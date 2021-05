How To: Η Κάτια Ταραμπανκο εξηγεί πώς επιβιώνεις στο Survivor

Πόσο δύσκολο είναι να κοιμάσαι με μια κάμερα πάνω από το κεφάλι σου; Πώς αντιδράς όταν βλέπεις φίδια να κόβουν βόλτες τριγύρω; Ποια στοιχεία, πέρα από τα σωματικά, πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιβιώσει στο Survivor;

Η Κάτια Ταραμπάνκο έρχεται στο έκτο επεισόδιο του How to Everything και μας μιλάει ανοιχτά για όλα. Για τη συμβίωση με τους συμπαίκτες της τον καιρό που έμεινε στον Άγιο Δομίνικο, για τη σχέση της με τον Τριαντάφυλλο, για το περιβόητο ρύζι που βρήκε στα σκουπίδια, για τις περιπέτειες της υγείας της αλλά και για τα μελλοντικά επαγγελματικά της πλάνα, που θα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, στέλνει και ένα μήνυμα στους ακόλουθούς της στα social media, τα οποία αγαπάει και με το παραπάνω.

Τα Highlights:

-"Θα ξαναπήγαινα στο Survivor με κλειστά μάτια αλλά αυτή τη φορά θα φρόντιζα να έμπαινα με περισσότερα κιλά"

-"Βλέπω για νικητή τον Τζέιμς, αλλά θα ήθελα τον Ασημακόπουλο γιατί είναι η φωνή του λαού"

-"Μια νύχτα είδα ένα φίδι από πάνω μου και σκέφτηκα να το φάω αλλά το λυπήθηκα γιατί ήταν μικρό"

-"Υπήρχαν στιγμές που αισθανόμουν ότι πνίγομαι. Ένιωθα εγκλωβισμένη"

-"Είχα δηλώσει συμμετοχή και στο πρώτο Survivor. Ήμουν όμως μόλις 18 ετών και με είχαν κόψει"

-"Με τον Τριαντάφυλλο δεν είχα ποτέ πρόβλημα γιατί του μιλούσα ανοιχτά και τα λύναμε όλα"

"How to Everything": Κάθε Κυριακή στο Sunday Edition του NEWS 24/7, διαβάζοντας μπροστά και πίσω από τις "γραμμές" για όλα όσα αφορούν την καθημερινή ζωή μας. Εσείς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να στέλνετε τις δικές σας ιδέες για τα επόμενα επεισόδια, με ένδειξη "how to" στο [email protected]