Οι 12 ταινίες της νέας σεζόν που περιμένουμε με μανία

Με τα μεγάλα Φεστιβάλ του φθινοπώρου να είναι ήδη πίσω μας, τη Βενετία και το Τορόντο να έχουν δώσει τα βραβεία τους και να έχουν αναδείξει τα πιο καυτά ονόματα της νέας κινηματογραφικής σεζόν, κοιτάζουμε τους επόμενους μήνες ανυπομονώντας.

Να χαθούμε ξανά στο σκοτάδι της σκοτεινής αίθουσας φυσικά, αλλά για όλα όσα οι επόμενοι μήνες μπορούν να μας προσφέρουν στο σινεμά. Ταινίες τεράστιες και ταινίες μικρές, προσωπικές ιστορίες και μπλοκμπάστερ μυθολογίες, οσκαρικά φαβορί και φεστιβαλικά darlings, όλα στέκονται δίπλα το ένα στο άλλο και διεκδικούν την προσοχή των θεατών.

Εμείς τα προσέχουμε όλα, και ξεχωρίζουμε αυτά για τα οποία ανυπομονπούμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο, αυτούς τους τελευταίους μήνες του 2021. (Κάποιες ταινίες, όπως το Lost Daughter της Μάγκι Τζίλενχαλ ή το Licorice Pizza του Πολ Τόμας Άντερσον δεν τις έχουμε συμπεριλάβει μιας και πιθανότατα θα τις δούμε μετά τον Δεκέμβρη.)

DUNE





Dune

Τι είναι: Κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου επιστημονικής φαντασίας του Φρανκ Χέρμπερτ, για τον γιο μιας οικογένειας ευγενών που θα πρέπει να προστατέψει το πιο ζωτικής σημασίας στοιχείο του γαλαξία.

Γιατί το περιμένουμε: Ο Ντενί Βιλνέβ μετά το Blade Runner 2049 πιάνει ένα ακόμα εμβληματικό δείγμα επιστημονικής φαντασίας και επιχειρεί να καταφέρει αυτό στο οποίο ακόμα κι ο Ντέιβιντ Λιντς απέτυχε. Το καστ του συμπεριλαμβάνει τον Τίμοθι Σαλαμέ, τον Όσκαρ Άιζακ, τον Τζέισον Μομόα και τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ενώ βλέπουμε σε μικρό πέρασμα και τη Ζεντέγια η οποία αναμένεται να έχει τον κεντρικό ρόλο στο δεύτερο μέρος της διασκευής, εφόσον αυτό γυριστεί. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας όπου πήρε όλων των ειδών τις αντιδράσεις. «Το ένα και κύριο πράγμα που οπωσδήποτε είναι αυτό το Dune, είναι μια εμπειρία που επιχειρεί να σε περικυκλώσει», γράφαμε μετά την πρεμιέρα.

THE FRENCH DISPATCH SEARCHLIGHT PICTURES - AMERICAN EMPIRICAL PICTUR

The Fren ch Dispatch

Τι είναι: Δημοσιογράφοι μιας Αμερικάνικης εφημερίδας δουλεύουν σε μια φανταστική Γαλλική πόλη του 20ου αιώνα κι η ταινία φέρνει στη ζωή μια συλλογή ιστοριών δημοσιευμένων στο “French Dispatch Magazine”.

Γιατί το περιμένουμε: Πρώτο live action του Γουές Άντερσον από το Grand Budapest Hotel του 2014 με ένα αναμενόμενα παλαβό καστ (Τίμοθι Σαλαμέ πάλι, Όουεν Γουίλσον, Τίλντα Σουίντον, Ελίζαμπεθ Μος, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Λέα Σεϊντού, Σίρσα Ρόναν, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Έντουαρντ Νόρτον, Γουίλεμ Νταφόε, Μπιλ Μάρεϊ και πολλοί, πολλοί ακόμα). Από τους ξεκάθαρα πλέον αναγνωρίσιμους αμερικάνους auteurs, με ένα μοναδικό στυλ που υπηρετεί στο άκρο. Στις Κάννες αγαπήθηκε αλλά και προβλημάτισε. Ανυπομονούμε να δούμε τι έχει δημιουργήσει αυτή τη φορά.

The Many Saints of Newark

The M any Saints of Newark

Τι είναι: Μια ματιά στα νεανικά χρόνια του Τόνι Σοπράνο σε μια περίοδο έντονων ταξικών και φυλετικών εντάσεων στην περιοχή του Νιούαρκ της Νέας Υόρκης.

Γιατί το περιμένουμε: Το πρίκουελ των Sopranos έρχεται από τον δημιουργό της σειράς, Ντέιβιντ Τσέις, και τον σταθερό σκηνοθέτη Άλαν Τέιλορ (Game of Thrones), τοποθετημένο στο Νιούαρκ των ‘60s και ‘70s κατά τη διάρκεια τοπικών εξεγέρσεων και διαφυλετικών εντάσεων. Ο γιος του Τζέιμς Γκαντολφίνι, Μάικλ, θα παίξει το ρόλο του νεαρού Τόνι. Εγγυημένο το κλάμα.

Η νέα ταινία της Marvel, Eternals MARVEL STUDIOS

Eternals

Τι είναι: Μια φυλή αθάνατων πλασμάτων ζουν στη Γη και έχουν σχηματίσει την ιστορία και τους πολιτισμούς του πλανήτη. Τώρα ξυπνάνε μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας απειλής.

Γιατί το περιμένουμε: Το πιο ενδιαφέρον υπερηρωικό πείραμα που θα δούμε φέτος. Η Κλόι Τζάο, που σάρωσε πέρσι τα Όσκαρ με το Nomadland, συγκεντρώνει ένα δυνατό καστ (Αντζελίνα Τζολί, Κιτ Χάρινγκτον, Σάλμα Χάγιεκ, Τζέμα Τσαν) για να ζωντανέψει ένα από τα πιο επικά και φιλόδοξα κομμάτια του Marvel σύμπαντος. Πόση δημιουργική ελευθερία και περιθώριο για έκφραση της δόθηκε μες στο σύστημα της Marvel; Θα το μάθουμε.

The Last Duel

The La st Duel + House of Gucci

Τι είναι: Οι δύο φετινές ταινίες του 84χρονου Ρίντλεϊ Σκοτ κυκλοφορούν σε απόσταση λίγων εβδομάδων. Στη μία, δύο ιππότες μπλέκονται σε μονομαχία προκειμένου να λυθεί μια μεταξύ τους έριδα. Στην άλλη, ακολουθούμε τρεις έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης και φόνου καθώς μια οικογένεια θα επιχειρήσει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο.

Γιατί τα περιμένουμε: Το The Last Duel είναι ένα ιστορικό δράμα μονομαχιών γραμμένο από τον Μπεν Άφλεκ, τον Ματ Ντέιμον και τη Νικόλ Χολοφσένερ (υποψήφια για Όσκαρ για το Can You Ever Forgive Me?) με πρωταγωνιστές τον ίδιο τους Ντέιμον και Άφλεκ, τον Άνταμ Ντράιβερ και -στο κέντρο όλων- την Τζόνι Κόμερ του Killing Eve, σε μια τύπου Ρασομόν αφήγηση όπου παρακολουθούμε την ιστορία μέσα από τα μάτια τριών διαφορετικών ηρώων. Ενώ το House of Gucci, για τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι με πρωταγωνίστρια τη Lady Gaga έχει ήδη μετατραπεί σε meme πριν καν κυκλοφορήσει. Αμφότερα φαίνεται πως θα αποτελέσουν μελλοντικά camp classics.

Spencer

Spencer

Τι είναι: Βιογραφικό δράμα για την πριγκίπισσα Νταϊάνα που εστιάζει στις ολιγοήμερες χριστουγεννιάτικες διακοπές του 1991 όπου η Νταϊάνα αποφασίζει να δώσει τέλος στον γάμο της με τον Κάρολο.

Γιατί το περιμένουμε: Σκηνοθετεί ο Πάμπλο Λαραϊν, που μέσα από ταινίες σαν το Neruda και το Jackie έχει δείξει κατ’επανάληψη πως μπορεί να κάνει θαύματα με αντισυμβατικής δομής βιογραφίες που δε θυμίζουν σε τίποτα παραδοσιακές βιογραφίες. Στον κεντρικό ρόλο η Κρίστεν Στιούαρτ δίνει μια τεράστια ερμηνεία, και στο σενάριο συναντάμε τον Στίβεν Νάιτ του Locke και του Peaky Blinders. Η κατά Λαραϊν Νταϊάνα, γράφαμε από την παγκόσμια πρεμιέρα της Βενετίας, «βρίσκεται μονάχη, στο κέντρο ενός γοτθικού τζαζ ρέκβιεμ, μια ιστορία ενός φαντάσματος παγιδευμένου σε λάθος ιστορία».

Από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

The Power of the dog KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021





The Power of the Dog

Τι είναι: Ένας δύστροπος ραντσέρης βλέπει τον αδερφό του να φέρνει στο σπίτι μια νέα σύζυγο και τον γιο της, και αρχίζει να τους κακομεταχειρίζεται καθώς έρχεται αντιμέτωπος με καταπιεσμένα κομμάτια του εαυτού του.

Γιατί το περιμένουμε: Η επιστροφή της μεγάλης Τζέιν Κάμπιον. Η πρώτη -και μέχρι πολύ προσφάτως γυναίκα με Χρυσό Φοίνικα, στην πρώτη της ταινία από το Bright Star του 2009. Πρωταγωνιστούν ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Κίρστεν Ντανστ κι ο Τζέσι Πλέμονς, σε μια από τις ταινίες που ξεχώρισαν στην Βενετία κερδίζοντας και το βραβείο Σκηνοθεσίας. Από τα πολύ ισχυρά φετινά οσκαρικά φαβορί.

Benedetta

Τι είναι: Το γυρισμένο πριν χρόνια λεσβιακό δράμα εποχής για μια καλόγρια του 17ου αιώνα στην Ιταλία που υποφέρει από θρησκευτικά και ερωτικά οράματα, καθώς έρχεται πολύ κοντά (αμαρτωλά κοντά) με μια νεαρή γυναίκα.

Γιατί το περιμένουμε: Χαρακτηρίστηκε μεταξύ άλλων και ως «χαοτικό σινεμά αισθήσεων» κατά την παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, όπου προβλήθηκε με σχεδόν 2 χρόνια καθυστέρηση. «Προκλητικές μοναχές που βάζουν την Εκκλησία στη θέση της. Γιατί να μην αποκτήσει ο καθολικισμός τα δικά του Showgirls;», αναρωτιέται άλλος θεατής. Πράγματι. Αυτά μόνο ο Πολ Βερχόφεν τα κάνει. Με πρωταγωνίστριες την φανταστική Βιρζινί Εφιρά και την δική μας Δάφνη Πατακιά.

The Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections

Τι είναι: Το 4ο Matrix, 18 χρόνια μετά την ολοκλήρωσης της αρχικής τριλογίας. Η πλοκή δεν είναι γνωστή.

Γιατί το περιμένουμε: Η Λάνα Γουατσόφσκι επιστρέφει στον εμβληματικό κόσμο του Matrix που δημιούργησε με την αδερφή της, Λίλυ, περισσότερο από 20 χρόνια πριν. Στο ενδιάμεσο, οι Γουατσόφσκι δεν έχουν σταματήσει να δημιουργούν ανοιχτόκαρδους, ειλικρινείς κόσμους αντίστασης και ανθρωπισμού και ένα νέο Matrix κεφάλαιο μοιάζει με βάλσαμο. Το τρομερά εντυπωσιακό τρέιλερ (όπου βλέπουμε ηθοποιούς που επιστρέφουν, αλλά και νέους) μας προϊδεάζει για κάτι κινηματογραφικά φρέσκο. Με Κιάνου Ριβς, Κάρι Αν Μος και Γιάχια Αμποντούλ-Ματίν ΙΙ.

L’Evenement

Τι είναι: Μια κοπέλα στην Γαλλία του 1963 προσπαθεί να προχωρήσει σε έκτρωση για να συνεχίσει τις σπουδές της, όμως καθώς δεν υπάρχει νόμιμη οδός, αναγκάζεται να φτάσει στα άκρα.

Γιατί το περιμένουμε: Η εκπληκτική ταινία εποχής, γυρισμένη σα να επρόκειτο για κάποιο κλειστοφοβικό, αγωνιώδες θρίλερ σωματικού τρόμου, έγινε αμέσως φαβορί για βράβευση στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η πρώτη προβολή. Ακολούθησε ο δικαιότατος Χρυσός Λέων, που ανέδειξε το φιλμ ως την πιο must σινεφίλ πρόταση της νέας σεζόν. Στην Ελλάδα θα το δούμε πρώτη φορά ως ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

The Hand of God

Τι είναι: Η ιστορία ενηλικίωσης ενός αγοριού στη Νάπολη των ‘80s, όταν ύστερα από ένα ατύχημα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα «του σώζει τη ζωή».

Γιατί το περιμένουμε: Στην πραγματικότητα πρόκειται πρακτικά για αυτοβιογραφία του Πάολο Σορεντίνο (της Μεγάλης Ομορφιάς) που επιστρέφει με ένα πολύ πιο συγκρατημένο είδος σινεμά, αποτελούμενο από μικρά νοσταλγικά επεισόδια που σχηματίζουν το ψηφιδωτό μιας νιότης. Η ταινία βραβεύτηκε με δύο βραβεία στη Βενετία, το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής αλλά και το ερμηνευτικό βραβείο για ανερχόμενο ηθοποιό, που δόθηκε στον νεαρό πρωταγωνιστή του φιλμ, Φιλίπο Σκότι (που παίζει εξαιρετικά τον ίδιο τον Σορεντίνο, στην ουσία).

Parallel Mothers

Τι είναι: Η ιστορία δύο γυναικών, προερχόμενες από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, που γεννάνε την ίδια μέρα στο ίδιο μαιευτήριο κι η ζωή τους επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Γιατί το περιμένουμε: Η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ μετά το Πόνος και Δόξα τον βρίσκει να επανεώνεται για μια ακόμα φορά με την Πενέλοπε Κρουζ, σε μια ιστορία από τη μία διασκεδαστικά σαπουνοπερατική, κι από την άλλη κρυφά αλλά αιχμηρά πολιτική. Από τις πιο δυνατές ταινίες της καριέρας του, λατρεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου η Κρουζ κέρδισε και το βραβείο ερμηνείας.

West Side Story

Τι είναι: Ριμέικ του κλασικού μιούζικαλ, για έναν απαγορευμένο έρωτα που ανθίζει καθώς δύο συμμορίες του δρόμου έρχονται αντιμέτωπες.

Γιατί το περιμένουμε: Γιατί είναι νέος Στίβεν Σπίλμπεργκ, κάτι που θα μας ενδιέφερε ό,τι κι αν γύριζε, πόσο μάλλον το ριμέικ ενός κλασικού φιλμ σαν αυτό. Τι νέο θα έχει να δώσει την ιστορία, και τι θα σημαίνει για το σινεμά του; Σενάριο αυτή τη φορά γράφει ο πολυβραβευμένος Τόνι Κούσνερ, με την ταινία να αποτελεί οσκαρικό βαρύ πυροβολικό και να έρχεται στις αίθουσες με ένα χρόνο καθυστέρηση μετά την περσινή αναβολή λόγω πανδημίας.

Titane

Τι είναι: Μετά από μια σειρά από ανεξήγητα εγκλήματα, ένας πατέρας επανενώνεται με τον γιο του που ήταν χαμένος για 10 χρόνια.

Γιατί το περιμένουμε: Ο πολυσυζητημένος πια φετινός Χρυσός Φοίνικας των Καννών, και μια ταινία φτιαγμένη ώστε να συζητιέται και να εντυπωσιάζει. Σκηνοθετεί η Ζουλιά Ντικουρνό του Raw, πρωταγωνιστεί ο αγαπητός στο κοινό Βενσάν Λιντόν του Νόμου της Αγοράς. Θα διχάσει πολύ.

Petite Maman

Τι είναι: H μικρή Νέλι έχει μόλις χάσει τη γιαγιά της και βοηθά τους γονείς της να καθαρίσουν το πατρικό σπίτι όπου μεγάλωσε η μητέρα της. Καθώς εξερευνά το τριγύρω δάσος, συναντά ένα μικρό κορίτσι, στην ίδια ηλικία με την ίδια.

Γιατί το περιμένουμε: Για να κλείσουμε με τα φετινά γαλλικά must, η λατρεμένη Γαλλίδα auteur Σελίν Σιαμά μετά το Πορτρέτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται παραδίδει ένα μικροκαμωμένο, πανέμορφο παραμύθι που παραπέμπει στο σινεμά της απλότητας ενός Μιγιαζάκι (Ο Γείτονάς Μου Τοτόρο) προκαλώντας μεγάλα συναισθήματα από τις πιο μικρές κινηματογραφικές στιγμές. Πολύ απλά, πολύ μεστά.