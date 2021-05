Eurovision: Οι πιο κιτς εμφανίσεις του διαγωνισμού που έγραψαν ιστορία

Συνολικά 39 χώρες θα συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2021. Για την ιστορία, πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό χωρών από τον διαγωνισμό του 2014. Ανάμεσα στις χώρες που επιστρέφουν μετά από απουσία είναι η Ουκρανία και η Βουλγαρία ενώ η Αρμενία, η Λευκορωσία, το Μαυροβούνιο και η Ουγγαρία αποχώρησαν μετά τον τελευταίο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2019.

Ο διαγωνισμός του 2020 ακυρώθηκε λόγω πανδημίας και οι χώρες όφειλαν να κατεβάσουν νέο τραγούδι, όχι απαραίτητα και νέο εκπρόσωπο. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Στεφανία Λυμπερακάκη με το Last Dance η οποία θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό στην 4η θέση που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου. Η Έλενα Τσαγκρινού με το El Diablo για την Κύπρο θα εμφανιστεί στην 8η θέση του Α’ Ημιτελικού που θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία στις 22 Μαΐου. Πριν από όλα οφείλουμε να κάνουμε μία αναδρομή. Να γυρίσουμε λίγο στα παλιά και να θυμηθούμε τις πιο κιτς εμφανίσεις που έχουν δει τα ματάκια μας την τελευταία εικοσαετία στον διαγωνισμό της Eurovision. Από την αρχή να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Σε τέτοια λίστα το όνομα του απόλυτου Μιχάλη Ρακιντζή με το S.A.G.A.P.O. δεν πρόκειται να το δεις. Τα λέω εγώ από τώρα για να μην παρεξηγηθούμε και μιλάμε για ελλείψεις.

Ουκρανία 2007

Η Verka Serduchka με το Dancing Lasha Tumbai εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2007 και πέρασε στην ιστορία με την εμφάνισή της. Και τίποτα άλλο να μην θυμάσαι, αυτό το silver σετ με το αστέρι στο κεφάλι δεν μπορεί να μην το φέρνεις στον νου σου. Και θέση δεύτερη παρακαλώ, όχι αστεία.

Ιρλανδία 2008

Η Ιρλανδία βρίσκεται στη λίστα με τις χώρες που έχουν κατακτήσει τις πιο πολλές πρωτιές στον διαγωνισμό. Και τι μ' αυτό; Το 2008 στέλνει στη σκηνή μία γαλοπούλα Dj κι όλα πάνε τόσο μα τόσο λάθος. Το συγκρότημα Irlande Douze Pointe με το Dustin the Turkey δεν κατάφερε ούτε να προκρηθεί.

Ισπανία 2008

Περέα, περέα. Μόνο αυτό θα πω και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Ο Rodolfo Chikilicuatre με το Baila el Chiki-chiki είναι μία από τις πιο καλτ φυσιογνωμίες του διαγωνισμού. 16η θέση και 55 πόντοι.

Τσεχία 2009

Το γκρουπ Gipsy.cz εμφανίστηκε δεύτερο τη βραδιά του πρώτου ημιτελικού του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου του 2009. Κατάφερε να πάρει μηδέν βαθμούς από τις 20 χώρες που ψήφιζαν στον ημιτελικό, κάνοντας τη συμμετοχή αυτή τη 16η που κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα με την τρέχουσα μέθοδο ψηφοφορίας που εισήχθη το 1975.

Πολωνία 2014

Στις 25 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε ότι οι Donatan και Cleo θα εκπροσωπούσαν την Πολωνία με το τραγούδι τους My Słowianie. Προκρίθηκαν στον τελικό, τερματίζοντας στην 8η θέση με 70 πόντους στον ημιτελικό. Ήταν η δεύτερη φορά που η Πολωνία προκρίθηκε στον τελικό από το 2008. Οι Donatan και Cleo κατέληξαν στην 14η θέση από τους 26 με 62 πόντους. Το ντουέτο τα πήγε σαφώς καλύτερα στην τηλεψηφοφορία, τερματίζοντας στην 3η θέση στον ημιτελικό και στην 5η στον τελικό αντίστοιχα.

Ισλανδία 2006

Congratulations τραγουδούσε το 2006 η Silvia Night για την Ισλανδία αλλά μόνο Congratulations δεν πήρε αφού ούτε στον τελικό κατάφερε να προκριθεί. Οι στιλιστικές επιλογές αυτής της συμμετοχής μπορούν να μπουν στη λίστα με τίτλο ''τι δεν πρέπει να βάλεις, ποτέ και πουθενά''.

Ελβετία 2007

DJ BoBo και Vampires Are Alive και πρόκριση στον τελικό ούτε με κυάλι. Πατάς το play με δική σου ευθύνη.

Μολδαβία 2011

Πατρινό καρναβάλι για πάντα, έλα να μάθεις τι θα πει πατρινό. Οι Zdob si Zdub εκπροσώπησαν τη Μολδαβία για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό, με το τραγούδι So Lucky το οποίο κατάφερε να τερματίσει 12ο στον τελικό. Και μη χειρότερα.

Λετονία 2008

Από τις 20 συμμετοχές της Λετονίας στην Eurovision οι μισές δεν προκρίθηκαν καν στον τελικό. Επομένως, τη 12η θέση που κατέλαβαν οι Pirates of the Sea με το Wolves of the Sea τη λες και επιτυχία μεγάλη. Πώς λέμε Πειρατές της Καραϊβικής; Ε, καμία σχέση.