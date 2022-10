10 θρίλερ τόσο διαταραγμένα που οι θεατές δεν μπορούν να τα τελειώσουν

Με αφορμή το επερχόμενο Halloween (που όχι, δεν είχαμε στο χωριό μας, αλλά ναι, το αγαπάμε), αναρωτηθήκαμε: Ποια είναι άραγε εκείνα τα τόσο ακραία θρίλερ που οι θεατές δεν αντέχουν να ολοκληρώσουν; Υπάρχει άραγε κάποια σχετική έρευνα;

Όπως συμβαίνει συχνά, η απάντηση ήρθε από το Ranker. Τη διάσημη ιστοσελίδα όπου μπορείς και εσύ να ψηφίσεις σχετικά με θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων την ψυχαγωγία, τα σπορ, την ιστορία και το φαγητό. Εκεί λοιπόν είχε ήδη τεθεί αυτή η ερώτηση και πάνω από 800 ψηφοφόροι την απάντησαν. Έτσι έχουμε την παρακάτω κατάταξη. Αυτά είναι τα θρίλερ που οι θεατές δεν μπορούν να τελειώσουν:

#10 Inside

Η ταινία ακολουθεί την έγκυο Sarah, προσφάτως χήρα λόγω αυτοκινητιστικού, που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει την προοπτική να μεγαλώσει μόνη της το μωρό της. Το βράδυ στο μεταξύ πριν πάει στο νοσοκομείο για τη γέννα - που τυχαίνει να είναι και παραμονή Χριστουγέννων - μία μυστηριώδης γυναίκα εμφανίζεται στην πόρτα της ζητώντας να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο. Όπως καταλαβαίνεις ήδη, αυτά δεν πάνε ποτέ πολύ καλά.

Το Inside είναι ένα πραγματικό gore ντελίριο που συνδυάζει body horror και θρίλερ εισβολής. Είναι επίσης μόλις 82 λεπτά, οπότε το μαρτύριό σου δεν θα διαρκέσει για πολύ εφόσον δοκιμάσεις να το δεις.

#9 The Human Centipede (First Sequence)

Ένας διαταραγμένος χειρουργός (Dieter Laser) σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη νοσηρή του φαντασίωση, συρράπτοντας μαζί τρία άτομα μέσω του γαστρικού τους συστήματος. Τι πιο σύνηθες;

Τούτη η ταινία είναι η πρώτη από τρεις στο franchise, και είναι για όλες τους κάπως αδύνατο να πιστέψεις ότι υπήρξαν. Η έμπνευση για την πλοκή της ταινίας προήλθε από ένα αστείο που έκανε κάποτε ο Δανός σεναριογράφος/σκηνοθέτης Tom Six στους φίλους του σχετικά με την τιμωρία ενός παιδεραστή που είχαν δει στην τηλεόραση. Ο Six είχε αστειευτεί ότι θα ήθελε να ράψει το στόμα του παιδοβιαστή στον πρωκτό ενός υπέρβαρου οδηγού φορτηγού.

#8 Grotesque

Ένας διαταραγμένος γιατρός απαγάγει ένα ζευγάρι και το εξαναγκάζει να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι βασανιστηρίων που σιγά-σιγά εξαφανίζει τις ελπίδες τους για επιβίωση.

Γυρίστηκε από τον Kôji Shiraishi, έναν δημιουργό που έχει πειραματιστεί αρκετά στο είδος του τρόμου, φτιάχνοντας από found footage όπως το Noroi: The Curse ως το Sadako vs. Kayako του 2016, το Freddy vs. Jason της Ιαπωνίας. Η ταινία είχε απαγορευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εξής αιτιολογία:

«Σε αντίθεση με άλλα πρόσφατα έργα τρόμου με θέμα τα βασανιστήρια όπως η σειρά Saw and Hostel, το Grotesque διαθέτει ελάχιστη αφήγηση ή ανάπτυξη χαρακτήρων και δεν παρουσιάζει στο κοινό κάτι άλλο πέρα από ένα αδυσώπητο και κλιμακούμενο σενάριο ταπείνωσης, βαρβαρότητας και σαδισμού».

#7 Guinea Pig: Flower of Flesh and Blood

Η πλοκή αφορά έναν άντρα ντυμένο σαμουράι που ναρκώνει και απαγάγει μια γυναίκα και την πηγαίνει στο σπίτι του, όπου τη διαμελίζει και προσθέτει τα μέρη του σώματός της σε μία, αχέμ, ιδιαίτερη συλλογή.

Τόσο ακραίο είναι το 45λεπτο Flower of Flesh and Blood, η δεύτερη ταινία στη σειρά ταινιών Guinea Pig, που ο ίδιος ο Charlie Sheen είχε καλέσει το FBI για να τους ενημερώσει ότι πίστευε πως είχε δει μία ταινία snuff - ταινία δηλαδή όπου τα φονικά είναι αληθινά. Το έργο του Hideshi Hino είχε αποσυρθεί από την αγορά βίντεο τόσο στην Ιαπωνία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπήρχε η ιδέα ότι η ιστορία είχε εμπνεύσει τον σίριαλ κίλερ Tsutomu Miyazaki που είχε απαγάγει και δολοφονήσει τέσσερα νεαρά κορίτσια.

#6 Thanatomorphose

Η Kayden Rose υποδύεται τη Laura, μια γυναίκα με δύσκολη προσωπική ζωή, της οποίας το σώμα αρχίζει να φθείρεται απότομα μετά από μια νύχτα ιδιαίτερα σκληρής ερωτικής επαφής. Οι μελανιές που βρίσκει το επόμενο πρωί όχι μόνο δεν φεύγουν, αλλά αντιθέτως εξαπλώνονται για να γίνουν τελικά κάτι πολύ χειρότερο.

Καναδικό body horror όπου ο σταρ είναι τα αηδιαστικά σπέσιαλ εφέ.

#5 A Serbian Film

Ένας μεγάλος πια σε ηλικία πορνοστάρ συμφωνεί να συμμετάσχει σε μία υποτίθεται arthouse ταινία, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι έχει κληθεί να κάνει μία ταινία snuff με θέμα την παιδεραστία και τη νεκροφιλία. Οι παράνομες ταινίες snuff απεικόνιζαν αληθινά εγκλήματα, ανθρώπους να πεθαίνουν όντως επιτόπου στο γύρισμα, άρα μπορείς ίσως να φανταστείς τι περιλαμβάνει η ταινία.

Αν όχι, θα αναφέρω απλώς πως αυτή η ταινία είναι η πιο viral της λίστας, κυρίως λόγω μίας σκηνής βιασμού νεογέννητου μωρού που είχε κάνει τον γύρο του πλανήτη.

#4 The Golden Glove

Ο Fatih Akin σκηνοθετεί την αληθινή ιστορία ενός σίριαλ κίλερ γυναικών στα ‘70s, μία ταινία που ο ίδιος είχε δηλώσει εξαρχής ότι γνώριζε το πόσο προορισμένη είναι να διχάσει, και για την οποία στο Φεστιβάλ Βερολίνου είχε γραφτεί πως «είναι τόσο αηδιαστική που μπορείς να τη μυρίσεις». Και λίγα είπαν.

#3 Kuso

Το ντεμπούτο ταινίας μεγάλου μήκους για τον σκηνοθέτη, σεναριογράφο, ράπερ και μουσικό παραγωγό DJ Steven Ellison, πιο γνωστό ως Flying Lotus. Ειπωμένη σε τέσσερις βινιέτες, η ανθολογική ιστορία ασχολείται με τις ζωές ανθρώπων που έχουν επιζήσει από έναν σεισμό που άφησε το Λος Άντζελες σε ερείπια και περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - κοπροφαγία και ομιλούντα σπυριά.

Το θρίλερ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance όπου καταγράφηκε πως θεατές αποχώρησαν από τις προβολές της ταινίας. Ο Flying Lotus είχε σχολιάσει πως “μόνο κάπου 20 από 400 άτομα έφυγαν” σχετικά με το γεγονός.

#2 Salò, or the 120 Days of Sodom

Ο Pier Paolo Pasolini μεταφέρει ελεύθερα τις “120 Μέρες των Σοδόμων” του Μαρκήσιου ντε Σαντ από το 1785 και τοποθετεί τη δράση κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέσσερις φασίστες απαγάγουν 18 εφήβους και τους υποβάλλουν σε τέσσερις μήνες ακραίας βίας, σαδισμού και σεξουαλικών και ψυχολογικών βασανιστηρίων.

Η ταινία του 1975 είχε απαγορευτεί σε κάμποσες χώρες και αποτελεί ακόμα αντικείμενο θαυμασμού και στηλίτευσης τόσα χρόνια μετά. Ο Pasolini δεν πρόλαβε τη βαβούρα καθώς είχε δολοφονηθεί τρεις μήνες νωρίτερα. Το 2006 η ταινία είχε ονομαστεί η “65η πιο τρομακτική ταινία στην ιστορία” από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Σικάγο.

#1 Nekromantik

Αμφιλεγόμενη ταινία τρόμου που συγκλόνισε τον κόσμο το 1987 όταν απαγορεύτηκε στη Γερμανία, λογοκρίθηκε στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα έγινε τεράστια underground επιτυχία στις Η.Π.Α.

Το Nekromantik αφηγείται την ιστορία του Rob, ενός οδοκαθαριστή που αναλαμβάνει να καθαρίζει τους δρόμους από ό,τι απομένει από τυχόν ατυχήματα. Βέβαια, αν πετύχει και κανένα ανθρώπινο μέλος το μαζεύει και το μοιράζεται με την κοπέλα του, τη Beatrice. Κάποια στιγμή δε, όταν θα της παρουσιάσει ένα ολόκληρο πτώμα βγαλμένο από ένα βάλτο, η αθάνατη αγάπη τους θα φτάσει στο αποκορύφωμά της. Έλα μου όμως που η Betty αγαπά περισσότερο το πτώμα και αφήνει τον Rob, γεγονός που τον οδηγεί στην καταστροφή.

Το ντεμπούτο του Jörg Buttgereit περιλαμβάνει νεκροφιλία, φασισμό, βία κατά των ζώων και πολλά άλλα. Τα ειδικά εφέ περιλαμβάνουν πραγματικά έντερα ζώων και βολβούς χοίρων, καθώς και πλάνα ντοκιμαντέρ με πραγματικές σφαγές κουνελιών. Προχωράς με δική σου ευθύνη.