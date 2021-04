How to Everything: Πώς να υιοθετήσετε σωστά ένα αδέσποτο

Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων σήμερα και η σειρά podcast "How to Everything" του Sunday Edition του, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο. Πώς θα υιοθετήσουμε σωστά ένα αδέσποτο ζώο; Πώς θα βοηθήσουμε ένα τραυματισμένο ζώο που μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας; Ποιος είναι υπεύθυνος κατά το νόμο και τι κάνουν οι Αρχές για τα αδέσποτα;

Χρήστος Δεμέτης και Χρήστος Μπαρούνης ανοίγουν τα μικρόφωνα με καλεσμένους τον κτηνίατρο Κωνσταντίνο Τερεζάκη και τη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, Ντέπυ Κουρέλλου.

Highlights:



-Τα κατοικίδια δεν είναι ρούχα για να τα μοστράρουμε στα social και μετά να τα πετάμε

-Για να υιοθετήσουμε ένα ζώο, πρέπει να απαντήσουμε στο how to everything της αυτογνωσίας μας

-Τα κατοικίδια δεν μεγαλώνουν μόνα τους, θέλουν τη συντροφιά μας



"How to Everything": Κάθε Κυριακή στο Sunday Edition του NEWS 24/7, διαβάζοντας μπροστά και πίσω από τις "γραμμές" για όλα όσα αφορούν την καθημερινή ζωή μας. Εσείς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να στέλνετε τις δικές σας ιδέες για τα επόμενα επεισόδια, με ένδειξη "how to" στο [email protected]