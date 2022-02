Οι 15 πιο σέξι ταινίες στο Netflix αυτή τη στιγμή

Μερικές φορές χρειάζεσαι ακριβώς την ιδανική ταινία για να σετάρεις το mood. Δεν το λένε Netflix and Chill χωρίς λόγο. Εμείς κάναμε τη δουλειά σου για σένα.

Από ερωτικά θρίλερ και κωμωδίες τρόμου, μέχρι ρομαντικές κομεντί και βιογραφικά δράματα, αυτές είναι οι πιο σέξι ταινίες που στριμάρουν αυτή τη στιγμή στο Netflix.

Unfaithful

Richard Gere και η υποψήφια Α΄Γυναικείου για την ταινία, Diane Lane, μας προσκαλούν να καταλάβουμε τι συνέβη στον ευτυχισμένο γάμο τους και πήγε τόσο στραβά. Η καλύτερη όμως απόφαση του μετρ του είδους, Adrian Lyne, είναι να μας δείξει, αντί να μας πει. Η θερμοκρασία στο “Unfaithful” ανεβαίνει επικίνδυνα, ακόμα και σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες της λίστας.

Newness

Οι δημιουργικοί συνεργάτες των "Like Crazy" και "Breathe In", Ben York Jones και Drake Doremus, αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να κρατάς την αγάπη ζωντανή στη σύγχρονη εποχή με το ρομαντικό δράμα “Newness”. Πριν ταιριάξουν και ριχτούν σε ένα παθιασμένο ειδύλλιο, ο Nicholas Hoult και η Laia Costa πρωταγωνιστούν εδώ ως δύο ψυχές περιπλανώμενες στην έρημο των dating apps και των περιστασιακών σχέσεων. Το "Newness" υιοθετεί μία ανοιχτή και ειλικρινή προσέγγιση στη σεξουαλικότητα καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη σπίθα του ζωντανή, πρώτα μέσω του πάθους που έχουν ο ένας για τον άλλον και αργότερα μέσω του πειραματισμού με στρίπερ, με τρίο, ή και δοκιμάζοντας τα νερά μίας ανοιχτής σχέσης.

Closer

Ρομαντικό δράμα βασισμένο σε θεατρική παράσταση, γεμάτο αστέρια σε ένα ερωτικό “τετράγωνο”: Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen και Natalie Portman την περίοδο που προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά τις αρνητικές αντιδράσεις για τη συμμετοχή της στα “Star Wars”.

Η Portman υποδύεται την Alice, μία Αμερικανίδα στρίπερ που ερωτεύεται τον Dan (Law) αφού τη χτυπά κατά λάθος με το αυτοκίνητό του καθώς διασχίζει έναν δρόμο του Λονδίνου. Ένα χρόνο αργότερα, ένα άλλο ζευγάρι, η Anna (Roberts) και ο Larry (Owen), μπαίνουν στο μείγμα κι αυτοί στο παιχνίδι. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ένας βρώμικος και ακατάστατος συνδυασμός από cybersex μέχρι strip clubs.

Elisa & Marcela

Αυτή η ταινία περιόδου είναι γεμάτη ένταση καθώς η Elisa Sanchez Loriga μεταμφιέζεται σε άντρα για να είναι με τη γυναίκα που αγαπά. Τοποθετημένο στην Ισπανία το 1901, αυτή είναι η τέλεια επιλογή για όσους επιθυμούν μία δόση πάθους, σεξ, λαχτάρας και ιστορικής μυθοπλασίας. Η ταινία είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Βερολίνου και βασίζεται στον πρώτο γάμο ομόφυλου ζευγαριού στην Ισπανία.

She’s Gotta Have It

Η ταινία του ’86, το κλασικό ντεμπούτο του σπουδαίου Spike Lee, ήταν ένα από τα φιλμ που ανήγγειλαν το κύμα του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου τη δεκαετία του ’80, αλλά και την απεικόνιση μαύρων χαρακτήρων έξω από τα ρηχά στερεότυπα του ναρκομανούς ή της πόρνης που επικρατούσαν τότε. Το φιλμ περιστρέφεται γύρω από τη Nola Darling, μία Αφροαμερικανή που φλερτάρουν τρεις διαφορετικοί άνδρες, ενώ η μετέπειτα ανάπτυξη της συνοικίας του Μπρούκλιν οφείλεται εν μέρει σε αυτήν την ταινία-ορόσημο.

Η Nola επέστρεψε το 2017 στο Netflix, σε σειρά παραγωγής του Lee που διήρκησε δύο σεζόν, ανανεωμένη για μια γενιά που βρίσκει τον έρωτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τη γυναίκα που θέλει να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της χωρίς ενοχές.

Return to the Blue Lagoon

Κανείς δε βλέπει τις “Γαλάζιες Λίμνες” για την πλοκή, αλλά έστω: Όταν η χήρα Sarah Hargrave ξεβράζεται σε ένα τροπικό νησί με την κόρη της και τον υιοθετημένο γιο της, μαθαίνει πώς να επιβιώνει και να μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά. Μετά τον θάνατό της, τα παιδιά - Lilli (Milla Jovovich) και Richard (Brian Krause) - αναγκάζονται να συνεχίσουν την πρωτόγονη ζωή τους χωρίς γονική καθοδήγηση και, καθώς μπαίνουν σε νεαρή ηλικία, ερωτεύονται μεταξύ τους. Η παραδεισένια ύπαρξή τους όμως απειλείται όταν κάποιοι μυστήριοι ξένοι φτάνουν στο νησί.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα “Γαλάζια Λίμνη” του Henry De Vere Stacpoole που έχει διασκευαστεί στον κινηματογράφο το 1923, το 1949, το 1980, το 1991 που βρίσκεις εδώ, και το 2012. Το Netflix έχει προς το παρόν το “Return”, αλλά θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε το παλιό, το σωστό, το ορθόδοξο του ‘80 με το full frontal του Richard Atkins.

Dangerous Beauty

“Η ζωή που κάνεις, η ελευθερία που έχεις – θα αρνηθείς στις κόρες μου την ίδια ευκαιρία;”. Δεν είναι μία ερώτηση που θα απηύθυνε κάθε μητέρα σε μία σεξεργάτρια, αλλά το “Dangerous Beauty” παρουσιάζει τη ζωή μίας εταίρας στη Βενετία του 16ου αιώνα. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Veronica Franco, μίας Βενετσιάνας που είχε επιλέξει σκόπιμα τη ζωή μίας ιερόδουλης επειδή φαινόταν καλύτερη επιλογή από τη φτώχεια ή έναν προσυμφωνημένο γάμο με κάποιον ξεφτισμένο ευγενή.

Η Veronica, την οποία υποδύεται η Catherine McCormack με ψυχρή διορατικότητα για τους τρόπους των ανδρών, είναι μία γυναίκα που γίνεται ερωμένη των πολλών επειδή δε μπορεί να είναι εραστής του ενός.

Duck Butter

Το “Duck Butter” είναι μία πολύ αγχωτική ταινία. Είναι όμως και μία πολύ σέξι αγχωτική ταινία. Στο indie δράμα πρωταγωνιστούν η Alia Shawkat και η Laia Costa ως ένα ζευγάρι καλλιτεχνών που βιώνουν μία άμεση σύνδεση όταν γνωρίζονται και αποφασίζουν να παρακάμψουν τις βλακείες των πρώτων ραντεβού και να περάσουν αμέσως στην οικειότητα περνώντας 24 ώρες μαζί. Η απόπειρά τους ξεκινά μεγαλόπρεπα, όλο σεξ και βαθιές συζητήσεις (και ακόμα περισσότερο σεξ), αλλά τελικά οι ρωγμές αρχίζουν να φαίνονται και οι δύο γυναίκες μαθαίνουν το πόσο ατελείς είναι και οι δύο κατά τη διάρκεια αυτής της έντονης αυτοεξερεύνησης.

Cam

Η Alice, ένα camgirl που στριμάρει ερωτικά live shows με το ψευδώνυμο Lola_Lola, έχει τη φιλοδοξία να πάει στο Νο.1 της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί. Μετά από κάποια τεχνάσματα που τη βάζουν αισίως στο Top 50, ανακαλύπτει με τρόμο ότι έχει αντικατασταθεί στο show της με μία ρέπλικα του εαυτού της. Καθώς η Alice προσπαθεί να ανακτήσει τον λογαριασμό της περνώντας από γνώριμα σε όλους μας στάδια, η ρέπλικα που έχει πάρει τη θέση της παραβιάζει τα όρια που η ίδια έχει θέσει στη διαδικτυακή της ταυτότητα. Έτσι ο έλεγχος της ζωής της αλλά και των αντρών που υπάρχουν σε αυτή, εξαφανίζεται.

Το Cam έκανε πρεμιέρα το 2018 στο Fantasia Film Festival απ’ όπου βγαίνουν πολλά διαμαντάκια τρόμου και φαντασίας , και εκτός από το βραβεία για το Καλύτερο Ντεμπούτο και τα δύο βραβεία Καλύτερου Σεναρίου κέρδισε και τη διανομή του από το Netflix. Είναι, επίσης, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου μία εκ των σεναριογράφων, η Isa Mazzei που γράφει την ταινία μαζί με την Isabelle Link-Levy (Swiss Army Man) και τον Daniel Goldhaber σε σκηνοθεσία του τελευταίου, έχει βασίσει την ταινία στη δική της εμπειρία ως πρών camgirl. Μπορεί έτσι να εξηγείται το γεγονός ότι το Cam απενοχοποιεί πλήρως την επιθυμία της Alice να είναι σεξεργάτρια.

The Babysitter

Ελαφρώς τρομακτική, ελαφρώς σέξι. Η Samara Weaving του “Ready or Not” πρωταγωνιστεί στην κωμωδία τρόμου σε ρόλο σούπερ καυτής νταντάς, σαν από όνειρο βγαλμένη θαρρείς - εκτός από το γεγονός ότι δολοφονικό μέλος αίρεσης. Το "The Babysitter" δεν είναι σε τίποτα διακριτικό, αλλά είναι από την αρχή ως το τέλος του πολύ διασκεδαστικό, με ένα έξυπνο, ζωντανό σενάριο από τον Brian Duffield (Spontaneous) που φτιάχνει εδώ την πιο Netflix & Chill συνθήκη.

The Incredible Jessica James

Μία νεαρή θεατρική συγγραφέας προσπαθεί να ξεπεράσει έναν επίπονο χωρισμό, αναπτύσσοντας δεσμούς με έναν επίσης πρόσφατα χωρισμένο άνδρα.

Η πρωταγωνίστρια και κωμικός Jessica Williams είχε μόλις αποφοιτήσει από τη θητεία της στο “Daily Show” όταν έκανε το πέρασμά της στο σινεμά. Με το Incredible Jessica James όργωσε το Sundance, το σημαντικότερο φεστιβάλ για τον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο, και το Netflix έσπευσε να αγοράσει τα δικαιώματα διανομής του. Η ερμηνεία της Williams ανυψώνει την αφήγηση και δίνει μια φρεσκάδα στην ηρωίδα αυτής της ρομαντικής κομεντί που ίσως σε άλλα χέρια δεν θα υπήρχε. Έχεις δει αρκετές τέτοιες ταινίες. Καμία με ηρωίδα ακριβώς σαν τη Williams.

The Art of Loving: Story of Michalina Wislocka

Το “The Art of Loving: The Story of Michalina Wislocka” αφορά τη ζωή και το έργο μίας εκ των πιο σημαντικών και ριζοσπαστικών ιατρών στην κομμουνιστική Πολωνία του 20ου αιώνα. Η Wislocka ήταν γυναικολόγος, σεξολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «The Art of Loving», που δημοσιεύτηκε το 1976 παρά τη λογοκρισία και την καταστολή. Το έργο της ζωής της περιστρεφόταν γύρω από την πεποίθηση ότι το σεξ και η αγάπη είναι θεμελιωδώς αλληλένδετα, και ότι η καταπιεστική στάση της κουλτούρας απέναντι στο σεξ πληγώνει γυναίκες και άνδρες εξίσου. Υπήρξε υπέρμαχος της σεξουαλικής υγείας σε όλες τις μορφές, από την αντισύλληψη μέχρι την ευχαρίστηση. Το βιβλίο της ήταν το κλειδί για την έναρξη μιας νέας εποχής στον τρόπο με τον οποίο η Πολωνία έβλεπε και μιλούσε για το σεξ, και βοήθησε στη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το "The Art of Loving" σε σκηνοθεσία της Maria Sadowska ("Women's Day"), αποτίει τον κατάλληλο φόρο τιμής σε αυτή την άφοβη γυναίκα, με μία αστεία, εγκάρδια και σέξι ταινία που μπορείς να δεις στο Netflix.

Brokeback Mountain

Θυμάστε που το “Brokeback Mountain” ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά τελικά το είχε πάρει το “Crash”;

Ο οσκαρικός Ang Lee κινηματογραφεί σαρωτικά τις επαρχίες του Texas και του Wyoming και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών ανδρών – ενός εργάτη σε ράντσο και ενός καουμπόη σε ροντέο – που συναντήθηκαν το καλοκαίρι του 1963 και δημιούργησαν απροσδόκητα μία δια βίου σύνδεση. Οι επιπλοκές, οι χαρές και οι τραγωδίες αυτής της σχέσης γίνονται μία συγκινητική μαρτυρία για την αντοχή και τη δύναμη της αγάπης και, τελικά, μία ιστορική ταινία. Δεν είναι μονάχα μία από τις πιο ερωτικές ταινίες στο Netflix αυτή τη στιγμή, αλλά από τις καλύτερες στην πλατφόρμα .

Tramps

Ο Danny (Callum Turner) είναι ένας επίδοξος σεφ που δέχεται να κάνει μία φαινομενικά απλή χάρη στον αλητήριο αδερφό του: να συναντήσει μία οδηγό, την Ellie (Grace Van Patten) που θα τον πάει σε ένα ραντεβού όπου θα χρειαστεί να ανταλλάξει έναν χαρτοφύλακα με έναν άλλο. Απόμακρη, χωρίς αίσθηση του χιούμορ, η Ellie θέλει να κάνουν τη δουλειά τους σαν επαγγελματίες και να τελειώνουν, αλλά δε θα της πάνε έτσι τα πράγματα. Ο Danny αρπάζει τη λάθος τσάντα και έτσι οι δυο τους βρίσκονται με τον άχρηστο χαρτοφύλακα ενός αγνώστου και μονάχα μία διεύθυνση που ίσως τους βοηθήσει να ανακτήσουν τον “θησαυρό” τους. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα όσο επιδίδονται σε μία διήμερη οδύσσεια στα στενά και τα προάστια της μητρόπολης.

Ο Leon παραδίδει στο Netflix άλλη μία σβέλτη, φωτεινή ιστορία για αξιολάτρευτους νεαρούς χούλιγκαν που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε μία πολυσύχναστη πόλη, και βρίσκει στον Turner και την Van Patten την ευκαιρία για ένα masterclass στην αναμφισβήτητη χημεία. Από τα κρυμμένα διαμαντάκια του Netflix.

The Lure

Παρασυρμένες στη στεριά της Πολωνίας των ‘80s από έναν άνδρα που και οι δύο ορέγονται, δύο σαρκοβόρες γοργόνες και αδερφές γίνονται η ατραξιόν σε ένα νυχτερινό κλαμπ όσο λαχταρούν να γευτούν τους πειρασμούς του έρωτα και της σάρκας.