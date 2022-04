Μάιλς Τέλερ: "Πολύς κόσμος ρίσκαρε την καριέρα του για να κάνει τον 'Νονό' να συμβεί"

Ίσως να πήρε κάτι το μάτι σας: Πριν λίγες μέρες μια πολύ μικρή ταινία γιόρτασε τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της. Ο Νονός του Φράνσις Φορντ Κόπολα κυκλοφόρησε το 1972, σάρωσε στο box office, κυριάρχησε στα Όσκαρ, έγινε ποπ φαινόμενο, θεμελίωσε την επόμενη γενιά αμερικάνων σούπερ σταρ του σινεμά, και άλλαξε για πάντα το κινηματογραφικό τοπίο.

Δεν τα λες και άσχημα για μια ταινία που, βασικά, ήταν τόσο δύσκολο να γυριστεί. Υπήρχαν στιγμές που φαινόταν σαν κανείς να μην ήθελε να γυριστεί αυτό το φιλμ– εκτός, ευτυχώς, από τους ανθρώπους που είχαν περισσότερη σημασία, δηλαδή τους άμεσα εμπλεκόμενους, από τον Κόπολα μέχρι τον παραγωγό Αλ Ράντι.

Αυτή είναι η ιστορία που επιλέγει να αφηγηθεί το The Offer, η νέα σειρά της Paramount που στην Ελλάδα θα παρακολουθήσουμε αποκλειστικά μέσα από την COSMOTE TV ξεκινώντας από την Κυριακή 1η Μαϊου. Την ιστορία δηλαδή του πώς ένα μάτσο ξεροκέφαλοι creatives, απέναντι σε ντιρεκτίβες ανώτερων και σε ένα έκρυθμο κλίμα λόγω της εμπλοκής της μαφίας, κατάφεραν να γυρίσουν την ταινία που έμελλε να αλλάξει τον ρου του αμερικάνικου σινεμά.

Κι αν για τον ίδιο τον Νονό του 1972 τα είχαμε πει πρόσφατα πολύ αναλυτικά μάλιστα, για το τι σημαίνει η ιστορία αυτής ταινίας απευθυνθήκαμε αλλού. Σε έναν ηθοποιό που αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή να ενσαρκώσει τον παραγωγό Αλ Ράντι του οποίου την οπτική δανείζεται και η αφήγηση.

Ο Μάιλς Τέλερ, λίγο πριν μπει στο κόκπιτ του Top Gun: Maverick και αφού προηγουμένως πρωταγωνίστησε σε μια εντελώς διαφορετικού ύφους σειρά (το σπουδαίο, υπνωτιστικό Too Old to Die Young του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν), επιστρέφει στην τηλεόραση για να μας αφηγηθεί την απόλυτη κινηματογραφική ιστορία. Του πώς δηλαδή γεννήθηκε κάτι σπουδαίο μέσα από δυσκολίες και αντιξοότητες.

Μιλήσαμε μαζί του μέσω Zoom, κι αυτά είναι όσα μας είπε– για τα όσα έμαθε γυρίζοντας το The Offer, για το πώς έχει μάθει να μετρά την καριέρα του και το έργο του, και για το ποια είναι τα διαχρονικά μηνύματα της ιστορίας πίσω από την σπουδαιότερη ταινία όλων των εποχών. Μάιλς Τέλερ, τι σου έμαθε λοιπόν Ο Νονός;

This image released by Paramount+ shows Miles Teller as Al Ruddy in a scene from "The Offer," debuting April 28 on Paramount+. (Nicole Wilder/Paramount+ via AP) AP

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΝΟΝΟΥ

Το γεγονός ότι παίζω τον Αλ Ράντι, που είναι ζωντανός κι επίσης ήταν παραγωγός σε αυτή τη σειρά, ήταν κάτι που με φόβιζε. Όποτε έβλεπα τα dailies και μετά μας έδινε σημειώσεις, ήταν πολλή η πίεση.

Εξιστορώντας μου το τι συνέβη, ο Αλ Ράντι μου είπε πως τόσοι πολλοί άνθρωποι ρίσκαραν την καριέρα τους για αυτό το φιλμ. Και σκέφτομαι, είναι τόσο αξιέπαινο. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ακόμα συμβαίνει η παραγωγή με αυτό τον τρόπο, αλλά στην πλειοψηφία όλοι κοιτάνε τους εαυτούς τους, δε θα ρισκάρουν τον λαιμό τους για κάποιον άλλο. Και το βλέπεις με τόσους χαρακτήρες σε αυτή τη σειρά– τις πιο πολλές φορές αυτό που διακυβεύεται δεν έχει να κάνει με αυτούς, αλλά με κάποιο άλλο πρόσωπο στο οποίο πιστεύουν ή με την ιστορία του σεναρίου.

Αυτό είναι τελικά που κρατάω από την ιστορία του πώς γυρίστηκε ο Νονός: Ότι τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι, συντήρησαν συλλογικά ακεραιότητα αυτής της παραγωγής.

Ο Αλ μου είπε πως κάθε μέρα φτιάχνοντας τον Νονό, η ζωή του ήταν μια κόλαση. Οπότε στην περίπτωση αυτή υπήρχε αλήθεια στη φράση που έλεγε, πως «τα δυστυχισμένα σετ κάνουν σπουδαίες ταινίες».

Είναι μεγάλη πρόκληση, και πολύ δύσκολο να νοιάζονται τόσοι άνθρωποι. Αν είσαι μέρος ενός πρότζεκτ και ξέρεις ότι οι φιλοδοξίες όλων δεν είναι ψηλά, ή το να σκέφτεσαι πως ακόμα κι αν κάνουμε την καλύτερη εκδοχή μιας ταινίας τόσο δε θα είναι κάτι συγκλονιστικό, τότε τι κάνεις;

Κάθε άνθρωπος που δούλεψε στον Νονό, μπροστά και πίσω από την κάμερα, ήταν ένας μάστερ της τέχνης του. Φωτισμός, ερμηνείες, μοντάζ, μουσική… είναι ένα τόσο ακριβές φιλμ, όλα τα εργαλεία είναι ακονισμένα.

This image released by Paramount+ shows, from left, Miles Teller as Al Ruddy, Juno Temple as Bettye McCartt and Dan Fogler as Francis Ford Coppola in a scene from "The Offer," debuting April 28 on Paramount+. (Nicole Wilder/Paramount+ via AP) AP

ΕΝΑ OFFER ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ

Έκανα ένα τηλεφώνημα με τον Ντέξτερ [σσ. Φλέτσερ, σκηνοθέτης] για το πρότζεκτ, μου έστειλε σενάριο, τα 8 από τα 10 επεισόδια, και τα διάβασα όλα σε μια καθισιά. Με εντυπωσίασε το επίπεδο της έρευνας αλλά και το πόσο καθηλωτικό ήταν.

Διάβαζα κάτι στο σενάριο, το έψαχνα κι απλά ήταν αληθινό. Οπότε ένιωσα πως ήταν κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να λάβω μέρος. Ήταν εύκολη απόφαση για μένα.

Η γάτα του Μπράντο! Δεν είχα ιδέα ότι ο Μπράντο βρήκε απλώς μια αδέσποτη γάτα κι απλά τη χρησιμοποίησαν. Νιαούριζε τόσο δηυνατά που έπρεπε να ντουμπλάρουν τις ατάκες του Μπράντο! Μπορείς να δοκιμάσεις να πεις στον Μπράντο να αφήσει την γάτα στην άκρη, αλλά δεν… [γελάει]

©2022 PARAMOUNT PICTURES

Ο,ΤΙ ΦΙΛΜΑΡΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Προσπαθώ να μην προσεγγίζω πράγματα σκεπτόμενος πού οδηγεί μετά το κάθε τι. Σκέφτομαι την εμπειρία που θα έχω φτιάχνοντάς τα. Η πίεση έτσι κι αλλιώς έρχεται με το κάθε τι που κάνουμε.

Είμαι ενθουσιασμένος να είμαι μέρος ενός πράγματος που προασπίζεται τη δουλειά τόσων ανθρώπων, που σέβεται και λατρεύει τη δουλειά που χρειάστηκε ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ταινία. Ήταν τιμή μου να είμαι κομμάτι της.

Όταν είμαι μέρος ενός πρότζεκτ συνήθως μαγεύομαι από τη φιλοδοξία του.

Έχω τις αρχικές συζητήσεις με τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο και τους άλλους εμπλεκόμενους, και κάπως σκέφτεσαι το όραμα, πώς θες να πραγματοποιηθεί– αλλά μετά πρέπει όντως το κάνεις πραγματικότητα. Κι είναι σα να πηδάς από την άκρη του γκρεμού με αυτή την αδελφότητα που έχετε δημιουργήσει.

Χρειάζεται τόση εμπιστοσύνη, γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους γύρω σου δεν νιώθεις προστασία ή κάποιον ασφαλή χώρο ή ότι μπορείς να είσαι ευαίσθητος ή να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα. Τότε είναι δύσκολο.

Τα πρότζεκτ στα οποία συμμετέχω, ταινίες ή σειρές, υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο σεβασμού για αυτό που κάνουν οι δημιουργοί. Κι όσο μου φέρονται καλά ως συνεργάτη, τότε είναι μια σπουδαία εμπειρία.

Ό,τι φιλμάρεις εκείνη τη μέρα, αυτό που κάνεις θα καταγραφεί, θα είναι στην οθόνη, θα είναι στην ταινία, θα είναι στο σόου, για πάντα. Γι’αυτό χρειάζεται τρομερό επίπεδο εμπιστοσύνης.

Actor Miles Teller attends a special screening of "The Offer," hosted by Paramount+ with The Cinema Society, at Tribeca Screening Room on Sunday, April 24, 2022, in New York. (Photo by Andy Kropa/Invision/AP) ANDY KROPA/INVISION/AP

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τη ζωή μου τώρα, και για μένα αυτό και η καριέρα πάνε χέρι χέρι. Οπότε είμαι ευτυχισμένος και με την καριέρα μου.

Στο τέλος της μέρας, όταν δουλεύω πάνω σε κάτι θέλω να είναι καλογραμμένο, θέλω σκηνοθέτη που δεν είναι μαλάκας, με εξαιρετικούς ηθοποιούς και καλούς ανθρώπους. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να το παίζεις δύσκολος στις συνεργασίες σου.

Πάντα νομίζω πως πάω από το να νιώθω καλά και πως τα πάντα τα έχω λύσει, στο να νιώθω νευρικά και γεμάτος αγωνία για κάτι. Αλλά είναι καλό αυτό: Αν δουλεύεις πάνω σε κάτι που προσπαθεί να πετύχει κάτι σημαντικό, και είσαι άνθρωπος φιλόδοξος μέσα του, αυτό για μένα εστιάζει τα πάντα, κρατάει τους πάντες σε εγρήγορση.

Εδώ τα διακυβεύματα είναι υψηλά λόγω της φύσης του υλικού. Κόπολα, Πατσίνο, θρύλοι. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται, οι φήμες τους. Είναι κάτι που δε θα μπορούσα ποτέ να πάρω στα ελαφρά.

Ήταν πολλά αυτά που κρινόντουσαν σε αυτό το πείραμα και μάλλον είναι πολύς ο κόσμος από εκείνο το σετ που δε θα ξέραμε ποτέ αν ο Νονός δεν είχε γίνει η τεράστια επιτυχία που έγινε. Ήταν πολύς ο κόσμος που ρίσκαρε την καριέρα του για να το κάνει να συμβεί.

Η σειρά The Offer θα μεταδίδεται αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Cosmote Series HD, με την πρεμιέρα την Κυριακή 1η Μαΐου στις 22:00. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο on demand.