Καρντάσιαν & Γουεστ: Ένας χωρισμός που μοιάζει να είναι η ιδανική συνέχεια της σχέσης τους

“Τίποτα δεν κρατάει για πάντα”, “Διαζύγιο βόμβα για τους Kimye”, “Τα παραμύθια δεν έχουν πάντα happy end”. Αυτοί ήταν μόνο μερικοί από τους βαρύγδουπους τίτλους που συνόδευσαν την είδηση του διαζυγίου της διάσημης τηλεπερσόνας Κιμ Καρντάσιαν και του ράπερ Κάνιε Γουεστ τον Φεβρουάριο του 2021, όταν οι δυο τους ανακοίνωσαν πως έπειτα από επτά χρόνια έγγαμου βίου και αφού απέκτησαν τέσσερα παιδιά, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Από τότε και σίγουρα μέχρις ότου η αυτοκρατορία των Καρντάσιαν – Γουεστ καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα μάτια των εκατομμύρια followers των, έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι, καθώς αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια διασημοτήτων -επιπέδου μεγιστάνων- στον κόσμο.

Εκείνη, κόρη του γνωστού δικηγόρου Ρόμπερτ Καρντάσιαν και ένα φοβερά φιλόδοξο κορίτσι από το Λος Άντζελες, που μπορεί να μπήκε λίγο άτσαλα στον χώρο της showbiz όταν το sex tape στο οποίο πρωταγωνιστούσε με τον τότε σύντροφό της, τον τραγουδιστή της R&B, Ray J, είδε το φως της δημοσιότητας, όμως το 2007 “έλαμψε”πρωταγωνιστώντας στο ριάλιτι της ζωής της με τίτλο “Keeping Up with the Kardashians”, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα μέλη της οικογένειάς της και φιλοξενούνταν μέχρι και πέρυσι στο κανάλι Ε!.

Ωστόσο, η εικόνα της Κιμ Καρντάσιαν αναβαθμίστηκε πραγματικά όταν το 2014 έγινε ζευγάρι με τον ράπερ Κάνιε Γουεστ, ο οποίος τη μύησε στον κόσμο της υψηλής μόδας, βγάζοντάς την ενδεχομένως από τα αδηφάγα βλέμματα εκατομμύρια τηλεθεατών του ριάλιτι. Ή τουλάχιστον προσδίδοντάς της ένα άλλου είδους αισθητικής που μέχρι τότε δεν συναντούσε κανείς συχνά.

“Το να φτιάξω το στιλ της Κιμ, αυτή είναι μια γλώσσα αγάπης για μένα”, είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Κάνιε Γουεστ, ενώ σπεύδοντας να αποδώσει τη νέα της ιδιότητα ως style icon στον σύζυγό της, η Κιμ Καρντάσιαν είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή της στο CNN το 2015, πως “πραγματικά πιστεύω ότι η σχέση μου με τον σύζυγό μου τα άλλαξε όλα πραγματκά. Εννοώ, κοιτώντας πίσω πίστευα ότι είχα το καλύτερο στιλ. Κοιτάζω τα ντυσίματά μου και πραγματικά απογοητεύομαι”.

Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ PHOTO BY EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Στα επόμενα χρόνια, ο Κάνιε Γουεστ κατόρθωσε να μετατρέψει την Κιμ Καρντάσιαν σε ένα άβαταρ της avant-garde κομψότητας, μια μινιμαλιστική και συνάμα extra φιγούρα, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στην επιχειρηματία να γίνει η ίδια κριτής του υψηλού γούστου.

Ο Κάνιε Γουέστ από την άλλη, κατά τη διάρκεια της κοινής του πορείας με την Κιμ Καρντάσιαν, συνέχισε να παράγει μουσική και επέκτεινε τη δική του αυτοκρατορία μόδας του brand Yeezy, ένα εγχείρημα που φυσικά προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ριάλιτι των Καρντάσιανς, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους Αφροαμερικανούς στην Αμερική, άλλαξε το όνομά του σε Υe, ενώ πήρε την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για την προεδία της Αμερικής, κάτι που στη συνέχεια έτρεξε να “πάρει πίσω”.

Κάπου εκεί άρχισαν να δημιουργούνται και τα πρώτα σύννεφα στη σχέση του υπερδιάσημου ζευγαριού, με μια σειρά από ασυνάρτητα tweets που πραγματοποίησε ο Κάνιε Γουεστ το καλοκαίρι του 2020 και τις αποκαλύψεις της συζύγου του για την ψυχική του υγεία και πως ο ίδιος πάσχει από διπολική διαταραχή.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο περσινό MET GALA. INVISION

Το τέλος τους ήταν μάλλον αναπόφευκτο, καθώς μπορεί οι δυο τους μαζί να φαίνονταν πολύ μεγάλοι για να αποτύχουν, δεδομένου ότι η ένωσή τους θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντικατοπτρίζει τις φαντασιώσεις του έθνους για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το Αμερικανικό Όνειρο, ταυτόχρονα όμως, ήταν τόσο μεγάλοι και το δράμα της ζωής τους τόσο υπερβολικό που το τέλος ήταν πιο κοντά από όσο πίστευε κανείς.

Χωρίς εκείνη, ο Κάνιε Γουέστ έμοιαζε λιγότερο με καλλιτέχνη και περισσότερο σαν έναν απρόβλεπτο εγωμανή, και χωρίς εκείνον, η Κιμ Καρντάσιαν κινδύνευε να φανεί ντεμοντέ και uncool. Τώρα που η φαντασίωση που είχαν δημιουργήσει μαζί είχε εξατμιστεί, τι θα έκαναν την Αμερική να ψάξει και να επιθυμήσει στη συνέχεια; Μπορούσαν να διατηρήσουν την επιρροή τους αυτή τη φορά όχι μαζί αλλά ο καθένας με διαφορετικούς συντρόφους;

Και όμως το κατάφεραν. Ή τουλάχιστον προσπαθούν.

O Πιτ Ντέιβιντσον. RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Την αρχή έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία φημολογείται πως είναι ζευγάρι με τον 27χρονο κωμικό του Saturday Night Live, Πιτ Ντέιβιντσον με τις κοινές τους εμφανίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τα αμερικανικά tabloids να κάνουν λόγο για το νέο hot ζευγάρι της διεθνούς showbiz.

Η Τζούλια Φοξ. RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Με τη σειρά του ο Κάνιε Γουεστ άνοιξε νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή και ένα τρυφερό ειδύλλιο φαίνεται πως αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκείνον και την 31χρονη ηθοποιό Τζούλια Φοξ, ενώ μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν πως το νέο αμόρε του Κάνιε Γουέστ έχει περισσότερα εξωτερικά κοινά χαρακτηριστικά με την πρώην σύζυγό του, κάνοντας λόγο για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, τη στιγμή που τα κουτσομπολιστικά μέσα στις ΗΠΑ, ήδη έχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προσπάθεια του Κάνιε να επαναπροσεγγίσει την Κιμ.

Όταν στη συνάρτηση μπαίνουν και οι κοινές ενδυματολογικές επιλογές των δυο γυναικών, τότε η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, καθώς αν κάτι είχαν πετύχει απόλυτα η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ όσο ήταν ζευγάρι, ήταν να σηματοδοτούν ένα είδος εξωστρεφούς ομοιομορφίας που συνέχισε να τους δένει σε ένα κοινό πρότζεκτ απόλυτης αισθητικής.