Γιάννης Λοβέρδος: Κύριε Μιθριδάτη, εγώ το χιπ χοπ το έμαθα στους δρόμους και τις αλάνες

Ραπς στα πάρκα, φριστάηλ μέχρι ο ήλιος να πεθάνει, μπατλς με τις άλλες γειτονιές που ξεκινούσαν με ρίμες και κατέληγαν σε μαχαιριές στα νεφρά. Αυτά κάνουν τον ράπερ, έτσι ήταν το χιπ χοπ εκεί που το ‘μαθα. Όχι τα βιντεάκια στο YouTube.

Είσαι φέηκ και λυπάμαι πολύ που το λέω γιατί κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι της ηλικίας μου, πέρασα όλη την καθυστερημένη μου μετεφηβεία με τους στίχους σου.

“Συγγνώμη κύριε μου, πίνετε το ποτό μου, τι λέτε κύριε μου, αυτό είναι το κολατσιό μου”. Με αυτό το ύφος κυκλοφορώ απ’ τα 50 μου, με πιάνεις; Στον δρόμο, στη δουλειά, στα κλουμπς, παντού.

Και το χρωστούσα σε σένα, χόμι μου, που με πήρες απ’ τον Αττίκ, τη Βέμπο, τον Λάκη Τζορντανέλλι αλλά και τους όμορφους παραδοσιακούς σκοπούς της πατρίδος μας και με έριξες μέσα στο ραπ γκέημ.

Τώρα όμως σε βλέπω να μπαίνεις σε λάθος μονοπάτια. Ντισάρεις τους λάθος ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το κάνεις για το φέημ ή το κασέρι, αλλά brother, you are goin’ down.

Κάνεις βίντεο για να μπεις στα τρεντς, για να ασχοληθούν μαζί σου δέκα πιτσιρίκια και τίποτα περισσότερο.

Όλοι το ξέρουν ότι τα 12λεπτα τραγούδια είναι μαγνήτης για τα views. Θες λεφτά; Γράψε κομμάτια που να μην τελειώνουν ποτέ, η συνταγή της επιτυχίας είναι γνωστή. Δεν κοροϊδεύεις κανέναν.

Ξέρεις τι είναι αληθινό ραπ σήμερα; Όχι να τα βάλεις με τον Κυριάκο, το δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Δεν λείπει η κριτική στην κυβέρνηση. Κάνε μια γύρα απ’ τα κανάλια και θα δεις το σφυροκόπημα, ανελέητο σαν τις ρίμες μου.

Αυτό που λείπει σήμερα είναι να ραπάρεις εναντίον των γυναικών μέσα απ’ τη Βουλή, να τις προσβάλλεις, να τις βρίζεις... Να λες ότι άλλο το να αγαπάς το παιδί σου και άλλο το να δέρνεις τη σκύλα σου. Με πιάνεις;

Κακό πατέρα δεν σε κάνει ούτε το ξύλο στη γυναίκα σου ούτε τα κουτουλίδια στη μάνα της. Κακό πατέρα σε κάνει το να μη μάθεις στο παιδί σου ποιος ήταν ο Tupac και ο Biggie.

Είπα αλήθειες στη Βουλή και τώρα απολογούμαι σε όλην την μεηστριμίλα. Στην αληθινή ζωή μπρο, όχι πίσω από έναν υπολογιστή όπως εσύ. Εδώ, πρόσωπο με πρόσωπο.

Η αληθινή ζωή δεν έχει διαφημίσεις που περιμένεις 5 δευτερόλεπτα για να τις κάνεις skip ούτε ads με ξαναμμένες νοικοκυρές στην περιοχή σου, που τις πατάς και τελικά τίποτα.

Αυτή ήταν η τελευταία μου προειδοποίηση και ελπίζω να την πάρεις σοβαρά υπόψη. Μη με αναγκάσεις να ραπάρω εναντίον σου.

Το κείμενο είναι προϊόν μυθοπλασίας και έχει σατυρική διάθεση.