Γιατί δεν συμφωνούμε ποτέ όλοι με τη θερμοκρασία του κλιματιστικού

Το καλοκαιράκι είναι εδώ και μαζί του είναι κοντά μας η εμπειρία του να καθόμαστε στον καναπέ και να αισθανόμαστε τον ιδρώτα να τρέχει στην πλάτη μας. Χωρίς να κουνιόμαστε. Ενώ το μόνο που κάνουμε είναι να αναπνέουμε.

Ενδεχομένως να υπάρχει στον ίδιο χώρο κάποιος άλλος άνθρωπος που ζει πιο άνετα από εμάς. Που δεν παλεύει με την ιδέα να μην μπει μέσα στο ψυγείο και να μείνει εκεί για κανα μισάωρο -μήπως και σωθεί.

Ας το αποδεχθούμε: δεν υπάρχει 'σωστή' θερμοκρασία για όλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία που να ικανοποιεί όσους ενδεχομένως να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Για παράδειγμα, σε ένα γραφείο. Ενώ εσύ μπορεί να νιώθεις μια κάποια δροσιά, ένας άλλος μπορεί να βρίσκεται στη φάση του τερματισμού της εφίδρωσης. Τι μας συμβαίνει;

It is all about sex.

Aν είσαι παιδί, τις καυτές ημέρες μπορείς να ανακουφιστείς με τη βοήθεια ενός συντριβανιού. AP

Γενικά, τα φύλα μοιάζουν περισσότερο από ό,τι διαφέρουν

Μεταξύ των φύλων, διαπιστωμένα υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες από ό,τι διαφορές. Μελέτη που είχε δημοσιευθεί το 2015 ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “παρά την κοινή υπόθεση ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι βαθιά διαφορετικά, ο JS Hyde του University of Winconsin-Madison χρησιμοποίησε το 2005 δεδομένα από 46 μετα-αναλύσεις, για να αποδείξει ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν πολλές ομοιότητες. Ωστόσο, η υπόθεση των ομοιοτήτων των φύλων παραμένει αμφιλεγόμενη.

Από την προκλητική αναφορά του Hyde, υπήρξε μια έκρηξη μετα-αναλυτικού ενδιαφέροντος για τις ψυχολογικές διαφορές των φύλων. Χρησιμοποιήσαμε την τεράστια συλλογή 106 μετα-αναλύσεων και 386 μεμονωμένων μετα-αναλυτικών επιδράσεων, για να επανεκτιμήσουμε την υπόθεση των ομοιοτήτων φύλου. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε μια νέα προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων που ονομάζεται μετασύνθεση (Zell & Krizan, 2014), για να εκτιμήσουμε τη μέση διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών και να διερευνήσουμε τους συντονιστές των διαφορών μεταξύ των φύλων.

Η μέση, απόλυτη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς ήταν σχετικά μικρή, με την πλειονότητα των επιπτώσεων να είναι είτε μικρές (46%) είτε πολύ μικρές (39%).

Το μέγεθος των διαφορών κυμάνθηκε κάπως ως συνάρτηση του ψυχολογικού τομέα (π.χ. γνωστικές μεταβλητές, μεταβλητές κοινωνικής και προσωπικότητας, ευημερία), αλλά παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερό σε ηλικία, πολιτισμό και γενεές.

Αυτά τα ευρήματα παρέχουν συναρπαστική υποστήριξη για την υπόθεση των ομοιοτήτων των φύλων, αλλά επίσης υπογραμμίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι πιο έντονες”.

Η μετα-ανάλυση και η μετασύνθεση

Η μετασύνθεση είναι μέθοδος ποιοτικής έρευνας που όπως ανέφερε σε παρουσίαση της η ερευνήτρια (με ειδικότητα την κοινωνιολογία του εγκλήματος) Ιωάννα Τσίγκανου “έχει ως στόχο τη διατύπωση επεξηγηματικής θεωρίας ή τη διαμόρφωση ενός προτύπου ερμηνείας των ευρημάτων μιας ομάδας παρόμοιων-πανομοιότυπων ποιοτικών ερευνών. Στις ποιοτικές έρευνες χρησιμοποιείται ο όρος 'μετασύνθεση' και στις ποσοτικές το 'μετα-ανάλυση' (στόχος είναι η αύξηση της βεβαιότητας και της ασφάλειας των ευρημάτων, αναφορικά με τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο).

Κράτα πως η μετασύνθεση “είναι ερμηνευτική μέθοδος που επιζητεί την κατανόηση και την πληρέστερη ερμηνεία των υπό διερεύνηση φαινομένων, μέσα από επανεξέταση των ευρημάτων των αρχικών ερευνών”. Στα λέω όλα αυτά, γιατί έχουν σημασία για τη συνέχεια.

To στιγμιότυπο είναι από τον περυσινό καύσωνα στη Ρώμη, της Ιταλίας, τον Αύγουστο του 2021. AP

Είναι κατασκευαστικό το θέμα

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο που τα φύλα αντιλαμβάνονται τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου, υπάρχουν διαφορές. Και αυτές θέλουν τα θηλυκά να αισθάνονται το κρύο περισσότερο από τα αρσενικά.

Οι Charlotte Phelps (Διδάκτωρ του Bond University) και Christian Moro (αναπληρωτής καθηγητής επιστήμης και ιατρικής στο Bond University) έγραψαν στο Conversation τους λόγους. Μεταξύ τους είναι και κάποιοι επιστημονική.

Διάφορες έρευνες συμφωνούν πως οι γυναίκες προτιμούν υψηλότερες θερμοκρασίες, σε κλειστούς χώρους, από ό,τι οι άνδρες.

Σε άτομα με το ίδιο σωματικό βάρος, οι γυναίκες τείνουν να έχουν λιγότερους μυς για να παράγουν θερμότητα. Έχουν επίσης, περισσότερο λίπος μεταξύ του δέρματος και των μυών και ως εκ τούτου, το δέρμα αισθάνεται πιο κρύο -αφού είναι λίγο πιο μακριά από τα αιμοφόρα αγγεία.

Επιπροσθέτως, οι γυναίκες τείνουν να έχουν χαμηλότερο μεταβολικό ρυθμό από τους άνδρες, γεγονός που μειώνει την ικανότητα παραγωγής θερμότητας, κατά την έκθεση στο κρύο. Έτσι, είναι πιο επιρρεπείς στο να νιώθουν πως κρυώνουν, όταν 'πέφτει' η θερμοκρασία.

Η αλήθεια του 'κρύα χέρια, ζεστή καρδιά'

Οι ορμόνες που λέγονται οιστρογόνα και προγεστερόνη, βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στις γυναίκες και συμβάλλουν στη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος και του δέρματος.

Κάνουν επίσης, τα χέρια, τα πόδια και τα αυτιά των γυναικών να παραμένουν περίπου 3 βαθμούς Κελσίου πιο δροσερά από τα αντίστοιχα μέρη των ανδρών.

Αν και τα χέρια και τα πόδια είναι πιο δροσερά, οι γυναίκες έχουν θερμότερες μέσες θερμοκρασίες στον 'πυρήνα' από τους άνδρες. Αυτή είναι πιθανώς η αφορμή για το ρητό 'κρύα χέρια, ζεστή καρδιά'.

Τα οιστρογόνα διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία στα άκρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 'χαθεί' περισσότερη θερμότητα στο περιβάλλον.

Η προγεστερόνη μπορεί να προκαλέσει συστολή των αγγείων στο δέρμα. Κάτι που σημαίνει ότι ρέει λιγότερο αίμα σε ορισμένες περιοχές, ώστε να κρατηθούν ζεστά τα εσωτερικά όργανα. Αυτή η ισορροπία ορμονών αλλάζει κατά τη διάρκεια του μήνα, παράλληλα με τον εμμηνορροϊκό κύκλο.

Η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος είναι υψηλότερη την εβδομάδα, μετά την ωορρηξία, όπως αυξάνονται τα επίπεδα προγεστερόνης. Αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο διάστημα, οι γυναίκες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ψυχρότερες εξωτερικές θερμοκρασίες.

Tα χέρια, τα πόδια και τα αυτιά των γυναικών να παραμένουν περίπου 3 βαθμούς Κελσίου πιο δροσερά από τα αντίστοιχα μέρη των ανδρών. AP

Δεν αντιλαμβανόμαστε μόνο οι άνθρωποι διαφορετικά τη θερμοκρασία

Μελέτες σε πολλά είδη πτηνών και θηλαστικών αναφέρουν ότι τα αρσενικά συνήθως συγκεντρώνονται σε ψυχρότερες περιοχές, όπου υπάρχει σκιά. Τα θηλυκά και οι απόγονοι προτιμούν να μένουν σε θερμότερα περιβάλλοντα, όπου υπάρχει ηλιακό φως.

Οι αρσενικές νυχτερίδες προτιμούν να ξεκουράζονται στις δροσερές, ψηλές κορυφές των βουνών, ενώ οι θηλυκές παραμένουν στις πιο ζεστές κοιλάδες.

Τα θηλυκά θηλαστικά μπορεί να έχουν αναπτύξει μια προτίμηση για θερμότερα κλίματα, ώστε να ξεκουράζονται με τους απογόνους όταν αυτοί είναι μικροί και δεν είναι σε θέση να 'ρυθμίσουν' τη θερμοκρασία του σώματος τους.

Κατά συνέπεια, η διαφορά στους μηχανισμούς ανίχνευσης θερμότητας ενδέχεται να προσφέρει εξελικτικό πλεονέκτημα.

Πώς μπορείς να λύσεις το πρόβλημα το χειμώνα

Το καλοκαίρι οι διαφορές μπορούν να λυθούν με ένα σεντονάκι που ο ένας δεν θα χρησιμοποιήσει, αλλά θα χρησιμοποιήσει η άλλη. Ως λύση για το χειμώνα, οι επιστήμονες του Bond University πρότειναν τη “σκανδιναβική μέθοδο ύπνου”. Δηλαδή; Στην Σκανδιναβία, τα ζευγάρια κοιμούνται με ξεχωριστές κουβέρτες.

Στο χώρο εργασίας, τα συστήματα προσωπικής άνεσης είναι θερμικά συστήματα που θερμαίνουν ή ψύχουν και μπορούν να τοποθετηθούν τοπικά σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας -στους υπολογιστές, στις καρέκλες ή κοντά στα 'πόδια' της καρέκλας ή τα δικά μας.

Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι η έχω βρει την υγειά μου, με έναν μικρό ανεμιστήρα που συνδέεται (με USB) με τον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να 'χτυπάει' επάνω σου. Αρκεί να 'βγάζει' δροσιά μπροστά σου (βάλτο να 'κοιτάει' την οθόνη, πλάγια από το πληκτρολόγιο).

Σου έχω και κάποιες προτάσεις, σε όλα τα χρώματα και τις τιμές.

Ο ανεμιστήρας γραφείου Morris MDF16238 θα κάνει τη δουλειά, με μεγάλη απόδοση και χαμηλό θόρυβο -έχει και θύρα micro USB που λειτουργεί ως power bank για τη φόρτιση συσκευών.

Η πρόταση της Trust Ventu-Go διατίθεται σε ξεχωριστά χρώματα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να το πάρεις μαζί σου ακόμα και όταν σηκωθείς από το γραφείο.

Ο United UMF685 Mini έχει καλώδιο USB για τροφοδοσία από τον υπολογιστή, χαμηλή κατανάλωση και χαμηλό θόρυβο, ενώ ο Eurolamb 300-20522 είναι χειρός και οικονομικός -για όσους θέλουν μια ανάσα δροσιάς, παντού και πάντα.

Για το τέλος, αφήσαμε μια εναλλακτική πρόταση, ενός smart ανεμιστήρα δαπέδου της Xiaomi (Mi Smart Standing Fan 2), που σίγουρα αξίζει να 'τσεκάρεις'. Υποστηρίζεται από φωνητικό έλεγχο και τοποθετείται στο πάτωμα, αλλά και στο τραπέζι και προσφέρει ρυθμιζόμενο αερισμό με μέγιστο εύρος 14 μέτρων.