"Κάνουμε καθημερινό αγώνα για να μην πέσει το Thank you, Next"

Διαβάζω ένα άρθρο του Oneman.gr γραμμένο στις 12 Ιουνίου του 2019. «Στο Thank you, Next οι millennials γράφουν δημόσια τα γκομενικά τους. Η κλειστή ομάδα του Facebook που σε λίγες μέρες μετράει ήδη 8.500 μέλη λέει πολλά για τον ψυχισμό μας».

Διανύουμε τον Αύγουστο του 2021 και οι προηγούμενες προτάσεις παραμένουν ως έχουν αλλά χρειάζονται μία μικρή αναδιατύπωση για να είναι ακριβείς. Όπου 8.500 βάλε 606.000 μέλη. Οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος και το Thank you, Next είναι το πιο δυνατό community στο ελληνικό ίντερνετ.

Αποτυχημένες ιστορίες ραντεβού, κωμικοτραγικές σχέσεις με άδοξο τέλος ή και στο περίπου τέλος, χωρισμοί, επανασυνδέσεις που έπρεπε να γίνουν κι άλλες αχρείαστες και συγκίνηση. Το Thank you, Next είναι ένα ημερολόγιο καταγραφής των δραμάτων που όλοι ζούμε στα γκομενικά μας.

Έφτασε πια η τιμημένη ώρα της απενοχοποίησης της χυλόπιτας, του «όλα λάθος» ραντεβού, της σχέσης «στα 'δωσα όλα κι έμεινα στον άσσο», του χωρισμού «κράτα τα όλα, όλα τα πράγματα μου όλα, όλα δεν σε μπορώ, όλα, όλα μην σε ξαναδώ».

Ο Δημήτρης Κανέλλης είναι ο άνθρωπος πίσω από το Thank you, Next, το όνομα του οποίου βέβαια το οφείλουμε στην Αντιγόνη - την κοπέλα του-.

Ο Δημήτρης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία πολλών χιουμοριστικών σελίδων στο Facebook. Η «Ζωή στο Γραφείο» και το «Τμήμα Προσωπικού Δράματος» είναι σίγουρα δύο από αυτές που ξέρεις.

Το Thank you, Next ήρθε να τα ανατρέψει όλα και να πάρει κεφάλι αν και στην αρχή δεν περίμενε την επιτυχία που ακολούθησε θεωρώντας πως το «Τμήμα Προσωπικού Δράματος» θα ήταν το πρώτο όνομα στην μαρκίζα.

Μας μιλά για την αρχή του group, τα πρώτα λεπτά στον αέρα, την εκτόξευση, την ιστορία που τον συγκίνησε, την ιστορία που τον έκανε να κλάψει από τα γέλια και τα επόμενα βήματα.

O Δημήτρης Κανέλλης.

Πώς ξεκίνησε ως ιδέα το Τhank you, Next

Ο προκάτοχος του Τhank you, Next είναι το Τμήμα Προσωπικού Δράματος το οποίο πήγαινε πολύ καλά. Φαινόταν ότι ο κόσμος ήθελε πλατφόρμες για να μοιραστεί τα προσωπικά του δράματα. Κάποια στιγμή η Jo Mpiz (Ιωάννα Μπίζτα), συντονίστρια τώρα στο TYN, μπήκε σε ένα πόστ στο group του Τμήματος Προσωπικού Δράματος και έγραψε «καλά τα επαγγελματικά δράματα, πού να σας πω τα γκομενικά μου όμως». Δεν το έφτιαξα κατευθείαν αλλά κράτησα την πληροφορία. Δεν υπήρχε μία πλατφόρμα στην οποία να μπορεί κανείς να μπει και να πει όλα όσα έχει ζήσει στα ραντεβού. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν στήλες σε περιοδικά και διάφορες σελίδες που έλεγαν για ιστορίες για ερωτικά. Εμείς είπαμε δεν θα το πάμε γενικά, δεν θα πούμε για γενικά dating και για έρωτες αλλά θα εξιστορήσουμε ερωτικά δράματα - πώς κάτι κατέληξε άδοξα. Το Τhank you, Next ξεκίνησε μέσα στο 2019. Η άνοδός του ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή.

Τα 10 πρώτα λεπτά δεν έμπαινε κανείς και μετά «εκτόξευση»;

Στην αρχή φτιάχνω το group, κάνω τα πρώτα invites και έμπαινε ο κόσμος και με ρωτούσε τι είναι αυτό; Δεν καταλάβαιναν τι έπρεπε να κάνουν και γιατί το έφτιαξα. Στέλνω στη Γεωργία (Νικολέτου), η οποία είναι μελος της ομαδας του podcast, και της λέω εσύ που έχεις πολλές ιστορίες δεν μπαίνεις να γράψεις μία να υπάρχει, να μπει ο κόσμος στο κλίμα; Πατάει enter, διαβάζουν τα πρώτα μέλη την ιστορία και μετά το χάος. Μετά έρχονταν ιστορίες και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τη ροή.

Από πλευράς μας είναι πολύ αυστηρός ο έλεγχος πριν ανέβει οποιαδήποτε ιστορία. Ακόμα και υπόνοια να υπάρχει για κάτι που παραβιάζει τους κανόνες, δεν το περνάμε. Βέβαια, αυτό μας έχει κοστίσει στην ποιότητα.

Στην αρχή το group ήταν πολύ πιο spicy, σωστά;

Είχε πιο πικάντικες ιστορίες, από όλες τις πλευρές. Είχε και straight ιστορίες και LGBTQ ιστορίες με φουλ λεπτομέρειες. Ο κόσμος στην αρχή ένιωθε πιο άνετα γιατί έγραφε σε ένα group με 500-600 άτομα. Στην πορεία, λόγω των κανόνων του Facebook, οι ιστορίες δεν μπορούσαν να είναι τόσο λεπτομερής. Κάνουμε καθημερινό αγώνα για να μην πέσει το TYN. Το Facebook έχει γίνει πολύ αυστηρό, δεν είναι πια βιώσιμο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είχαμε μία ιστορία που έλεγε: «πήγα σπίτι της και είχε μία γάτα και όπως μιλάγαμε έκανα προς τα πίσω και κατά λάθος πάτησα την ουρά της γάτας». Για αυτό φάγαμε strike για κακοποίηση ζώων. Από πλευράς μας είναι πολύ αυστηρός ο έλεγχος πριν ανέβει οποιαδήποτε ιστορία. Ακόμα και υπόνοια να υπάρχει για κάτι που παραβιάζει τους κανόνες, δεν το περνάμε. Βέβαια, αυτό μας έχει κοστίσει στην ποιότητα.

Διάβασα πως από τις πρώτες σου σκέψεις για το όνομα του group ήταν το Ερωτοδικείο.

Το όνομα του Τhank you, Next το βρήκε η κοπέλα μου. Στην αρχή είπα Ερωτοδικείο αλλά όσο το επεξεργαζόμουν σκέφτηκα πως βασίζεται σε πιο παλιές γενιές. Το ήθελα γιατί γίνονται δικαστήρια στο ίντερνετ. Εκείνο τον καιρό γινόταν χαμός με Ariana Grande, αλλά όχι με το Thank You Next - είναι πιο παλιό τραγούδι. Μας είχε κολλήσει το 7 Rings και κάνοντας άλματα λογικής καταλήξαμε στο Τhank you, Next.

Το όνομα του group έπαιξε ρόλο στην επιτυχία του;

Το όνομα έπαιξε ρόλο, σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι ο μέσος Έλληνας ήξερε το τραγούδι, δεν το πήγαμε εκεί. Το Τhank you, Next, είναι μία εύκολη φράση και πολύ πιασάρικη. Ήταν πολύ εύκολο να διαδοθεί, να το λένε και να το νιώθουν. Ευχαριστώ, επόμενος. Το moderation έπαιξε κι αυτό ρόλο στην άνοδό του. Δεν νομίζω πως υπάρχουν άλλες κοινότητες με τόσο αυστηρό moderation όσο έχουμε εμείς. Έχουμε φτάσει στις 600.000 και δεν έχει πέσει ούτε μία φορά το group. Κάτι γίνεται καλά.

Δεν την πίστευες την επιτυχία του στην αρχή;

Εγώ, πίστευα πως το Τμήμα Προσωπικού Δράματος θα ήταν το πιο επιτυχημένο κι όχι το Τhank you, Next. Πόσο λάθος ήμουν. Το πίστευα γιατί για ‘μενα τα επαγγελματικά στην Ελλάδα είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Θα μου πεις τα γκομενικά δεν είναι; Απ’ ό,τι φαίνεται πιο πολύ. Μου στέλνουν φίλοι και γνωστοί και μου λένε «φαινόταν» ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Πού το βλέπατε δηλαδή ακριβώς (γέλια). Αν δεν το κατάλαβα εγώ που έχω άλλα 20 groups και ξέρω να συγκρίνω metrics, εσείς πώς το είδατε; Μεγάλωνε πολύ γρήγορα αλλά λέγαμε πως όταν υπάρχει μία μεγάλη άνοδος κάπου θα σταματήσει. Έλεγα θα φτάσει 2000, θα φτάσει 3000 και θα σταματήσει, μετά θα μπαίνουν λιγότεροι. Αλλά δεν έχει σταματήσει ακόμα. Πριν λίγο καιρό φτάσαμε τα 600.000 μέλη. Νομίζω πως είμαστε με διαφορά το μεγαλύτερο community στην Ελλάδα. Είναι πολύ λίγα τα χρόνια και τα νούμερα είναι εξωπραγματικά. Το μήνα έχουμε 6,5 εκατομμύρια reactions. Οι συντονιστές είναι τρεις, ο Γιώργος Σαφαρής, η Ιωάννα Μπίζτα και η Κate Δωροβίνη.

Στο προσωπικό σου προφίλ λαμβάνεις μηνύματα-παράπονα για ιστορίες που κόπηκαν;

Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Λαμβάνω μηνύματα που μου εύχονται καρκίνο και με βρίζουν. Σε κάποια απαντάω, αλλά πάντα με χιούμορ και τρολαριστά. Δεν μπορείς να το χειριστείς κάπως αλλιώς.

Η πιο συγκινητική ιστορία που έχεις διαβάσει στο TYN παραμένει αυτή που καταλήγει με τον θάνατο του συντρόφου της κοπέλας που την έγραψε;

Ναι, ναι. Αυτή η ιστορία ήρθε σε ένα timing, όχι για ΄μενα προσωπικά, που είχαμε συνηθίσει στο group να έρχονται πιο τσίζι ιστορίες. Μου έστειλαν μήνυμα κάποια στιγμή οι moderators και μου είπαν μπες διάβασε αυτή την ιστορία. Δεν θα σου πούμε τι έχει γίνει, μπες και διάβασε. Στο Thank You, Next ξεκινάς να διαβάζεις τις ιστορίες και περιμένεις να γελάσεις, ένα plot twist, μία γλαφυρή περιγραφή. Διαβάζω και αρχίζω να κλαίω. Στο τέλος της ιστορίας ήταν λες και σε είχε χτυπήσει κάποιος στο στομάχι. Υπάρχουν υπέροχες ιστορίες στο TYN. Υπάρχουν χρήστες που γράφουν καλύτερα και από συγγραφείς.

Μας έχουν έρθει πολλές ιστορίες στις οποίες δεν σου λέω ότι ο κόσμος γράφει πορνό, αλλά βάζει κάποιες λεπτομέρειες που θεωρώ είναι καθοριστικές. Όταν τις κόβουμε, αφαιρούμε έναν σημαντικό παράγοντα της ιστορίας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.

Την ποιότητα την καθορίζουν οι χρήστες, όχι οι moderators.

Είναι ό,τι έρχεται. Μου έστειλε πριν μέρες μία κοπέλα και μου έλεγε πως είναι φανατική αλλά τώρα τελευταία έχει πέσει η ποιότητα και της εξήγησα πως την ποιότητα του group την καθορίζουν οι χρήστες. Το τι θα στείλουν, το πόση όρεξη έχουν να ασχοληθούν το καθορίζουν οι ίδιοι. Το μόνο που εμένα με ενοχλεί είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι σε ό,τι αφορά στις σεξουαλικές περιγραφές. Μας έχουν έρθει πολλές ιστορίες στις οποίες δεν σου λέω ότι ο κόσμος γράφει πορνό, αλλά βάζει κάποιες λεπτομέρειες που θεωρώ είναι καθοριστικές. Όταν τις κόβουμε, αφαιρούμε έναν σημαντικό παράγοντα της ιστορίας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.

Έρχεται και εφαρμογή Thank You, Next;

Η εφαρμογή πρακτικά έχει τελειώσει και προγραμματίζουμε να βγει τον Σεπτέμβριο. Θα είναι πολύ απλή στη χρήση. Ιστορίες θα έχει και πάλι, απλά θα είμαστε πιο ευέλικτοι στο moderation. Να μπορούν οι χρήστες να γράψουν πιο ελεύθερα. Και λίγο αργότερα θα εντάξουμε και το chat στο application. Μετά από τόσες ιστορίες είναι καιρός να πάμε προς το match making.

Οπότε χρήστες που δεν γνωρίζονται θα μπορούν να επικοινωνούν προσωπικά.

Θα βάλουμε κάποια κριτήρια ώστε να περιορίσουμε ότι ο καθένας μπορεί να στείλει οπουδήποτε. Πρέπει να υπάρχει μία έγκριση από την άλλη πλευρά.

Την περίοδο της καραντίνας αυξήθηκαν οι ιστορίες;

Στην πρώτη καραντίνα τριπλασιάστηκαν. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια αύξηση. Τα σχόλια δεν σταματούσαν. Ο κόσμος δεν είχε τι να κάνει και κατανάλωνε περιεχόμενο. Περνούσαμε συνέχεια posts.

Σε καθημερινή βάση πόσες ιστορίες λαμβάνετε;

Εξαρτάται. «Σεντόνια» δεν λαμβάνουμε και πάρα πολλά αλλά αν μιλήσουμε για τις Παρασκευές που είναι οι μικρές ιστορίες, είναι αμέτρητες. Σίγουρα, πάνω από 600 ιστορίες.

Η πιο αστεία ιστορία που έχεις διαβάσει;

Είναι λίγο καφρίλα. Ήταν ένα με έναν τύπο που τον είχε πιάσει κόψιμο και σταμάτησε σε ένα χωράφι. Ήταν σουρεάλ. Το έκανα screenshot το ανέβασα στο Instagram κι έγραψα «έχω δημιουργήσει ένα τέρας». (γέλια).

Πρώην δική σου έχει μπει να γράψει στο Thank You, Next;

Πρέπει να έχει μπει. Όλο και κάποια θα είναι. Ο κύκλος της ζωής. Όλοι έχουμε κάνει σε ραντεβού πράγματα για τα οποία δεν είμαστε πολύ περήφανοι και εξ των υστέρων θα τα είχαμε χειριστεί καλύτερα αν μας δινόταν η ευκαιρία. Το group αυτό απέδειξε. Πως σε όλους μας έχει συμβεί κάποιος άσχημος χωρισμός και όλοι κάποια στιγμή δεν έχουμε χειριστεί κάποια πράγματα όπως θα θέλαμε.

Απενοχοποιήθηκε η χυλόπιτα.

Ότι απενοχοποιήθηκε είναι σίγουρο γιατί μας στέλνουν και πολλά screenshots από chats. Και φαίνεται ότι κάνει κάποιος πέσιμο και δεν του απαντάει και της γράφει «καλά, μην μου δίνεις TYN έτσι γρήγορα».

Επόμενα σχέδια για Thank You, Next;

Συνεχίζουμε φανατικά τα podcasts από Σεπτέμβριο γιατί αρέσουν και σε εμάς πολύ. Θα εστιάσουμε αρκετά στο TikTok γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να αποδώσουμε με αστείο τρόπο τις πιο ωραίες ιστορίες για dating.

Θα μπορούσε να γίνει και σειρά στην τηλεόραση το Thank You, Next;

Η αλήθεια είναι πως μας είχαν κάνει πρόταση να γίνει το Thank You, Next σειρά αλλά δεν προχώρησε. Φτάσαμε κοντά στο να συμφωνήσουμε αλλά τελικά δεν το κάναμε. Νομίζω πως δεν θα έπρεπε να γίνει και σειρά γιατί ο καθένας τις top ιστορίες τις φαντάζεται πολύ διαφορετικά. Όταν διαβάζεις τις ιστορίες ενεργοποιείται η δύναμη της φαντασίας κι αυτό ίσως χανόταν στη μεταφορά στην τηλεόραση. Κάποιες ιστορίες είναι τόσο καλά γραμμένες που δεν μπορούν να οπτικοποιηθούν.