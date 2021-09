10 σειρές που θριαμβεύουν αυτή τη στιγμή στο Netflix

Από τον αποχαιρετισμό του “Lucifer” και του “Good Girls” μέχρι την αρχή του τέλους για το “Casa de Papel” και το “Brooklyn Nine-Nine”, ρίχνουμε μια ματιά στο Top 10 του Netflix .

Γιατί έχουν πετύχει οι παρακάτω σειρές και ποια shows ενίσχυσε το Netflix όταν δεν απέδιδαν τα μέγιστα στα αρχικά δίκτυα διανομής τους;

Lucifer





Lucifer

Η μία πτυχή του Lucifer είναι ένα κλασικό αστυνομικό procedural, όπου πολλές από τις υποθέσεις βοηθούν τους ντετέκτιβ να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή old school τηλεόραση καλοπροαίρετης διδακτικότητας. Η άλλη πτυχή είναι πως ένας εκ των δύο συνεργατών που επιλύουν τις υποθέσεις είναι ο Lucifer Morningstar (Tom Ellis). Βασιλιάς της Κολάσεως και bisexual Διάβολος, που έχει εγκαταλείψει το πόστο του στον Κάτω Κόσμο, έχει ανοίξει κλαμπ στο Λος Άντζελες, και καταλήγει να δουλεύει ταυτόχρονα ως σύμβουλος της αστυνομίας χάρη στη βασική του υπερδύναμη: να εξαναγκάζει τους ανθρώπους να του λένε την αλήθεια για τις βαθύτερες επιθυμίες τους.

Καθένα από τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να είναι η ιδέα για κάποιο αξιοπρεπές, βασικό έστω, δράμα στο Fox - το πρώτο σπίτι του “Lucifer” πριν καταλήξει στο Netflix - όμως η σειρά κερδίζει από την αφοπλιστική της αυτοαναφορικότητα. Ισορροπώντας διαρκώς μεταξύ θεολογικών αναζητήσεων και πυρετώδους ονείρου με δαίμονες ντυμένους S&M, η σειρά ξέρει ακριβώς πόσο χαζοβιόλικη και extra είναι, και το έχει μετατρέψει στο ισχυρότερο όπλο της. Είναι fanfiction του εαυτού της και θα σε προλαβαίνει κάθε φορά που θα θες να της κουνήσεις το δάχτυλο.

Η τελευταία της σεζόν προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο Netflix και βρίσκεται στην κορυφή της πλατφόρμας. Είναι η πιο απενοχοποιημένη σειρά στην τηλεόραση και θα λείψει.

La Casa de Papel





La Casa de Papel

Όταν το “Casa de Papel” έκανε πρεμιέρα ως μίνι σειρά σε δύο μέρη στο Antena 3 την άνοιξη του 2017, οι Ισπανοί κριτικοί το είχαν επαινέσει ως συναρπαστική περιπέτεια. Η γνωστή ομάδα εγκληματιών που είχαν τολμήσει μία μεγαλεπήβολη ληστεία στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο τούς είχαν κερδίσει με τη σφοδρότητα του πιλότου τους και την ενδιαφέρουσα υπόθεση που φαινόταν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα συμβατικά όρια. Μέχρι όμως να κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μέρος της σειράς εκείνο το φθινόπωρο, ο ενθουσιασμός - και η τηλεθέαση - είχαν εξανεμιστεί. Εάν δεν το είχε αναλάβει το Netflix μοντάροντάς το εκ νέου σε μικρότερης διάρκειας επεισόδια απλωμένα σε δύο σεζόν, το “Casa de Papel” θα ήταν μία μετριοπαθής αποτυχία.

Τελικά έγινε η πιο επιτυχημένη μη αγγλόφωνη σειρά του Netflix για το 2018 , ωθώντας την πλατφόρμα όχι μόνο να το ανανεώνει ξανά και ξανά αλλά και να δώσει το πράσινο φως σε άλλες ισπανόφωνες παραγωγές. Η μοναδική τους πριν το “Casa” ήταν το “Club de Cuervos”, όμως ξαφνικά βρέθηκε να εγκρίνει από τις “Τηλεφωνήτριες” και το “High Seas”, μέχρι το “Elite” και το “Who Killed Sara?”. Όσο για τον Álex Pina, τον δημιουργό της σειράς που εμπνεύστηκε το “Casa” όταν χρειάστηκε μία ιδέα χαμηλού κόστους μετά το τέλος του “Vis a Vis”, εκείνος έχει πλέον συμφωνία με το Netflix που προς ώρας μας έχει δώσει τα “White Lines” και “Sky Rojo”.

Το πρώτο μέρος της 5ης σεζόν του “Casa de Papel” είναι τώρα διαθέσιμο στο Netflix , ενώ τα τελευταία πέντε επεισόδια της σειράς θα κυκλοφορήσουν στις 3 Δεκεμβρίου.

BROOKLYN NINE-NINE EDDY CHEN/NBC





Brooklyn Nine-Nine

Το “Brooklyn Nine-Nine” είναι μία σπάνια κωμωδία στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο. Εκεί που οι περισσότερες sitcoms πέφτουν σε αλλόκοτα τεχνάσματα για να παραμένουν στον αέρα, τα ατρόμητα μέλη του αστυνομικού τμήματος 99 στο Μπρούκλιν καινοτομούν και θριαμβεύουν ως ένα από τα πιο χαρισματικά καστ της τηλεόρασης.

Ως παραγωγή του Michael Schur (The Office, Parks & Recreation, The Good Place) ξέρει πώς να παίρνει μία κουρασμένη μορφή sitcom όπως είναι η αστυνομική κωμωδία και να βρίσκει συνεχώς τρόπους να της δίνει αέρα πρωτοτυπίας, να τη μπολιάζει κάπως αναπάντεχα με δράση, και να την κρατά - χωρίς καμία υπερβολή - έξω φωνή ξεκαρδιστική.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror SHUTTERSTOCK





Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Σειρά ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 20 χρόνια από την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Το “Turning Point: 9/11 and the War on Terror “ είναι ένα ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων σε σκηνοθεσία Brian Knappenberger, που εξετάζει τι οδήγησε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των λαθών της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε δεύτερη φάση εντοπίζει τα ίχνη των επιθέσεων μέσω των πολέμων των Η.Π.Α. στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, αναφέρεται στη χρήση βασανιστηρίων για τη συλλογή πληροφοριών, και προσπαθεί να αναλύσει το πώς οι επιθέσεις ήταν ένα σημείο καμπής για τον τρόπο λειτουργίας της χώρας στα 20 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει. Συνολικά είναι μία επιδερμική προσέγγιση των γεγονότων για βικιπαιδειακή κυρίως χρήση.

Clickbait NETFLIX





Clickbait

Το “Clickbait” του Netflix διερευνά τους τρόπους με τους οποίους τροφοδοτούνται επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες παρορμήσεις στην εποχή των κοινωνικών μέσων, αποκαλύπτοντας τις συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές μεταξύ εικονικών και πραγματικών προσώπων.

Ο Adrian Grenier (Entourage, Affairs of State) υποδύεται τον Nick Brewer, έναν άντρα που φαίνεται να τα έχει όλα: μια στοργική σύζυγο, δύο γιους και ένα όμορφο σπίτι. Αυτό μέχρι την εμφάνιση ενός βίντεο που τον παρουσιάζει φανερά χτυπημένο, να κρατά μία ταμπέλα που γράφει “Κακοποιώ γυναίκες. Στα 5 εκατομμύρια views, θα πεθάνω”. Είναι απειλή, εξομολόγηση ή και τα δύο;

Showrunner της σειράς είναι ο Tony Ayres του “The Slap”, άλλης μίας σειράς που διαπραγματευόταν τη διαφορετική αντίληψη που μπορεί να έχουν διαφορετικά άτομα για την πραγματικότητα.

Sex Education NETFLIX





Sex Education

Η πιο ώριμη και sex positive επιστολή αγάπης στα αμερικανικά teen movies καθυστέρησε λόγω COVID-19. Τώρα επιστρέφει με ένα μικρό time jump – η σειρά δε θα το πιάσει ακριβώς από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη – και αυτή τη φορά ο Otis, παρότι ακόμα άβολος έφηβος, θα έχει γίνει λίγο περισσότερο χαρισματικός. Ο Eric επίσης θα αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με την πολιτιστική του ταυτότητα και η Jemima Kirke του “Girls” θα έρθει στο καστ ως η νέα διευθύντρια του Moordale High.

To “Sex Education”, μία από τις top ορίτζιναλ δουλειές του Netflix, έχει κάνει απίστευτη δουλειά με την εκπροσώπηση περιλαμβάνοντας περισσότερους από έναν ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρες, πρόσωπα διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών, και εστιάζοντας σε θέματα όπως η ασεξουαλικότητα, η σεξουαλική παρενόχληση και οι επιπτώσεις της, η αναπαραγωγική υγεία, η απώλεια, το τραύμα και οι διαφυλετικές δυναμικές.

Good Girls





Good Girls

Όταν οι αδελφές Beth και Annie και η καλύτερή τους φίλη Ruby συνειδητοποιούν ότι δε θα λάβουν ίσως ποτέ τον σεβασμό που τους αξίζει αν συνεχίσουν να ακολουθούν τους κανόνες, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους ληστεύοντας ένα τοπικό παντοπωλείο. Η Beth είναι η τέλεια σύζυγος και μητέρα, αλλά ο σύζυγός της που ασχολείται με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχει οδηγήσει την οικογένειά της στην οικονομική καταστροφή. Η Ruby είναι ευτυχισμένη στον γάμο της με έναν αστυνομικό, αλλά αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς και τα πειραματικά φάρμακα που χρειάζονται για να βοηθήσει την κόρη της. Η Annie, μία ανύπαντρη νεαρή μητέρα, βρίσκεται σε μία άσχημη μάχη επιμέλειας με τον πρώην της. Σε απελπιστική ανάγκη για χρήματα, οι γυναίκες σχεδιάζουν τη ληστεία με σκοπό να μειώσουν τα οικονομικά τους βάρη, όμως ως νέες στο παιχνίδι του εγκλήματος καταλήγουν σε πιο επικίνδυνα νερά από ό, τι φαντάζονταν.

Έτσι ξεκίνησε το “Good Girls” και γρήγορα βρέθηκε κολλημένο με την υποτιμητική ταμπέλα του “Breaking Bad για γυναίκες”. Η σειρά όμως που υπήρξε μία μέτριας απόδοσης κωμωδίας για το NBC αλλά πάντοτε απογειωνόταν μέσω του Netflix, έγινε ένα αξιόπιστο, ανταποδοτικό show που δοκίμαζε διαρκώς τις πρωταγωνίστριές του και μαζί τους και τους θεατές, χωρίς ποτέ να ξεχνάει τις βάσεις του στην κωμωδία. Η συνέχειά του “Good Girls” για μία 5η και τελευταία σεζόν σε αποκλειστική παραγωγή του Netflix ήταν δεδομένη, όμως η συμφωνία ναυάγησε τελευταία στιγμή και έτσι οι φαν θα πρέπει να ζήσουμε με το ημιτελές φινάλε του.

Dive Club

Dive Club

Το “Dive Club” είναι ένα αυστραλιανό εφηβικό δράμα που έκανε πρεμιέρα τον Μάιο στην Αυστραλία ως movie special. Η σειρά 12 επεισοδίων που διανέμεται παγκοσμίως από το Netflix ακολουθεί μία ομάδα εφήβων δυτριών που προσπαθούν να βρουν την καλύτερή τους φίλη όταν αυτή εξαφανίζεται μετά από μια θύελλα που χτυπά τη μικρή παράκτια πόλη τους.

Η σειρά του Steve Jaggi απευθύνεται άνετα και σε παιδιά παρότι δεν είναι εμμονικά καθωσπρέπει. Περιλαμβάνει άλλωστε μία εξαφάνιση, έναν τύπο που μόλις βγήκε από τη φυλακή και μία πόλη γεμάτη μυστικά. Εξαρτάται επίσης πολύ από το όμορφο τοπίο στο Πορτ Ντάγκλας του Κουίνσλαντ όπου γυρίστηκε, με εκτεταμένες σαρωτικές σκηνές ομορφιάς πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού που κοντοστέκονται για αρκετή ώρα στην οθόνη σου.

Into the Night





Into the Night

Ο Jason George του “Narcos” είναι πίσω από την πρώτη βελγική σειρά του Netflix, ένα μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ που βασίζεται στο βιβλίο “The Old Axolotl” του Jacek Dukaj. Όταν ο ήλιος γίνεται θανατηφόρος, μία ομάδα τυχερών επιβατών τρένου κάνει μια ολονύχτια διαδρομή έξω από τις Βρυξέλλες, με στόχο να χαθούν στο σκοτάδι της Δύσης. Εκείνοι και το πλήρωμα είναι νέοι, ηλικιωμένοι, πλούσιοι, φτωχοί, απλοί πολίτες αλλά και στρατιωτικοί, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Εκτός από τον ήλιο, είναι και το χάσμα μεταξύ τους που θα πρέπει να γεφυρωθεί αν πρόκειται να επιβιώσουν.

Βρίσκοντας καταφύγιο βαθιά στη γη, οι επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά από νέες δυσκολίες στη 2η σεζόν, όπως οι κλιμακούμενες εντάσεις με τους στρατιώτες οικοδεσπότες τους.