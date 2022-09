Οι 10 σειρές που θα σε βάλουν σε απόλυτο φθινοπωρινό mood

Με την επιστροφή στην πόλη να είναι πια οριστική και τον καιρό να σφραγίζει πλέον την αλλαγή των εποχών, πολύς κόσμος θα αναρωτηθεί: «Ωραία, και τι μεγάλη σειρά να ξεκινήσω τώρα να βλέπω;». Λογικό, μιας κι οι τηλεοπτικοί μαραθώνιοι πάνε τέλεια με το μάζεμα στο σπίτι– και με τους μουντούς ουρανούς.

Το Magazine είναι λοιπόν εδώ και σας φροντίζει. Γι’αυτό, σε αυτό το chilly Σαββατοκύριακο των αρχών του φθινοπώρου, σας προτείνουμε 10 σειρές ιδανικές για απολαυστικούς μαραθωνίους, που θα ταιριάξουν απόλυτα με τη φθινοπωρινή διάθεση. Σύμφωνοι, είναι εντελώς αόριστη αυτή η ιδέα –τι θα πει εξάλλου «φθινοπωρινή αισθητική»;– αλλά λίγο-πολύ όλοι καταλαβαίνουμε όταν κάτι ταιριάζει απόλυτα με την εποχή.

Ετοιμαστείτε λοιπόν: Καφέ και κίτρινες αποχρώσεις, δάση και φύλλα που πέφτουν, συγκινητικοί και αβέβαιοι έρωτες, τζάκια, χαλογουηνιάτικη αγωνία και σασπένς, ζεστά παλτό, και έναρξη σχολικής σεζόν. Έχουμε εδώ απ’όλα.

Gilmore Girls

Αν το φθινόπωρο ήταν τηλεοπτική σειρά θα ήταν το Gilmore Girls οπότε θα ήταν παράλογο να ξεκινήσει αυτή η λίστα με οποιονδήποτε άλλο τίτλο. Στο Σταρς Χόλοου μοιάζει ναυπάρχει μονίμως φθινόπωρο, σε μια σειρά που αφορά εξ ολοκλήρου τις σχέσεις ανάμεσα σε μια μητέρα και την κόρη της (και την δική της μητέρα). Είναι γεμάτη ζεστασιά, και πολύ πόνο, και αγάπη και νεύρα, πασπαλισμένη με στρώματα ευρηματικού χιούμορ, quirky καταστάσεων και μαγευτικής εξέλιξης χαρακτήρων στη διάρκεια των 6 σεζόν. (Η 7η δεν μετράει.)

Οι περιφερειακοί χαρακτήρες είναι το κερασάκι στην τούρτα, από την Σούκι της Μελίσα ΜακΚάρθι πριν γίνει σταρ πρώτης γραμμής μέχρι την επική Πάρις. Το will they won’t they της Λόρελαϊ με τον Λουκ είναι από τα ωραιότερα της τηλεόρασης, αλλά τελικά όλα επιστρέφουν από εκεί που η σειρά ξεκινά: Στη σχέση ανάμεσα σε τρεις γενιές γυναικών, το πώς αντιμετωπίζουν τα λάθη, τα πάθη, τα θέλω τους, το προνόμιο, τις αγωνίες και την θέληση να ακολουθήσουν τη δική τους διαδρομή στον κόσμο. 7 σεζόν (η τελευταία δίχως εμπλοκή της δημιουργού Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο) συν μια μίνι σειρά 4 μεγάλων επεισοδίων που κλείνουν τη σειρά (περίπου) όπως το είχε αρχικά οραματιστεί.

Friday Night Lights

Για το συντριπτικό ποσοστό θεατών εκτός Αμερικής που δεν παρακολουθούν αμερικάνικο φούτμπολ είναι η απόλυτη «δεν το πιστεύω πόσο πολύ με νοιάζει αυτό που βλέπω» σειρά. Με τρεμάμενη κάμερα που μπαίνει στα μεσοαστικά σπίτια των διαλυμένων οικογενειών μιας αμερικάνικης κωμόπολης που ζει και αναπνέει στους (οικονομικούς και όχι μόνο) ρυθμούς των αγώνων της κάθε Παρασκευής. Είναι το σπάνιο τηλεοπτικό σόου που κατάφερε να γράψει από αρχή μέχρι τέλους μια αληθινή, ώριμη, ενήλικη σχέση δίχως το παραμικρό φορσέ τηλεοπτικίζον δράμα, περιτριγυρίζοντας τους Τέιλορ με ένα φοβερό ensemble ηρώων στο μεταίχμιο της ενηλικίωσης.

Ήρωες που ερμηνεύονται από ένα ταλαντούχο, diverse καστ στο οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει από ηθοποιούς που το Χόλιγουντ ήταν πεπεισμένο πως έπρεπε να τους κάνει σταρ (Τέιλορ Κιτς) μέχρι ηθοποιούς που το Χόλιγουντ έμοιαζε να μην πιστεύει πόσο οργανικά έγιναν σταρ (Τζέσι Πλέμονς). Το καλύτερο συνοδευτικό για την έναρξη της (σχολικής, αθλητικής) σεζόν που φέρνει κάθε φθινόπωρο. Συνολικά 5 σεζόν.

Only Murders in the Building

Δε μπορούμε να το εξηγήσουμε απόλυτα αυτό, αλλά ο συνδυασμός μυστηρίου φόνου + podcast + γερασμένος πάλαι ποτέ διάσημος ηθοποιός + δράση μέσα στα διαμερίσματα ενός εντυπωσιακού κτιρίου + Νέα Υόρκη + τα παλτά που φοράει η Σελίνα Γκόμεζ, όλα αυτά ισούνται με φθινόπωρο. Αν δεν μας πιστεύετε τότε απλά δείτε το, θα ταιριάξει τέλεια με την εποχή.

Τρεις ιδιόμορφοι χαρακτήρες γίνονται η πιο απίθανη ερευνητική ομάδα κάνοντας bonding χάρη σε ένα ερευνητικό podcast που ακούνε φανατικά και που τους εμπνέει να κάνουν τη δική τους έρευνα. Η quirky επιτυχία της τελευταίας διετίας, συνεχίζεται έχοντας ολοκληρώσει προς το παρόν 2 σεζόν.

The Twilight Zone

Επειδή το φθινόπωρο περιλαμβάνει και το Χάλογουιν (αυτό που γιορτάζουμε όλοι στα χωριά μας, ναι, πολύ σωστά), μια τέτοια λίστα δε θα ήταν ποτέ πλήρης χωρίς 1-2 αληθινά spooky σόου. Και τίποτα σε αυτή την κατηγορία δε στέκει πιο εμβληματικά από ό,τι η κλασική σειρά ανθολογίας που γέννησε αμέτρητες κλασικές ιστορίες απόκοσμου τρόμου και υπαρξιακών συμβολισμών πάνω στην ζωή, την πολιτική, την κοινωνία, και την ανθρώπινη κατάσταση.

Διαχρονικό ακόμα και ως προς τη φόρμα του (αυτοτελή επεισόδια 20 λεπτών, ιδανικό χρονικό διάστημα για ένα set-up και μια ανατροπή), το Twilight Zone ήταν είναι και θα είναι μια τέλεια επιλογή για να μπει κανείς στο horror κλίμα του Οκτώβρη– ειδικά από τη στιγμή που το τηλεοπτικό μέσο έχει προσφέρει λίγες πραγματικά τρομακτικές κι απόκοσμες σειρές στην ιστορία του.

Outlander

Μια νοσοκόμα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου ταξιδεύει στο χρόνο και γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός σκοτσέζου άντρα από τον 18ο αιώνα. Έρωτες μέσα σε δάση, βαριές σκοτσέζικες προφορές, fantasy ρομαντζάδα, σπίτια χτισμένα από πέτρα– αυτή η σειρά είναι πιο «φθινόπωρο» κι από Κυριακή απόγευμα 25ης Σεπτεμβρίου.

Πρωταγωνιστεί η Κατρίνα Μπαλφ κι ο Σαμ Χιούαν, τη σειρά ξεκίνησε ο πάντα σπουδαίος Ρον Μουρ (που πρόσφατα τον υμνήσαμε μιλώντας για το φοβερό For All Mankind) και γενικά σε ησυχία το σόου δε θα σας αφήσει, μια διαρκής φουσκοθαλασσιά είναι. Ως τώρα, έχουμε 6 σεζόν.

Gravity Falls

Πριν μας βάλετε τις φωνές, ναι, η σειρά διαδραματίζεται καλοκαίρι, το ξέρουμε! Μην φωνάζετε! Αλλά ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη την κυριολεξία του πράγματος, γιατί στην πραγματικότητα τα vibes είναι που έχουν πάντα σημασία, και τα vibes του Gravity Falls είναι πλήρως φθινοπωρινά. Όχι μόνο επειδή είμαστε σε μια αλλόκοτη καλύβα μέσα στο δάσος με όλο καφεκίτρινες αποχρώσεις, αλλά κι επειδή ο συνδυασμός της cosy αισθητικής με τις spooky ιστορίες το κάνει κάπως απόλυτα ταιριαστό με αυτή την περίοδο.

Δύο αδέρφια περνούν το καλοκαίρι τους στην καλύβα του θείου τους σε μια επαρχία στο Όρεγκον, αλλά πίσω από τις cheesy προθήκες που έχουν σκοπό να ξαφρίσουν τους ανυποψίαστους τουρίστες, ο Ντίπερ κι η Μέιμπελ αρχίζουν να ανακαλύπτουν αληθινά απόκοσμα μυστήρια κι απόκρυφες αλήθειες, για έναν κόσμο που μοιάζει να βρίσκεται πίσω από τον δικό μας. Μην σας ξεγελά το ντισνεϊκό περιτύλιγμα: Η σειρά είναι εκπληκτική, τόσο ως κομμάτι χτισμένο πάνω σε χαρακτήρες όσο κι ως μεταφυσικό συνωμοσιολογικό αίνιγμα. Το οποίο εξερευνάται υπομονετικά στη διάρκεια των 2 σεζόν.

Deadwood

Και πάλι, οι αποχρώσεις είναι το κλειδί. Αυτό το σχεδόν σβησμένο χρυσαφί της ποιητικά βρώμικης άγριας δύσης, για μια Αμερική έτοιμη να χτιστεί πάνω στην βία και την ανομία με έναν «πολιτισμό» πιο άγριο και ωμό ακόμα κι από οτιδήποτε είχε προηγηθεί, κάνουν το Deadwood τέλεια θέαση τις πρώτες ψύχρες.

Η αδιανόητης ομορφιάς σειρά, γραμμένη σε μια ανεπανάληπτα ποιητική γλώσσα από τον καθηγητή Ντέιβιντ Μιλτς, και παιγμένη από πιθανώς το καλύτερο καστ στην ιστορία της τηλεόρασης, πάντα συμπεριλαμβανόταν στα θρυλικά σόου που καθιέρωσαν το ΗΒΟ ως «κάτι παραπάνω από τηλεόραση» όμως για διάφορους λόγους δεν απολαμβάνει της ευρείας αναγνώρισης και διάρκειας των άλλων δύο (δηλαδή το Wire και το Sopranos). Λάθος, έχουμε να πούμε. Ήταν, είναι, και πάντα θα είναι εκεί ψηλά. Κι ας μην κράτησε όσο τα άλλα-- κόπηκε άδοξα μετά το τέλος της 3ης σεζόν (παρά τις προβλεπόμενες 4) αλλά ευτυχώς η ιστορία έκλεισε χρόνια μετά, με μια τηλεταινία-επίλογο.

Freaks and Geeks

Κάθε εφηβικό δράμα που σέβεται τον εαυτό του βασικά ανήκει εν μέρει σε αυτή τη λίστα– η σχολική σεζόν ξεκινά Σεπτέμβρη μαζί με τα πρώτα δροσερά βραδάκια της χρονιάς, οπότε υπό μία έννοια όλα ταιριάζουν σε αυτή τη λίστα. Αλλά το Freaks and Geeks περισσότερο επειδή, πώς να το πούμε, όλο του το mood είναι φθινοπωρινό. Η ιστορία ενηλικίωσης και αναζήτησης ταυτοτήτων για ένα γκρουπ μαθητών αποτελεί την διασημότερη ίσως «μια σεζόν και τέλος» σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης.

Εκτός από το ίδιο της το περιεχόμενο, όπου παρουσιάζεται με υπέροχο τρόπο η αναζήτηση, η αγωνία αλλά και η αίσθηση αναζήτησης και διασκέδασης των νεαρών ηρώων, η σειρά ξεχωρίζει και για το απίστευτα ταλαντούχο δημιουργικό τιμ που ανέδειξε. Σταρ όπως οι Σεθ Ρόγκεν, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Σίγκελ ξεκίνησαν από εδώ, με τον Πολ Φιγκ να δημιουργεί το σόου, χρόνια πριν σκηνοθετήσει επιτυχίες σαν το Bridesmaids ή το Spy, και τον Τζαντ Άπατοου στην παραγωγή λίγο πριν αφήσει το στίγμα του την μοντέρνα αμερικάνικη κωμωδία. Ακόμα και ξεχνώντας όλα αυτά: Πρόκειται για ένα μικρό θαύμα καρδιάς, αβεβαιότητας και χιούμορ που παρά το μη αναμενόμενο, απότομο κλείσιμο, διαθέτει τελικά ένα από τα ωραιότερα φινάλε της σύγχρονης τηλεόρασης.

The Good Fight

Ας πιάσουμε άλλο ένα από τα τρέχοντα. Ναι, είναι τα χρώματα του γραφείου. Σε εντυπωσιακές καφέ αποχρώσεις και με φανταστικές ενδυματικές μόδες εντελώς φθινοπωρινής κολεξιόν, αυτό το εκπληκτικό σίκουελ του Good Wife σίγουρα αποτελεί comfort για τη φετινή μας σεζόν. Κάθε νέα σοδειά επεισοδίων (φέτος παρακολουθούμε την 6η και τελευταία σεζόν) φέρνει την Νταϊάν Λόκχαρτ της Κριστίν Μπαράνσκι αντιμέτωπη όχι απλά με νέες δυσκολίες, αλλά και με έναν κάθε φορά διαφορετικό τρόπο να αμφιβάλλει για το πόσο συμπαγής είναι η ίδια μας η πραγματικότητα.

Η επικαιρότητα σχολιάζεται με τρόπους σαρδόνιους, εφευρετικούς και τελικά αυτοψυχαναλυτικούς σε μια από τις πιο καθηλωτικές ώρες της εβδομαδιαίας συνήθειας, την στιγμή που κάθε νέα χρονιά φέρνει την εισαγωγή νέων χαρακτήρων. Οι δικαστικές και εταιρικές περιπέτειες της Νταϊάν στο Σικάγο έχουν εξίσου απολαυστικό αποτέλεσμα με εκείνες του κλασικού πια Good Wife, διατηρώντας την οπερατική της ορμή. Αν έχετε πραγματική πίστη στο φθινόπωρό σας, μπορείτε να δοκιμάσετε και διαδοχικούς «Good» μαραθωνίους Είναι και τα δύο μαγικά. (7 σεζόν το παλιό, 6 το καινούριο.)

Twin Peaks

Ζεστό καφεδάκι κανείς; Ο Ντέιβιντ Λιντς κι ο Μαρκ Φροστ δημιουργούν μια από τις πιο επιδραστικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης, που για ένα σημαντικό διάστημα εκεί είχε τους πάντες καθηλωμένους στους δέκτες. Μια μικρή επαρχιακή πόλη, γήινα χρώματα, κρύο, αναμμένα τζάκια, κτίρια από ξύλο. Ένας πράκτορας (Ντέιλ Κούπερ του φανταστικού Κάιλ ΜακΛάχλαν) που λατρεύει τον ζεστό καφέ και τη γνωριμία με αλλόκοτες φιγούρες. Α, και ένα μεταφυσικό μυστήριο.

Η σειρά έχει μια σπουδαία πρώτη σεζόν και μια τρομακτικά άνιση δεύτερη (που χάνει λίγο το focus μετά τη μεγάλη αποκάλυψη) όμως στην πραγματικότητα η διαμονή στον Ύποπτο Κόσμο του Τουίν Πικς ποτέ δεν χάνει τη μαγεία της– ή τον απόκοσμο χαρακτήρα της. Εξάλλου είναι μια ιστορία που, όπως κι εκείνη της ίδας μας της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν έχει αληθινό τέλος, παρά στάδια εξέλιξης.

Κάτι που μας φέρνει στο Twin Peaks: The Return. Ένας ακόμα λόγος για φθινοπωρινό μαραθώνιο Twin Peaks είναι πως, μετά το τέλος των 2 παλιών, ‘90s σεζόν (και πιθανώς της ταινίας Fire Walk With Me αν θέλετε), η σειρά επιστρέφει 25 χρόνια μετά για μια αδιανόητη τρίτη σεζόν γεμάτη φιλοσοφικούς στοχασμούς και συγκλονιστική εικονογραφία. Και να πούμε και κάτι; Εκείνη η μοντέρνα τρίτη σεζόν, ταιριάζει τέλεια στον χειμώνα, οπότε η εποχική μετάβαση θα είναι απολύτως αρμονή. Ορίστε, μέχρι και πρόγραμμα βγάλαμε.