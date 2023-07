10 σειρές που σου ξέφυγαν για να κάνεις catch-up το καλοκαίρι

Ναι, ξέρω. Εάν έχεις άδεια και μπορείς να πας παραλία, γιατί να δεις σειρές; Να μη δεις σε αυτή την περίπτωση. Να δεις εκείνες τις μέρες που προτιμάς να μείνεις στο σπίτι με το air-condition αντί για να βγεις έξω και να σκας από τη ζέστη.

Συγκεντρώσαμε λοιπόν παρακάτω εκείνες τις σειρές που μπορεί να σου έχουν ξεφύγει ως τώρα, και που μπορούν να σε δροσίσουν τις ημέρες του καύσωνα.

Poker Face

Από τους κίτρινους τίτλους μέχρι την αισθητική της δεκαετίας του ’70, το τελευταίο μυστήριο δολοφονίας του Rian Johnson είναι ένα άμεσο αφιέρωμα στο Columbo: ένα whodunnit για εγκλήματα που διαδραματίζονται στο άνοιγμα κάθε επεισοδίου.

Στη συνέχεια το thrill έρχεται όταν ο ανθρώπινος ανιχνευτής ψεύδους που υποδύεται η Natasha Lyonne, η Charlie, συγκεντρώνει στοιχεία και μουρμουρίζει «μαλακίες!» μπροστά σε μια παρέλαση εβδομαδιαίων από γκεστ σταρ (Benjamin Bratt, Chloë Sevigny και Lil Rel Howery, Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt).

Η σειρά είναι απολαυστική, νοσταλγική και αστεία. Κινούμενη από το σβέλτο και αποτελεσματικό worldbuilding, χρησιμοποιεί επιδραστικότατα την ισχύ που κάνει τη Lyonne ξεχωριστή.

Προβάλλεται από την COSMOTE TV.

Abbott Elementary: Season 2

Κωμικό mockumentary για ένα υποχρηματοδοτούμενο δημοτικό σχολείο στη δυτική Φιλαδέλφεια που δημιουργήθηκε από την κωμικό Quinta Brunson, της οποίας η μητέρα δίδασκε στο ίδιο ίδρυμα επί 40 χρόνια. Όταν δεν διδάσκει, ψάχνει τον καλύτερο τρόπο για να συγκεντρώσει χρήματα για σχολικά είδη, προσπαθώντας να φτιάξει τα φώτα των διαδρόμων, να ξεμπλοκάρει τουαλέτες ή να υιοθετήσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορεί να βοηθήσουν τους άπορους μαθητές της.

Είναι ένα μέτρο για την ικανότητα της Brunson ως σεναριογράφος και ηθοποιός ότι, παρά την απτή έμφυτη καλοσύνη της, η Janine που υποδύεται δεν είναι ποτέ αυτάρεσκη ή βαρετή, αλλά αντίθετα τόσο απελπιστικά αξιαγάπητη που ήδη από το πρώτο επεισόδιο θέλαμε μόνο καλά πράγματα για εκείνη, για πάντα.

Το Abbott θα μπορούσε πιθανότατα να συνεχίσει να πετυχαίνει με τις ίδιες δυναμικές που έχει δομήσει τόσο καλά το καστ, όμως στη δεύτερη σεζόν του βάζει προκλήσεις στον εαυτό του. Βλέπουμε νέα στοιχεία των χαρακτήρων του, τις χαζοβιόλικες πλευρές τους, τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους (και τις διατροφικές τους προτιμήσεις!). Πολύ συχνά, οι κωμικές σειρές πουλάνε τους χαρακτήρες τους για χάρη ενός punchline, όμως τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει εδώ. Oι άνθρωποι του Abbott Elementary βρίσκουν βαθύτερες ρίζες στον χαρακτήρα τους ή σε νέες καταστάσεις στις οποίες θα βρίσκονταν, οργανικά.

Προβάλλεται από το Disney+.

Somebody, Somewhere: Season 2

Η Bridget Everett πρωταγωνιστεί σε μια ημι-αυτοβιογραφική κωμωδία για μια τραγουδίστρια που δυσκολεύεται να νιώσει ότι ανήκει στον τόπο της στο Κάνσας, αλλά βρίσκει μια ομάδα ομοϊδεατών ξένων που θα γίνουν η φυλή της. Το Somebody Somewhere προσφέρει μία ταπεινή, αναζωογονητικά καθαρή ματιά στον αγώνα μίας επανένταξης στη ζωή και στη δυνατότητα που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας να βρει χαρά στη σκιά της απώλειας. Ανήκει σίγουρα στην ομπρέλα των μελαγχολικών κωμικών σειρών που ευδοκιμούν την τελευταία δεκαετία έναντι των παραδοσιακών sitcoms.

Προβάλλεται από το Vodafone TV.

Cunk On Earth

Η Philomena Cunk είναι ένας διάσημος χαρακτήρας στο είδος του mockumentary στη Μεγάλη Βρετανία, που έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την βρετανική ιστορία. Τώρα η Diane Morgan που την υποδύεται εκθέτει τον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης αντιμετωπίζοντας σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πραγματικότητες μέσα από τον φακό του 21ου αιώνα, σε αδιανόητες, πρέπει-να-τις-δεις-για-να-τις-πιστέψεις συζητήσεις με ακαδημαϊκούς.

Από τον δημιουργό του Black Mirror, Charlie Brooker.

Προβάλλεται από το Netflix.

Happy Valley: Season 3

Έγραφα κάποτε για την 1η και 2η σεζόν του Happy Valley : «Στα έξι πρώτα επεισόδια της σειράς, η σκληροτράχηλη αστυνομικός Catherine – μία μπαρουτοκαπνισμένη Sarah Lancashire – στοιχειώνεται από τις εγκληματικές πράξεις του Tommy Lee Royce. Του άνδρα δηλαδή που βίασε την κόρη της και την άφησε έγκυο, πριν η ίδια δυστυχώς αφαιρέσει τη ζωή της. Η Catherine θα τον καταδιώξει εμμονικά όταν διαπιστώσει τη φαινομενική εξαφάνισή του, την ίδια στιγμή που θα προσπαθεί πάντα να φροντίσει την κοινότητά της από την ιδιότητα της αστυνομικού ή/και μιας απλής γυναίκας που ενδιαφέρεται.

Εκτός από τις ερμηνείες της Lancashire και του James Norton που αποδεικνύει ξανά το τεράστιο εύρος του, το Happy Valley προσφέρει ένα πορτραίτο ενοχής και αθωότητας που συντρίβει, με τη 2η σεζόν να παίρνει τις αρετές της 1ης και να τις εξελίσσει επιτυχημένα».

Ευτυχώς τίποτα δεν άλλαξε στον επιτυχημένο τρίτο γύρο του show.

Προβάλλεται από την COSMOTE TV.

Swarm

Θρίλερ από τον Donald Glover και την Janine Nabors (απόφοιτη του Atlanta) που φτιάχνουν μία αινιγματική αντι-ηρωίδα στη Dre (Dominique Fishback), της οποίας η αγάπη για μία αλά Beyoncé ποπ σταρ πέφτει σε εμμονή μετά από μία τραγωδία. Η σειρά είναι αλλόκοτη, έξυπνη και επίκαιρη, με εύστοχα cameos από τους Billie Eilish, Paris Jackson και Leon.

Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

Dead Ringers

Η Alice Birch είναι πραγματικά ένα από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή, καθώς έχει συμμετάσχει στις διασκευές των σειρών που βασίζονται στα βιβλία της Sally Rooney, το Normal People και το Conversations with Friends, καθώς και με τα Lady Macbeth και The Wonder με τη Florence Pugh.

Ο τρόπος ωστόσο με τον οποίο έχει δομηθεί το εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του 1988 Dead Ringers και ο ρυθμός του κάνουν εμφανές το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ωστόσο από το θέατρο. Θα δεις μεγάλες, περίπλοκες σκηνές δείπνων με δεκάδες ηθοποιούς και κινούμενα μέρη, που σχεδόν εκτυλίσσονται σαν θεατρικό παιχνίδι.

Στο Dead Ringers εστιάζει στην ιατρική βιομηχανία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, μη διστάζοντας να αντιμετωπίσει ζητήματα φυλετισμού και απεικόνισης του Λευκού Σωτήρα, ιδιαίτερα σχετικά με το πώς η ιατρική βιομηχανία απογοητεύει και παραγκωνίζει διαχρονικά τις μαύρες γυναίκες. Στον πυρήνα του όμως το Dead Ringers αφορά την παθιασμένη, δυσλειτουργική αγάπη μεταξύ αυτών των δίδυμων αδερφών και το τι μπορεί να συμβεί όταν κάτι και κάποιος προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους.

Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

Class of ‘07

Αυτή η κωμωδία ακολουθεί μία ομάδα κοριτσιών που παρευρίσκονται στη δεκαετή επανένωση του Λυκείου τους – μερικά από αυτά σε απόλυτη απελπισία. Όταν όμως ένα παλιρροϊκό κύμα θα τις πάρει όλες και θα τις σηκώσει, οι νεαρές γυναίκες θα αναγκαστούν να συγκατοικήσουν και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν.

Το Class of ’07 είναι παράδοξο στην προσέγγισή του ως ιστορία επιβίωσης. Είναι απίστευτα αστείο αλλά ευτυχώς και φιλόδοξο — η σεναριογράφος/σκηνοθέτρια Kacie Anning διασκεδάζει με τις ιδέες και το εύρος επιτυχιών μεγάλου προϋπολογισμού όπως το Lost, ενώ συμπεριλαμβάνει ξεκαρδιστικές, εκκεντρικές διαδράσεις μεταξύ του καστ. Εφηβικό τραύμα και θεωρίες συνωμοσίας παντρεύονται καθώς το κείμενο βρίσκει κωμικό υπόβαθρο και υπέροχες πρωταγωνίστριες στην από την Emily Browning και την Caitlin Stasey.

Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

The Legend of Vox Machina

Υπάρχουν πολύ λίγες σειρές animation που διασχίζουν τη γραμμή μεταξύ Avatar: The Last Airbender και Rick and Morty. Το The Legend of Vox Machina είναι ένα παντελώς αναπολογητικό show για το γεγονός ότι είναι μία σοβαρή περιπέτεια φαντασίας για ενήλικες που βασίζεται στις βαθιές φιλίες μεταξύ του κύριου καστ και δείχνει τη δύναμη της ελπίδας μπροστά στην ήττα, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει αστεία για κώλους και άπειρο πιώμα.

Προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

Silo

Μία διασκευή των μυθιστορημάτων Wool του Hugh Howey, γύρω από χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους σε ένα γιγάντιο υπόγειο σιλό, χωρίς δυνατότητα να φύγουν και χωρίς ιδέα για πώς έφτασαν εκεί. Στην προσπάθειά τους να λύσουν τα μυστήρια του έξω κόσμου λοιπόν οι άνθρωποι δολοφονούνται και η εξιχνίαση των φόνων τους εξαρτάται από μία νέα σερίφη που υποδύεται η πάντοτε καταπληκτική Rebecca Ferguson.

Καλοφτιαγμένη ιστορία που αγκαλιάζει τα κλασικά δραματουργικά τεχνάσματα και τα cliffhangers, τόσο ενθουσιωδώς όσο κάνει με τα ευαίσθητα characterizations και τις απολαύσεις που έρχονται πάνω στην ώρα.

Προβάλλεται από το Apple TV+.