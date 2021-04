How to Everything: Πώς να μην τα κάνεις θάλασσα σε μια καμπάνια για την πανδημία

Την ώρα που περιμένουμε κλιμάκωση των εμβολιασμών για να μπορέσουμε να αισθανθούμε ουσιαστική αισιοδοξία πριν την τουριστική περίοδο, βλέπουμε και την κλιμάκωση της επικοινωνιακής αμφισημίας της κυβέρνησης. Το επικοινωνιακό τερέν άλλωστε είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη διαχείριση της κρίσης.

Στο τρίτο επεισόδιο του "How to Everything" αναλύουμε το πώς φτάσαμε από το "Μένουμε Σπίτι" στο Restart Greece και στις νέες παλινωδίες, εν μέσω ενός ατελείωτου Lockdown. Μαζί μας ο επικοινωνιολόγος Δημήτρης Τζιώτης και ο διευθυντής του NEWS 24/7, Μάνος Χωριανόπουλος.

Highlights:

-Τον πρώτο καιρό βαρεθήκαμε να πλένουμε τα χέρια μας αλλά τουλάχιστον ξέραμε τι να κάνουμε

-Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε κυβέρνηση γιατί το μήνυμά του ήταν απλό

-Η διαχείριση κρίσης στην πανδημία έγινε κρίση διαχείρισης

