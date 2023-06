Μιλήσαμε με δύο Αφέντρες και έναν Master για το BDSM στην Ελλάδα

"Domination's the name of the game - In bed or in life, they're both just the same".

Παιχνίδια κυριαρχίας, υποταγής, δεσμών με την κυριολεκτική αλλά και τη μεταφορική τους έννοια. Let's play 'Master And Servant', έλεγαν οι Depeche Mode, αλλά επί της ουσίας το BDSM είναι πολλά περισσότερα από ένα "παιχνίδι", και σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο σεξ. Τα τελευταία χρόνια το BDSM έχει έρθει στο προσκήνιο με την "απενεχοποίηση" του είδους μέσα από ερωτικές ταινίες, αλλά και από την προβολή του στην mainstream επιφάνεια. Το "Fifty Shades of Grey" ή το "Bonding" του Netflix αποτελούν τέτοια παραδείγματα μιας pop culture προσέγγισης, μιας έκφρασης που για πολλά χρόνια κινείτο στο ημίφως.

Φέτος, το BDSM έχει και την τιμητική του στο EROTICArt φεστιβάλ που "τρέχει" στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, εκεί όπου έχει "στηθεί" ολόκληρη BDSM Area για όσους θέλουν να έρθουν πιο κοντά με την τέχνη του φετιχισμού. Το "παρών" δίνουν και οι performers Domina Victoria, Gorean Lord και GenX, με τους οποίους είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε, λίγη ώρα πριν την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ.

Domina Victoria, Gorean Lord και GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Και οι τρεις, τοποθετούνται από την πλευρά του "master" και της "mistress", και καταθέτουν στο Magazine τη δική τους οπτική γύρω από τους μύθους και την πραγματικότητα ενός χώρου που - όπως μας λένε - "δεν είναι μόνο τα μαστίγια και τα αξεσουάρ". Αντιθέτως, είναι ένας τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας, μια 24/7 συνθήκη που απαιτεί εμπιστοσύνη, εμβάθυνση, αλλά και απόλυτη συναίνεση.

Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με το BDSM;

GenX: Για εμένα είναι τρόπος ζωής. Ανακαλύπτεις κάποια στιγμή πως σε εκφράζει και αποφασίζεις αν θες να το δείξεις ή να το κρύψεις.

Domina Victoria: Είναι έμφυτο. Σιγά σιγά αυτό σου βγαίνει, ψάχνεσαι ανακαλύπτεις site, διαβάζεις και τελικά αποφασίζεις να ασχοληθείς με αυτό που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, ζεις μαζί του.

Gorean Lord: Για εμένα είναι μια συνθήκη 24/7. Έχω έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει να κάνει μόνο με το BDSM. Άλλωστε και στον ελεύθερό μου χρόνο είμαι κατασκευαστής, φτιάχνω μαστίγια κλπ. Το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε εντελώς τυχαία μετά από ένα ταξίδι μου στην Ολλανδία. Τότε ήταν πολύ πιο "κρυφά" τα πράγματα. Πήγα σε ένα κλαμπ, είδα τη γίνεται και κατάλαβα ότι ανήκω σε αυτό το κομμάτι, λαμβάνοντας και την πρώτη μου εκπαίδευση.

GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Τι σημαίνει BDSM για εσάς προσωπικά;

GenX: Είναι κάτι το υποκειμενικό, εγώ μπορώ να τοποθετηθώ μόνο για εμένα. Δεν θα βγεις έξω να μιλήσεις στον δρόμο σε κάποιον άνθρωπο όπως θα μιλήσεις με εκείνον με τον οποίο μοιράζεσαι αυτή τη σχέση αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι μια κουλτούρα που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα, ναι, τυχαίνει στην καθημερινότητά μου να κυκλοφορήσω και με κάποιο φετιχιστικό ρούχο ή αξεσουάρ. Προφανώς και μπορείς να υπάρχεις στο BDSM χωρίς να φαίνεται τίποτα σχετικό πάνω σου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα στερεότυπα τα οποία έχουν τεθεί από τον χώρο της βιομηχανίας. Υπάρχει ξέρετε, αυτό που λέμε το "ποίημα του ηλιθίου". Είναι πολλοί που διαβάζουν ό,τι χαζομάρα κυκλοφορεί και θα έρθουν να σου πουν "κυρία, εγώ πρέπει να φανώ ηλίθιος για να με τιμωρήσετε". Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξενερωτικό από αυτό. Η ζημιά αυτή έχει γίνει από τα "έτοιμα", από τις "τσοντίτσες" μας.

Domina Victoria ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Domina Victoria: Ο καθένας το ζει πολύ διαφορετικά. Άλλος το ζει μέσα από τα φετίχ του, αυτό που λέμε εμείς "το ζουν μόνο στην κρεβατοκάμαρα". Άλλοι όπως εμείς οι τρεις, το ζούμε διαρκώς, είναι η ζωή μας. Σε μια σχέση BDSM μαζί με την εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει και σεβασμός, για να μπορέσεις να στήσεις μια σχέση που βασίζεται στη συναίνεση.

Gorean Lord: Το πώς το ζούμε είναι κάτι το υποκειμενικό. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αίσθηση και αντίληψη. Αν σε ρωτήσω τι γεύση έχουν τα σύννεφα δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Ένας αλεξιπτωτιστής όμως, μπορεί. Το BDSM δεν είναι επιφανειακό, έχει να κάνει με μια βαθιά επιφάνεια, είναι ψυχικό. Όποιος πάει μόνο να βγάλει τα "γούστα" του, μένει στην επιφάνεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει κατάδυση και από μόνο του σε υποχρεώνει να καταδυθείς. Ή θα βγεις έξω από το νερό, ή θα μπεις πιο βαθιά. Τώρα, τα μαστίγια και τα αξεσουάρ, είναι ένα παιχνίδι, δύσκολο για να το καταλάβει ένας απλός άνθρωπος μόνο από την οπτική τους πλευρά. Στο BDSM ο στόχος δεν είναι ο πόνος. Αν "φτιαχνόμασταν" με το να πονάμε, θα είχαμε ηδονή και με έναν πονοκέφαλο. Ο στόχος είναι η εμπιστοσύνη, η βαθιά εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των δύο πλευρών που μπαίνουν σε ένα ιδιόρρυθμο "ταγκό". Δυστυχώς βέβαια, ο κόσμος ακόμη προσεγγίζει το BDSM κυρίως μέσα από βιντεάκια.

Gorean Lord ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Πώς διασφαλίζεται η συναίνεση σε μια τέτοιου τύπου σχέση;

GenX: Με σεβασμό, εμπιστοσύνη και safe words. Επίσης υπάρχουν και τα προσύμφωνα που κάνουμε, παλιάς σχολής πρακτική, που περιγράφουν το τι δέχεται και τι δεν δέχεται ο καθένας. Δεν υπάρχει τίποτα το αυθόρμητο, δεν ζούμε στον Μεσαίωνα να αρπάξεις τον άλλο από τον δρόμο και να τον πλακώσεις στο ξύλο. Υπάρχουν πλαίσια, όρια, και μέχρι πού ο άλλος θέλει να σπάσει τα όριά του. Επίσης, χωρίς "δέσιμο" σχέσης, δεν μπορεί να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη απέναντι σε αφέντρα και σκλάβο. Αν δεν υπάρχει αυτό το "δέσιμο", τότε είναι καθαρά σεξ, είναι κάτι άλλο. Μια επιφάνεια.

Domina Victoria: Όπως σας είπα, μέσα από τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Επιμένω σε αυτό. Για να χτιστεί μια σωστή BDSM σχέση ξεκινάς από αυτά και στην πορεία έρχονται όλα. Ξέρετε, μια BDSM σχέση δεν απέχει από μια vanilla. Το ότι έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, δε σημαίνει κάτι. Όπως και σε μια vanilla σχέση πρέπει να σέβεσαι τον άλλο, έτσι συμβαίνει και εδώ. Από εκεί και πέρα, η Mistress ή ο Master έχει και μια μεγαλύτερη ευθύνη καθώς πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του άλλου. Η αφέντρα και ο μάστερ πρέπει να είναι φροντιστικοί απέναντι στον άλλο, για να μπορεί να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου η σχέση τους, και να φτάσουμε στο 24/7. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θέλουν να "αρπάξουν" μια εμπειρία και να μείνουν σε αυτό, αλλά πρόκειται για κάτι λειψό. Δεν είναι ολοκληρωτικό, και δεν υπάρχει πλήρης υποταγή.

GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Η υποταγή είναι δώρο

Gorean Lord: Μιλάμε για μια άρρητη σχέση. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική για να δώσει κάποιος τον εαυτό του σε κάποιον άλλο. Η υποταγή επίσης, είναι δώρο. Δεν μπορεί κάποιος να τη δίνει όπου να’ ναι. Όταν λοιπόν κάποιος παραδώσει το δώρο της υποταγής, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη πως ο μάστερ του, ξέρει τι κάνει και πώς θα το κάνει, τόσο ως προς τη ψυχολογία, τόσο και ως προς το σώμα. Κάποιοι υποτακτικοί προσπαθούν από τη θέση του υποτακτικού να φέρουν τον κυρίαρχο εκεί που θέλουν αυτοί. Στις πραγματικές BDSM σχέσεις που διαρκούν χρόνια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ένας άνθρωπος κρίνεται από την ποιότητά του, και αυτό το σημείο πρέπει να προσεγγίζει ο κόσμος, και όχι να μένει στην πράξη μόνο. Να πούμε επίσης πως οι BDSM σχέσεις είναι ασύμμετρες σχέσεις ισότητας, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό σε κάποιους. Ασύμμετρη σχέση ισότητας σημαίνει πως οι δύο πλευρές του "νομίσματος" εξαρτώνται άμεσα η μία από την άλλη. Χρειάζονται και οι δύο, αφέντης και σκλάβος για να λειτουργήσει σωστά η σχέση. Επαναλαμβάνω δε, πως χρειάζεται συναίνεση εξ αρχής, καθώς ο σκλάβος θα πρέπει να μάθει τα "θέλω" του αφέντη και ο αφέντης να φροντίζει για αυτόν.

GenX και Domina Victoria ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Σε μια κοινωνία που παραμένει σεξιστική, φοβάστε πως η έννοια της υποταγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιους για να βγάλουν τον χειριστικό τους χαρακτήρα;

GenX: Η υποταγή δεν είναι κακοποίηση. Δεν πρέπει να ρίχνουμε τα ψυχολογικά μας πάνω στον υποτακτικό μας. Από την άλλοι και οι υποτακτικοί πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τα πράγματα, υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία για να διαβάσουν το τι σημαίνει πραγματικά μια τέτοια σχέση και αν δουν κάτι λάθος, να το κόβουν. Προφανώς, όπως και στις άλλες σχέσεις κάποιοι εκμεταλλεύονται τον σύντροφό τους, έτσι γίνεται και εδώ.

Domina Victoria: Δεν βγάζουμε τα απωθημένα μας πάνω στον υποτακτικό ή στην υποτακτική μας. Αυτό είναι κανόνας. Αγαπάμε τον υποτακτικό ή την υποτακτική μας, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κακό στον άλλο. Επίσης πρέπει να υπάρξει πρώτα ένα φλερτ, αυτό που λέμε "mind fuck" που είναι πολύ σημαντικό και σε μια τέτοια σχέση. Σε κάθε περίπτωση ο άλλος πρέπει να έρχεται σε αυτόν τον χώρο απόλυτα συνειδητοποιημένος, ώριμος. Πριν μπει κανείς, θα του πρότεινα να γίνει ερευνητής, να ψάξει, να εξερευνήσει, να μάθει. Να είναι παρατηρητής ενδεχομένως για ένα διάστημα έως ότου να αισθανθεί έτοιμος να πλησιάσει και να μπει στον χώρο.

GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Gorean Lord: Ναι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Οτιδήποτε είναι δώρο στη ζωή μας ή φάρμακο, γίνεται εύκολα φαρμάκι. Ο χθεσινός ηλίθιος που τον "έφτυναν" οι κοπέλες στο Λύκειο, βάζει το ταμπελάκι "αφέντης" και νομίζει πως κάνει κάτι. Δεν είναι χειριστικός, είναι κακοποιητικός. Ο αφέντης είναι υπεύθυνος για την πνευματική, τη σωματική και την ψυχική υγεία του άλλου. Είπαμε πως είναι σχέση ισότητας και δεν γίνεται να κακοποιείς την άλλη πλευρά του νομίσματος. Θα συμβούλευα κάποιον που ενδιαφέρεται να γνωρίσει το BDSM, να συζητήσει με ανθρώπους του χώρου, λέγοντας ανοιχτά τους προβληματισμούς του. Να δει τι είναι εντός των πλαισίων, τι είναι λάθος. Επίσης, προγυμνάζουμε έναν άνθρωπο, δεν πάμε κατ’ ευθείαν να δέσουμε τον άλλον στον σταυρό. Το βασικό είναι να μπαίνεις σε αυτό τον χώρο υποψιασμένος και με γνώση του ότι θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου πέρα από τα όριά του, γιατί το ταξίδι ξεκινά πέρα από τα όρια.

Gorean Lord ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Ανωμαλία είναι τα ψέματα ενός "νοικοκύρη", όσα γίνονται κρυφά

Υπάρχουν ακόμη ταμπού γύρω από το BDSM;

GenX: Δεν υπάρχουν ταμπού. Το πρόβλημα είναι η άγνοια. Δεν γίνεται να παρουσιάζονται ντόμινες που να είναι 23 χρονών και να σου λένε πως έχουν εμπειρία. Δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Άμα σου έρχεται το 20χρονο το πιτσιρίκι, τον διώχνεις κατ’ ευθείαν γιατί δεν γίνεται να ξέρει τι θέλει επειδή το είδε σε μια ταινία πορνό.

Domina Victoria: Εγώ θέλω να πω ότι δεν θεωρώ τίποτα ανωμαλία. Πολλοί μας προσδίδουν τον όρο "ανωμαλία". Ανωμαλία θεωρώ αυτό που κάνει μια "νοικοκυρά", η οποία λέει ψέματα στον άντρα της και στα παιδιά της, έχει εξωσυζυγική σχέση με έναν ή και περισσότερους. Το να είσαι ειλικρινής με τον περίγυρό σου, είτε είναι φίλοι "vanilla", είτε είναι φίλοι BDSM, είτε είναι το εργασιακό σου περιβάλλον, είτε η οικογένειά σου, δεν είναι ανωμαλία. Όλοι μας κρύβουμε ένα κομμάτι μέσα σας. Όλοι το έχουμε.

Domina Victoria ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Gorean Lord: Τίποτα δεν είναι ταμπού. Οι άνθρωποι που έχουν ταμπού, είναι εκείνοι που κάνουν τα πάντα πίσω από κλειστές κουρτίνες. Τα ταμπού είναι σπασμένα χρόνια. Για παράδειγμα, το να σε δέσουν με συναίνεση, λέγεται bondage στη γλώσσα μας και είναι κάτι που το απολαμβάνουν πολλοί. Αν σε ρωτήσω πού το έχεις πρωτοακούσει ή πρωτοδεί στη ζωή σου, μπορείς να θυμηθείς; Συναίνεση σε δέσιμο, με σκοπό την απόλαυση, έχει καταγραφεί στα αρχαία χρόνια. Ο Οδυσσέας ζήτησε να τον δέσουν στο κατάρτι για να ακούσει το κάλεσμα των Σειρήνων. Μιλάμε για τις πέντε αισθήσεις. Αυτό, λοιπόν, δεν ήταν ταμπού, ήταν καθημερινότητα. Αντιμετωπίζεις κάτι, το ξεπερνάς ή το ακολουθείς, έχοντας νοημοσύνη. Γιατί πρέπει να έχεις νοημοσύνη σε αυτό που κάνεις και να είσαι συνειδητοποιημένος. Επίσης, να πούμε πως το σεξουαλικό κομμάτι στο BDSM είναι ονειρικό. Το "μπατσάκι" είναι βιωματικό. Εκεί, λοιπόν, έρχεται και "παντρεύεται" το ονειρικό και το βιωματικό. Μπορεί να έχεις κάνει σεξ με 100 ανθρώπους και να θυμάσαι τους 10. Αν φας ένα χαστούκι, όμως, επ’ αδίκω, θα το θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Εάν πάνω στην πράξη έχουμε ονειρικό και βιωματικό κομμάτι, τότε ο εγκέφαλος δουλεύει σε άλλες διαστάσεις, έξω από τις συνηθισμένες ή τις υπολογιστικές. Όταν η βία είναι συναινετική, δεν είναι βία, είναι παιχνίδι. Και δεν είναι ανωμαλία. Αν υπάρχει συναίνεση, τότε όπως σας είπα προκύπτει ένας μυστικός χορός, τον οποίον μπορούν όλοι να τον γευτούν, αρκεί να έχουν τις γνώσεις και να μη ρισκάρουν σε λάθος καταστάσεις. Γιατί το χειρότερο στην δική μας περίπτωση είναι το "νομίζω". Πρέπει πρώτα να γνωρίζεις.

GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Ποια η σημασία ενός φεστιβάλ σαν το EROTICArt FESTIVAL;

GenX: Εμείς θα είμαστε στον χώρο της BDSM area. Θα κινούμαστε σε όλο τον χώρο του φεστιβάλ. Θα έχει fashion show με latex στολές από τη Monika Doll, τον μοναδικό άνθρωπο στην Ελλάδα που φτιάχνει τέτοιες στολές. Όλες οι δημιουργίες που φοράμε είναι της Monika Doll.

Domina Victoria: Η σημασία του φεστιβάλ είναι ο κόσμος να έρθει, να δει. Όχι μόνο το σεξ, αλλά γενικά και το BDSM, είναι ένας ελευθεριακός χώρος εδώ. Μπορεί ο κόσμος να εισχωρήσει, να μάθει, να πάρει εμπειρίες, να μας γνωρίσει, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είμαστε μάγισσες, δεν βαράμε με το "καλημέρα". Ανέκαθεν πίστευα πως η ευγένεια είναι χαρακτηριστικό μας. Πιστεύω ότι με την ευγένεια μπορείς να κερδίσεις τον άλλον, όπως και ο άλλος θα με κερδίσει με τον ίδιο τρόπο.

Gorean Lord: Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζουν τα πάντα. Απλώς δεν τολμούν να το πουν ούτε στον εαυτό τους, η υποκρισία ξεκινάει από εκεί. Ή αν δεν τα δοκιμάζουν, τα φαντασιώνονται. Αυτό συμβαίνει συχνά στη ζωή μας, παντού. Εδώ λοιπόν είναι μία έκθεση. Εμείς λέμε, ελάτε να μπείτε σε έναν χώρο, να μας δείτε, είμαστε εδώ, είμαστε υπαρκτοί. Δεν είμαστε φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γίνονται συχνά events, για να έρχονται οι άνθρωποι, οι οποίοι αναρωτιούνται τι κάνουμε και να βλέπουν από κοντά.

Domina Victoria, Gorean Lord και GenX ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΙΑΪΤΖΟΓΛΟΥ-WATKINSON / 24MEDIA

Το EROTICArt 2023 λαμβάνει χώρα στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι από την Παρασκευή 09/06 μέχρι τη Δευτέρα 12/06. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ