8 σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή

Και αυτή η τηλεοπτική σεζόν, όπως και οι περισσότερες τα τελευταία χρόνια, είναι καταιγιστική. Οι σειρές είναι πολλές και ο χρόνος μας λίγος, άρα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για όσες είναι χαμηλότερου προφίλ να ξεχωρίσουν.

Αυτό θα το διαπιστώσεις και παρακάτω όπου συγκεντρώσαμε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή - με τη μοναδική εξαίρεση μίας ελληνικής παραγωγής-έκπληξη, είναι όλες τους τηλεοπτικά μπλοκμπάστερ.

House of the Dragon (Vodafone TV)

Πρώτο prequel/spin-off του “Game of Thrones”. Εάν ήταν το θερμόμετρο που χρησιμοποίησε το HBO για να τεστάρει αν έχουν νόημα τα άλλα (τουλάχιστον) τέσσερα spin-offs που έχει στα σκαριά, τότε πέτυχε διάνα. Η σειρά που εκτυλίσσεται διακόσια σχεδόν χρόνια πριν την εποχή της Daenerys Targaryen έχει αποδώσει τα μέγιστα, αυξάνοντας μάλιστα την τηλεθέασή της εβδομάδα με την εβδομάδα.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video)

Η πιο ακριβή τηλεοπτική παραγωγή στην ιστορία του μέσου έφτασε φέτος επιτέλους στις οθόνες μας. Το “The Lord of the Rings: The Rings of Power” θα μας ταξιδέψει στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης, όταν όλα ήταν πιο όμορφα, απαστράπτοντα και αθώα, έτοιμα να δηλητηριαστούν από την επαναφορά του Sauron. Νάνοι, ξωτικά, harfoots, Άνθρωποι, όλες οι φυλές θα δοκιμαστούν στο “Rings of Power”, και πρώτη απ’ όλους η νέα Galadriel που κέρδισε την καρδιά μας με το καλημέρα. Στο τέλος της πρώτης σεζόν κιόλας, η Mordor είναι έτοιμη να δημιουργηθεί, άρα πάμε για δυνατό φινάλε.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα νούμερα της Nielsen, εστιάζοντας καθαρά στους αριθμούς του streaming και αφαιρώντας τους αριθμούς του live-watching, τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή που βλέπουμε διαχρονικά τηλεόραση, τα πρώτα επεισόδια του “Rings of Power” είχαν κερδίσει τη μάχη έναντι του “House of the Dragon” .

DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Το όνομά του είναι δύο φορές στον τίτλο για κάποιο λόγο, άρα υποθέτω πως ήδη αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η σειρά θα αφορά έναν εκ των πιο διάσημων σίριαλ κίλερ στην ιστορία , τον Jeffrey Dahmer. Η παραγωγή έρχεται φυσικά από τον Ryan Murphy, με πρωταγωνιστή τον σταθερό του συνεργάτη Evan Peters.

Ρεκόρ για τηλεοπτικό ντεμπούτο στο Netflix με 196.2 εκατομμύρια ώρες προβολής κατά την πρώτη του εβδομάδα, περισσότερες και από το “Squid Game”.

Cobra Kai: Season 5 (Netflix)

Το μικρό show που τα κατάφερε. Το “Cobra Kai” έκανε πρεμιέρα το 2018 στο YouTube Red (αργότερα YouTube Premium) συγκεντρώνοντας νούμερα για τον πιλότο του που θα ζήλευαν σειρές στα πιο καθιερωμένα δίκτυα. Τα επόμενα επεισόδια όμως δεν ήταν δωρεάν για το κοινό, και ποιος θα πλήρωνε για το YouTube Red; Αφήστε που μετά η πλατφόρμα θέλησε να απομακρυνθεί από το ορίτζιναλ περιεχόμενο, άρα το Cobra Kai θα έμενε άστεγο. Έσπευσε όμως το Netflix και πλέον το “Cobra Kai” είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως.

Η σειρά επέστρεψε με την 5η σεζόν της, πιο χαζοβιόλικη και παράλογη από ποτέ, αλλά χωρίς να έχει σε κανένα επίπεδο τη γοητεία της ή την ικανότητά της να εξισορροπεί το μεγάλο της καστ. Φέτος μάλιστα η έμφαση πέφτει στο δράμα των ενηλίκων αντί των εφήβων και, με τη χημεία μεταξύ Ralph Macchio και William Zabka να εξακολουθεί να λειτουργεί άψογα, το “Cobra Kai” μονάχα να κερδίσει έχει από αυτή τη μετατόπιση. Ο στόχος στο μεταξύ φέτος δεν είναι ο Kreese που βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο Terry Silver που τον έχει αντικαταστήσει ως νέος, πιο στρατηγικός Big Bad.

Όσο για την επιτυχία του, το “Cobra Kai” είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ένα καθαρόαιμο χιτ για το Netflix από ένα διάττοντα αστέρα για το Top 10 του. Όπως συνέβαινε μέχρι πολύ πρόσφατα με το “Stranger Things”, το “Cobra Kai” δεν έχει κουνηθεί από το Top 10 εδώ και εβδομάδες.

The Empress (Netflix)

Το “Empress” έχει παρουσιαστεί ως μία αναπαράσταση πολυτελείας για τη ζωή της Ελισάβετ της Βαυαρίας – γνωστής παγκοσμίως ως Σίσσυ – της Γερμανίδας πριγκίπισσας που έγινε Αυτοκράτειρα της Αυστρίας και χρειάστηκε να αγωνίζεται διαρκώς ενάντια στους περιορισμούς της αυλής των Αψβούργων τον 19ο αιώνα.

Κόρη ενός Βαυαρού δούκα, η Ελισάβετ δεν φιλοδοξούσε ποτέ να πάρει ρόλο στην αυλή των Αψβούργων. Αντίθετα απολάμβανε την ελευθερία της ζωής της στην ύπαιθρο εκτός του Μονάχου. Το καλοκαίρι του 1853 ωστόσο ταξίδεψε με τη μητέρα της Ludovika και την όμορφη μεγαλύτερη αδελφή Helene στο αυστριακό θέρετρο Bad Ischl για να συναντήσουν με τον ξάδερφό της Αυτοκράτορα Franz Joseph, που η οικογένεια πίστευε ότι θα έκανε πρόταση γάμου στη Helene. Αντίθετα, εκείνος ερωτεύτηκε τη 15χρονη Σίσσυ και το ζευγάρι παντρεύτηκε την ακριβώς επόμενη άνοιξη.

Η προσαρμογή της αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή και δεν έγινε ποτέ στ’ αλήθεια καλύτερη, ειδικά σε ό,τι αφορούσε την πεθερά της, Αρχιδούκισσα Sophie. Τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής της Ελισάβετ θα χαρακτηρίζονταν από διαρκείς επαίνους για τη λάμψη και την ομορφιά της που πνίγονταν από τις στιγμές αντίστασης ενάντια στους περιορισμούς ενός παλατιού που απείχε έτη φωτός από τη Βαυαρική παιδική της ηλικία.

Οι παραλληλισμοί μεταξύ Σίσσυ και Diana συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο για την κοινή τους καταπίεση αλλά και γιατί είχαν και οι δύο διατροφικές διαταραχές, όπως και βαθύ νοιάξιμο για τους υπηκόους τους. Άρα για τους φαν του “The Crown” το “Empress” του Netflix είναι must.

Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην κορυφή του Top 10 του Netflix.

Οι Αόρατοι (Cosmote TV)

Crime comedy εμπνευσμένη από μία πραγματική υπόθεση από το Μάντσεστερ στα ‘00s, για μία παρέα έξι ατόμων στη σύγχρονη Αθήνα με εταιρεία που κατασκευάζει άλλοθι για παντρεμένους με εξωσυζυγικές περιπέτειες. Όλα θα είναι fun and games μέχρι που αρχίζουν οι φόνοι. Οι αναφορές που είχε αναφέρει ο δημιουργός της σειράς, Χάρης Μαζαράκης, ήταν ένας συνδυασμός Mindhunter με ατάκα Αλέκου Σακελλάριου.

Οι καθημερινοί ήρωες του show διαφέρουν από τους πολύχρωμους χαρακτήρες του Παρά Πέντε, τη σειρά που έχουν ήδη παραλληλίσει κάποιοι με τους “Αόρατους”, και θα τους υποδυθούν η Γιούλικα Σκαφιδά, ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Νίκος Πουρσανίδης, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Βασιλική Τρουφάκου και ο Δημήτρης Πιατάς σε έναν σπάνιο πια τηλεοπτικό ρόλο που τον συγκίνησε.

Αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.1 του Top 10 στην Cosmote TV.

Interview With the Vampire (Cosmote TV)

Την πρώτη φορά που έγραφα ότι η “Συνέντευξη με Έναν Βρικόλακα” θα γινόταν σειρά είχαμε 2016 . Το 2018, πάλι, ανακοινώθηκε διαφορετική ομάδα από την αρχική, άλλο δίκτυο, άλλα όλα. Τελικά, έχουμε επιτέλους τη σειρά με παραγωγό την ίδια την Anne Rice, Louis τον Jacob Anderson του “Game of Thrones” και Lestat τον Sam Reid. Την απόδοση του τελευταίου περιμένουμε περισσότερο γιατί ο Lestat του Tom Cruise μάς έχει στοιχειώσει.

Η σειρά έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως τώρα, ενώ στην Ελλάδα διεκδικεί την κορυφή στο Top 10 της Cosmote TV

Andor (Disney+)

Το “Rogue One” μπορεί να είναι η καλύτερη ταινία των νεότερων “Star Wars” και σημαντικά υπεύθυνος γι’ αυτό ήταν ο Tony Gilroy, ο επιμελητής της ταινίας όταν ο σκηνοθέτης Gareth Edwards είχε χρειαστεί ένα χεράκι.

Ο Gilroy ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τη δουλειά πάνω στους χαρακτήρες και γι’ αυτό ήταν ο κατάλληλος για να αναλάβει ένα prequel για τον “Andor”, τον δημοφιλή χαρακτήρα του Diego Luna. Και κάπως έτσι έχουμε την καλύτερη σειρά του Star Wars Universe. Ναι, ακόμα και από το “Mandalorian”.