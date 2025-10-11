Ο Μακάρθι ξαναπηγαίνει πανεπιστήμιο

Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, σε συνεργασία με το NEWS 24/7, γράφει για την πολιτική του τραμπισμού στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες εβδομάδες η δημοτικότητα της κυβέρνησης Τραμπ είναι σε κάθετη πτώση: είτε το θέμα είναι η οικονομία και η πολιτική για τη μετανάστευση, είτε η υποστήριξη του Ισραήλ, ο Πρόεδρος χάνει διαρκώς έδαφος – και ο χρόνος μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές λιγοστεύει. Για κάθε δημοκρατικό ηγέτη, αυτό θα ήταν «καμπανάκι» προκειμένου να αλλάξει ρότα. Για τον Τραμπ, είναι η σωστή ώρα για να πολώσει περισσότερο την αμερικανική κοινωνία – σε ένα ακόμα θέμα που κινητοποιεί το κοινό των Ρεπουμπλικάνων: τα πανεπιστήμια.

Το «πρόβλημα» με τα πανεπιστήμια

Σε μια χώρα όπου κάθε φοιτητής χρωστά σήμερα κατά μέσο όρο 40.000 δολάρια σε δάνεια για σπουδές, το πρόβλημα της Δεξιάς με τα πανεπιστήμια είναι οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και οι αντιφασιστικές ιδέες, που δήθεν «υποκινούν βία». Όπως συμβαίνει συνήθως όταν μιλάει ο Τραμπ, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Δύο χρόνια πριν, ο στιγματισμός των πανεπιστημίων ξεκινούσε με το Χάρβαρντ, με αφορμή τη δημοσίευση γράμματος φοιτητών υπέρ της Παλαιστίνης. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ έγραφε στο Truth Social: «Όλη η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση θα ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ για οποιοδήποτε Κολλέγιο, Σχολείο ή Πανεπιστήμιο που επιτρέπει παράνομες διαμαρτυρίες. Οι ταραχοποιοί θα φυλακιστούν/ή θα σταλούν μόνιμα πίσω στη χώρα από την οποία προήλθαν. Οι Αμερικανοί φοιτητές θα αποβάλλονται οριστικά ή, ανάλογα με το έγκλημα, θα συλλαμβάνονται. ΟΧΙ ΜΑΣΚΕΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Ένα κρεσέντο αφόρητων οικονομικών εκβιασμών οδήγησε διάφορα ιδρύματα σε συμβιβασμούς. Τον Ιούλιο, το Κολούμπια συμφώνησε να καταβάλει ποσό άνω των 220 εκ. δολαρίων, να ξανασχεδιάσει την πειθαρχική διαδικασία για τους φοιτητές και να υιοθετήσει νέο ορισμό για τον αντισημιτισμό, προκειμένου να συνεχιστεί η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση: επί μήνες, το πανεπιστήμιο ήταν από τα σημαντικά κέντρα των κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Μόλις τον περασμένο μήνα, η διοίκηση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ παρέδωσε στην κυβέρνηση λίστα με τα ονόματα 160 φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων (μεταξύ των οποίων και της Τζούντιθ Μπάτλερ), προκειμένου να συνδράμει ομοσπονδιακή έρευνα για καταγγελίες περί «αντισημιτισμού».

«Αριστεία» με οσμή Μακάρθι: μια πρόταση που τα πανεπιστήμια … δεν μπορούν να αρνηθούν

Η μακαρθικού τύπου επίθεση για να ελεγχθούν πιο ασφυκτικά τα ιδρύματα και να αφανιστεί κάθε αντιπολίτευση σήμερα κλιμακώνεται. Τις προηγούμενες μέρες, η κυβέρνηση πρότεινε σε εννιά δημόσια πανεπιστήμια και ιδιωτικά κολέγια ένα «Σύμφωνο Ακαδημαϊκής Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»: αν τα ιδρύματα θέλουν κονδύλια – λέει συνοπτικά η πρόταση–, πρέπει να μειώσουν τις εγγραφές ξένων φοιτητών, να παγώσουν τα δίδακτρα για τους φοιτητές από τις ΗΠΑ επί πέντε χρόνια (ιδίως για τις θετικές επιστήμες) και να αντιμετωπίσουν όσες τμήματα «τιμωρούν, υποβαθμίζουν ή ακόμα και πυροδοτούν τη βία εναντίον των συντηρητικών ιδεών». Τη σχετική αξιολόγηση των ιδρυμάτων θα κάνει … το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το «φάντασμα» του Κερκ και ο συντονισμός κυβέρνησης-φασιστών

Στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο πιο «ριζοσπαστικά», το ίδρυμα του δολοφονημένου ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ –διακεκριμένου, μεταξύ άλλων, για τις ομιλίες σε πανεπιστήμια με κοινό Ρεπουμπλικάνους φοιτητές– συνεχίζει τις καμπάνιες στοχοποίησης ακαδημαϊκών. Σειρά, για το Turning Point, είχε αυτές τις μέρες ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ράτζερ Μαρκ Μπρέι, ειδικός στον αντιφασισμό, και συγγραφέας του βιβλίου «Antifa: εγχειρίδιο προς αντιφασιστική χρήση» (το βιβλίο κυκλοφόρησε και στα ελληνικά το 2021 από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων).

Ο Μπρέι στοχοποιήθηκε ως antifa, δηλαδή ως …τρομοκράτης κατά τα νέα αμερικανικά ήθη. Δέχτηκε απροσχημάτιστες απειλές για τη ζωή του, υποχρεώθηκε να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τη δράση των αντιφασιστικών ομάδων στις ΗΠΑ και, προκειμένου να προστατέψει την οικογένειά του, αναγκάστηκε τελικά να μετακομίσει στην Ισπανία, απ’ όπου και θα εργάζεται στο εξής. Συνδυάζοντας επίθεση και αυτοθυματοποίηση, ο συντονισμός ακροδεξιάς κυβέρνησης και φασίζουσας φιλοκυβερνητικής «κοινωνίας των πολιτών» λειτούργησε παραδειγματικά για τους ομοϊδεάτες τους ανά τον κόσμο.

Τι διακυβεύεται

Η αποστροφή του Τραμπ για τα πανεπιστήμια και τις επιστήμες έχει μακρά ιστορία:

Συνεπής στην αγοραία αντίληψη για τα πάντα, το 2004 ίδρυσε το «Πανεπιστήμιο Τραμπ»: ένα ιδιωτικό κερδοσκοπικό κολέγιο που παρέδιδε μαθήματα… διαχείρισης ακινήτων, χωρίς φυσικά να έχει αναγνωριστεί ως πανεπιστήμιο. Το «ίδρυμα» έκλεισε το 2011, έπειτα από αγωγές και καταγγελίες σκανδάλων.

Εν μέσω πανδημίας, το 2020, ο Τραμπ έγινε «σημαιοφόρος» της υποβάθμισης του κινδύνου: κατασυκοφάντησε τα εμβόλια, διέδωσε θεωρίας συνωμοσίας, υπονόμευσε την εμπιστοσύνη σε όλα τα μέτρα πρόληψης και τα έβαλε δημόσια με τους ειδικούς – προτού κάνει στροφή 180 μοιρών, όταν ωστόσο ήταν αργά για εκατοντάδες χιλιάδες προσβεβλημένους από την COVID-19.

Με την επανεκλογή του, το 2024, από τη μια πριμοδότησε τον ανορθολογισμό του Ρόμπερτ Κένεντι, υποστηρικτή εξωφρενικών αντιεπιστημονικών απόψεων για τα εμβόλια, τοποθετώντας τον στη θέση του υπουργού Υγείας. Κι από την άλλη απέσυρε τη φρουρά του διακεκριμένου επιστήμονα Άντονι Φάουτσι, συμβούλου του Λευκού Οίκου με κρίσιμο ρόλο στην πανδημία, που δεχόταν απειλές για τη ζωή του από αντιεμβολιαστές.

Παρά τις (γνώριμες και στα καθημάς) επικλήσεις στην «αριστεία», η πολιτική του τραμπισμού στα πανεπιστήμια δεν έχει την παραμικρή σχέση με οτιδήποτε ακαδημαϊκό: σκοπός της είναι να χειραγωγήσει τα αμερικανικά πανεπιστήμια με το καρότο των κονδυλίων και το μαστίγιο της υποχρηματοδότησης και της πειθάρχησης. Επινοώντας βίαιους και ανομικούς αντιπάλους που δήθεν έχουν ορμητήριο τα πανεπιστήμια (άλλη μια όχι τυχαία ομοιότητα με τα κιγκλιδώματα και τους ένστολους στις σχολές), η Ακροδεξιά θέλει να ακυρώσει τα ιδρύματα ως χώρους κριτικής σκέψης και οργάνωσης κινημάτων αμφισβήτησης – να τελειώνει με ένα ακόμα αντίβαρο.

Ο ασφυκτικός εναγκαλισμός με μια φασίζουσα κυβέρνηση είναι, λοιπόν, η μία επιλογή για τα πανεπιστήμια που θα δεχτούν τους όρους του διαβόητου «Συμφώνου»: ως τώρα, το μεν ΜIT απορρίπτει τον εκβιασμό, το δε Πανεπιστήμιο του Τέξας φαίνεται να τον αποδέχεται. Η άλλη «επιλογή» είναι η χρηματοδοτική ασφυξία. Όπως σημειώνουν οι Times της Νέας Υόρκης, αντί να διαπραγματεύεται με το Κογκρέσο για την αναθεώρηση της ομοσπονδιακής πολιτικής, η κυβέρνηση το παρακάμπτει, απευθυνόμενη αδιαμεσολάβητα στα ιδρύματα και ζητώντας δεσμεύσεις στράτευσης στην ….πάταξη της «woke ατζέντας». Οι σχολές εντέλλονται να προστατεύουν τον συντηρητισμό και να καταργήσουν τα προγράμματα προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης (DEI), τα οποία ο Τραμπ θεωρεί «διάκριση σε βάρος των λευκών Αμερικανών».

Δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Νιου Χάμσαϊρ, φρενάρουν προσωρινά αυτόν τον φασιστικό κατήφορο: ο τραμπικός αγών κατά της “woke ατζέντας” αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά λάβαρο του φασισμού made in USA.