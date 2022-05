O DJ Andy Smith ξέρει τα μυστικά των Portishead

Το Πόρτισχεντ, αυτή η μικρή πόλη των 25.000 κατοίκων στην επαρχία του Σόμερσετ, μόλις 12 χιλιόμετρα δυτικά του Μπρίστολ, είναι «η ευχή και η κατάρα» του DJ Andy Smith. Είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, είναι ο τόπος που διαμόρφωσε την μουσική του προσωπικότητα κι έμαθε να συλλέγει και να φιξάρει δίσκους, είναι εκεί που γνώρισε 3 συνομήλικους του που έγραψαν ιστορία μ' ένα γκρουπ που μοιραζόταν το ίδιο όνομα με την πόλη κι όρισε το είδος που ονομάστηκε trip hop.

Αλλά, η σχέση του Andy Smith με τους Portishead δεν περιορίστηκε στη γνωριμία. Για χρόνια ήταν ο επίσημος DJ του γκρουπ και τους ακολουθούσε, ως άτυπο μέλος, σε όλον τον κόσμο ζεσταίνοντας το κοινό πριν βγουν στην σκηνή. Μόνο που είναι εντελώς άδικο να τον περιορίσει κανείς στον προσδιορισμό «ο DJ των Portishead», αφού έχει γράψει τη δική του ιστορία εδώ και τρεις δεκαετίες. Παίζοντας τα αγαπημένα του 7ιντσα στα κλαμπ όλου του πλανήτη, κυκλοφορώντας το1998 το mix album The Document που έφτασε να πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα αποτελώντας σταθμό για το freestyle.

Η Αθήνα τον ξέρει, τον έχει υποδεχθεί πολλές φορές κι έχει χορέψει με το μείγμα soul, hip hop, dub και disco που αποτελεί τον κορμό των σετ του. Του δίνει ξανά ραντεβού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου (28 και 29/5) το Φεστιβάλ Generations. Εκεί που από τις11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει με δραστηριότητες δίνοντας πληθώρα επιλογών σε γονείς και παιδιά. Ένα φεστιβάλ χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ποιος θα κάνει χούλα χουπ, ποιος θα παίξει Twister, ποιος θα ζωγραφίσει με τον τρόπο του Λίχτενσταϊν.

Η Queen Bee, επίσης από το Μπρίστολ, ο Dan Donovan με το γεμάτο βιογραφικό σε διάφορες βρετανικές μουσικές «κατάστάσεις» και μια σειρά από σπουδαίοι έλληνες DJs θα επιμεληθούν το σάουντρακ των δύο βραδιών. Πριν πρσγειωθεί στο ΚΠΙΣΝ, ο DJ Andy Smith απάντησε σε μερικές «γρήγορες» ερωτήσεις…

Andy Smith

Τι θα έκανες αν δεν ήσουν DJ;

Είχα μια κανονική δουλειά γραφείου μέχρι το 1995, οπότε υποθέτω ότι αυτό θα έκανα ακόμα. Τι λες κι εσύ;

Ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα όταν είσαι DJ;

Το καλύτερο πράγμα είναι το να κάνεις τους ανθρώπους να περνάνε καλά και να τους βλέπεις να διασκεδάζουν με τις επιλογές σου. Το χειρότερο; Τα αεροδρόμια!

Πόσα 7ιντσα αποτελούν την περίφημη συλλογή σου; Ποιο είναι το πιο πολύτιμο;

Δεν τα έχω μετρήσει ποτέ, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι πάλι ξεμένω από χώρο! Νομίζω ότι μια πρόχειρη εκτίμηση μάλλον τα βγάζει κοντά στα 5000.

Ο πρώτος δίσκος που αγόρασες ποτέ; Ο τελευταίος;

Blondie, Parallel Lines και Larry Marshall, Nanny Goat αντίστοιχα.

Το top-5 σου αυτήν την στιγμή;

Αποτελείται κυρίως από disco, άρα πάει κάπως έτσι:

Dames Brown, What Would You Do

VA, Attack The Dancefloor Vol 19

Dr Packer - Tinted Love

Brenda Taylor -You Cant Have Your Cake And Eat It Too (Michael Gray & Dr Packer remix)

The Pendletons - You Do You

Ίσως κι ένα all-time top-5…

Grandmaster Flash - Grandmaster Flash On The Wheels of Steel

Public Enemy - Public Enemy No 1

Lou Courtney - Hot Butter N All

Pablo Gad - Hard Times

Bernie Williams - Ever Again

2022: Τι μουσική ακούς στο σπίτι;

Είτε τσεκάρω μουσική για τα DJ sets μου, είτε ανατρέχω σε κλασικούς pop/rock δίσκους όπως Gary Numan, Kate Bush, the Beatles κτλ., σίγουρα παίζω και μερικά reggae άλμπουμ από τα 70s-80s από καλλιτέχνες όπως John Holt,Scientist, Barry Brown, Wailing Souls etc

Ο/η αγαπημένος-η σου DJ;

Ο Skratch Bastid από τον Καναδά.

Ποια είναι τα αγαπημένα σου μέρη σε όλον τον κόσμο για να παίζεις μουσική;

Η Ιρλανδία και η Ιταλία.

Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε για τους Portishead…

Πήραν το όνομά τους από τον Cameron McVey, σύζυγο της Neneh Cherry που έλεγε συνέχεια «ας φωνάξουμε και τους τύπους από το Πόρτισχεντ (σ.σ. μια παραθαλάσσια πόλη 25.000 κατοίκων, δυτικά του Μπρίστολ από την οποία κατάγονται τα μέλη του συγκροτήματος)»… μας κόλλησε κι έμεινε.

Ένα DO κι ένα DON’T αν βρεθεί κανείς στο Μπρίστολ…

Να δοκιμάσετε ένα ποτήρι δυνατού τοπικού μηλίτη.

Να μη δοκιμάσετε να καλέσετε Uber από το Μπρίστολ για το Πόρτισχεντ στις 4 το πρωί (είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο οδηγός θα σας ακυρώσει).

Φωτογραφία από το φεστιβάλ Generations. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ