμέντο κατά τη διάρκεια της stand-up comedy παράστασής του.

Dancing all day long

Για τρεις ημέρες στο Music Stage η μπίρα συνάντησε την μουσική και εμείς περάσαμε τέλεια. Χορέψαμε και διασκεδάσαμε με τα DJ sets των υπέροχων ραδιοφωνικών παραγωγών Σάκη Τσιτομενέα και Σπύρου Παγιατάκη από τον En Lefko 87.7, Γιώργο Αποστόλου από τον Red 96.3 και Δήμητρα Τερρανόβα από τον Μελωδία 99.2. Mε μία μπίρα στο χέρι, τραγουδήσαμε δυνατά τις επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών που έβαλαν φωτιά στην σκηνή. Κώστας Μακεδόνας, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μύρωνας Στρατής, Πέννυ Μπαλτατσή, Μπλε, Κίτρινα Ποδήλατα, Γιαγκίνηδες, Domenica, Wedding Singers, έδωσαν ρυθμό, ένταση και performances που μετέτρεψαν το φεστιβάλ σε ένα party μοναδικό και διαφορετικό κάθε μέρα.

Ήπιαμε πρωτότυπα beer cocktails & μιλήσαμε για την μπίρα

Bartenders από το Ραντάρ allday bar, Ipitou και Momix έφτιαξαν για όλους εμάς πρωτότυπα beer cocktails. Αλλά στο πλαίσιο των Beer Talks & Tastings δεν ήπιαμε μόνο cocktails, ακούσαμε chef και εξειδικευμένους αλλαντοποιούς να μας μιλάνε για το σωστό food & beer pairing. Και όχι μόνο αυτό! Φυσικά, συζητήσαμε για την μπίρα: τα είδη της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την σημασία του σωστού ποτηριού, σερβιρίσματος και θερμοκρασίας, τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την παραγωγή της μπίρας, τον ρόλο της Μικροζυθοποιίας στην ανάπτυξη της αγοράς στην Ελλάδα και χειροκροτήσαμε τους καλύτερους της Μπίρας που βραβεύτηκαν στα Greek Beer Awards 2024 από την BeerBartender.

Γεμάτοι από όμορφες στιγμές και αναμνήσεις που θα μας μείνουν αξέχαστες δίνουμε ραντεβού ξανά τον Μάϊο του 2025!