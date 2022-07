Οι 18 καλύτερες σειρές που μπορείς να δεις στο Disney+

Το Disney+ βρίσκεται αισίως στην Ελλάδα και ο κατάλογος είναι τεράστιος. Εμείς βουτήξαμε στις διαθέσιμες σειρές της πλατφόρμας για να σου κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη.





Παρακάτω θα βρεις τις καλύτερες σειρές του Disney+, ή έστω την καλύτερη αφετηρία εξερεύνησής του.

Abbott Elementary

Κωμικό mockumentary για ένα υποχρηματοδοτούμενο δημοτικό σχολείο στη δυτική Φιλαδέλφεια που δημιουργήθηκε από την κωμικό Quinta Brunson, της οποίας η μητέρα δίδασκε στο ίδιο ίδρυμα επί 40 χρόνια. Όταν δεν διδάσκει, ψάχνει τον καλύτερο τρόπο για να συγκεντρώσει χρήματα για σχολικά είδη, προσπαθώντας να φτιάξει τα φώτα των διαδρόμων, να ξεμπλοκάρει τουαλέτες ή να υιοθετήσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που μπορεί να βοηθήσουν τους άπορους μαθητές της.

Είναι ένα μέτρο για την ικανότητα της Brunson ως σεναριογράφος και ηθοποιός ότι, παρά την απτή έμφυτη καλοσύνη της, η Janine που υποδύεται δεν είναι ποτέ αυτάρεσκη ή βαρετή, αλλά αντίθετα τόσο απελπιστικά αξιαγάπητη που πολύ πριν από το τέλος του πρώτου επεισοδίου θα θέλεις μόνο καλά πράγματα για εκείνη, για πάντα. Το “Abbott Elementary” του Disney+ βλέπει τους δασκάλους όπως αυτό που είναι – μεγαλόκαρδοι και με ελάχιστα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους.

Η Brunson στο μεταξύ μόλις έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα με τρεις υποψηφιότητες στις κατηγορίες της Κωμωδίας στα Emmys (Καλύτερη Κωμωδία/Σενάριο/Α΄Γυναικείος).

Reservation Dogs

Ο Taika Waititi είναι Māori που μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία. Ο Sterlin Harjo είναι Seminole-Muscogee που μεγάλωσε στην Οκλαχόμα. Μαζί έφτιαξαν την πρώτη κωμική σειρά γύρω από ιθαγενείς εφήβους στην ιστορία της τηλεόρασης.

Φτιαγμένες από μία ομάδα ιθαγενών σκηνοθετών, συγγραφέων και πρωταγωνιστών, οι περιπέτειες των χαρακτήρων είναι γεμάτες ακρίβεια και ιδιαιτερότητες σχετικά με την κουλτούρα τους. Ο Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) και οι φίλοι του έχουν όλοι αναγνωρίσιμα νεανικά χαρακτηριστικά, αλλά ο Bear για παράδειγμα συνοδεύεται από έναν πνευματικό οδηγό «άγνωστου πολεμιστή», του οποίου οι συμβουλές είναι συχνότερα παράλογες παρά σοφές.

Αυτές οι παραισθήσεις γίνονται μία σταθερή, σκοτεινή πλάκα που βαθαίνει την ανάπτυξη του Bear, αλλά και είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η σειρά αμφισβητεί την τυπική απεικόνιση των ιθαγενών ανθρώπων ως τραγικές φιγούρες στην αμερικανική ποπ κουλτούρα.

WandaVision

Εύκολα η καλύτερη σειρά της Marvel στη Disney+ εποχή της. Το WandaVision δεν θα ήταν κανονικά η έναρξη της Phase 4. Δεν θα ήταν καν η πρώτη σειρά της εκτός Netflix εποχής των μαρβελικών τηλεοπτικών σειρών. Οι ανακατατάξεις που έφερε η πανδημία οδήγησαν τελικά σε μία εισαγωγή τόσο σαφούς στόχευσης, που καμία από τις επόμενες σειρές δεν έχει πετύχει έκτοτε. Είναι, επίσης, η μοναδική σειρά του franchise ως τώρα που όχι μόνο γνωρίζει ότι είναι σειρά και όχι ταινία σπασμένη στα έξι, αλλά υφαίνει και με υπέροχο τρόπο την ιστορία του ίδιου του μέσου στην αφήγησή της.

Dave

Το “Dave” επικεντρώνεται σε έναν νευρωτικό άνδρα στα τέλη των 20s του, που έχει πείσει τον εαυτό του ότι είναι προορισμένος να γίνει ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Τώρα όμως πρέπει να πείσει και τους πιο στενούς του φίλους σχετικά με αυτό, γιατί αν είχε τη βοήθειά τους θα μπορούσε ενδεχομένως να πείσει και τον υπόλοιπο κόσμο.

Μισάωρη κωμωδία που βασίζεται στη ζωή του ράπερ και κωμικού Dave Burd – πιο γνωστό με το καλλιτεχνικό του όνομα Lil Dicky – που ειδικά στη δεύτερη σεζόν της ωρίμασε σε ένα ξεκαρδιστικά σκοτεινό και σοφό αφήγημα για την απομονωτική φύση της διασημότητας.

Only Murders in the Building

Ένα πρότζεκτ των Steve Martin και John Hoffman (Looking, Grace and Frankie), το “Only Murders in the Building” ακολουθεί τρεις αγνώστους – τον Charles, τον Oliver και τη Mabel – που μοιράζονται μία εμμονή με τα αληθινά εγκλήματα. Όταν το τρίο βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένο σε ένα δικό τους αληθινό μυστήριο εγκλήματος, έναν φόνο στο ιστορικό κτίριο της Νέας Υόρκης όπου διαμένουν, θα ξεκινήσουν ένα true crime podcast γύρω από την εξιχνίασή του που θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

Η χημεία μεταξύ του Steve Martin, του Martin Short και της Selena Gomez λειτουργεί τέλεια (η σχέση των δύο πρώτων είναι δοκιμασμένη εδώ και δεκαετίες), και η σειρά – εκτός από ανεκδιήγητα twists όπως την πιθανότητα να είναι ο (πραγματικός!) Sting ο δολοφόνος – σπάει πλάκα με το χάσμα των γενεών και σχολιάζει ανάλαφρα την εμμονή της κουλτούρας μας με το true crime.

The Americans

Κανένα show της δεκαετίας των 2010’s δεν ήταν τόσο άρτιο και ολοκληρωμένο όσο το “The Americans”. Η σειρά που αναπτύχθηκε από έναν πρώην πράκτορα της CIA (Joe Weisberg) και έδωσε τα ηνία σε δύο Σοβιετικούς κατασκόπους είχε, από τη σκηνογραφία και το σάουντρακ της μέχρι τους χειροπιαστούς χαρακτήρες και την κατασκοπική της δράση, μια αυθεντικότητα που δεν έχασε σε κανένα της beat. Όπως όμως η μαφία δεν ήταν ποτέ ο πυρήνας του ‘Sopranos’, έτσι και το “Americans” δεν ήταν ποτέ στ’ αλήθεια για τον Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν ένα στιβαρό, ηλεκτρισμένο δράμα για το καθήκον, για τις κοσμοθεωρίες και τους τριγμούς τους, για μια οικογένεια που πάλευε να μην ανατιναχτεί από τα μυστικά της. Το φινάλε του, δε, ήταν ένα grand slam λήξης.

Darkwing Duck

Το “Ducktales” (Παπιοπεριπέτειες στα ελληνικά) είναι ίσως πιο προφανής επιλογή για τη λίστα. Είναι φανταστικό, βρίσκεται επίσης στο Disney+ και είναι σαφώς γνωστότερο από το “Darkwing Duck”. Το “Darkwing Duck” όμως ήταν η πρώτη καθαρόαιμη σάτιρα της Disney - μία σειρά που βασίστηκε στην παρωδία ηρώων της χρυσής εποχής στην τηλεόραση όπως ο Batman, ο Shadow και ο Green Hornet. Η σειρά ήταν γεμάτη κωμωδία, δράση και αιχμηρά στοιχεία για την εποχή του όπως το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου.

Lost

Απαγορεύεται να μιλήσεις για την τηλεόραση στον 21ο αιώνα χωρίς να μιλήσεις για το “Lost”. Ο οδοστρωτήρας του 2004 έδειξε έναν διαφορετικό δρόμο για την ανοιχτή τηλεόραση που πολλοί προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη να μιμηθούν, χωρίς να τα έχουν καταφέρει επιτυχημένα. Η ιστορία των επιβατών της πτήσης 815 που έπρεπε να «ζήσουν μαζί ή να πεθάνουν μόνοι» ήταν επαναστατική.

Πλούσιος εσωτερικός κόσμος χαρακτήρων, diversity πριν γίνει κουλ, εντυπωσιακή τοποθεσία, υψηλού προφίλ παραγωγή, άγνωστα ως επί το πλείστον ταλέντα, και ένα mystery box στοιχείο που σύντομα θα πετούσε έξω όλη μας την εκπαίδευση στη σειριακή τηλεόραση. Ήταν ανήκουστο ως τότε, αλλά εάν έχανες δύο-τρία επεισόδια του show δεν είχες καμία ελπίδα για τα επόμενα.

Η σειρά αποδείχθηκε πιο φιλοσοφική από αυτό που είχαν υποσχεθεί σε πολλούς τα μυστήριά της, όμως το Νησί ήταν πάντα ένα σπίτι για εκείνους που πάλευαν με τους δαίμονές τους, που εξερευνούσαν το υπαρξιακό τους άγχος, που δεν ήξεραν να εγκαταλείπουν ακόμα κι όταν έπρεπε. Στη διαχρονική μάχη του “Lost” μεταξύ Επιστήμης και Πίστης, η τελευταία θα κέρδιζε από τις πρώτες στιγμές ως τις τελευταίες.

Gravity Falls

To “Gravity Falls” του Alex Hirsch ακολουθεί τις περιπέτειες των δίδυμων αδερφών Dipper (Jason Ritter) και Mabel (Kristen Schaal) Pines, που βιώνουν μια μυριάδα μυστηριωδών φαινομένων στην ταπεινή, αγροτική πόλη υλοτόμων του Gravity Falls. Από ζόμπι, σε μάγους, σε shapeshifters, η σειρά δεν αποφεύγει τους θεαματικούς, ευφάνταστους εχθρούς που πρέπει να αντιμετωπίσει η πόλη, με τρόπους απροσδόκητους για παιδικό καρτούν.

Αγκαλιάζοντας το ανορθόδοξο λοιπόν, οι χαρακτήρες αντιστέκονται στα τυπικά πρωταγωνιστικά αρχέτυπα τιμώντας ποικίλους σωματότυπους και προσωπικότητες, όσο η σειρά, ακόμα και στα πιο αλλόκοτα σενάριά της, παρέμενε εκπληκτικά γλυκιά. Παρά τα ρεκόρ που είχε σπάσει για τη Disney κατά την κυκλοφορία του, το “Gravity Falls” έμεινε μόνο στις δύο σεζόν σύμφωνα με το όραμα του δημιουργού του.

The Beatles: Get Back

Μία οκτάωρη επανέκδοση τριών επεισοδίων του footage της Lindsay-Hogg από τον Peter Jackson που κάνει το αδύνατο. Το μεταμορφώνει σε μία φωτεινή και πολύχρωμη γιορτή φιλίας, μουσικής και της απόλυτης χαράς του να παίζεις μουσική – και τόσο καλή μουσική – με φίλους. Είναι η τέλεια εκδοχή του “hangout movie” όπως το είχε περιγράψει κάποτε ο Quentin Tarantino: Κάνεις τόση παρέα με τους χαρακτήρες που γίνονται φίλοι σου στην πραγματικότητα. Σίγουρα must για τους φαν της μπάντας, αλλά όχι μόνο.

You ‘re the Worst

Αντι-ρομάντσο από τον Stephen Falk που εξιστορεί τη μπερδεμένη, σκοτεινά αστεία και στην πραγματικότητα απίστευτα ρομαντική σχέση μεταξύ δύο αυτοκαταστροφικών κυνικών τύπων - του ναρκισσιστικού, παιδαριώδους Jimmy και του καταθλιπτικού party animal Gretchen.

Ξεκαρδιστικό, δυσλειτουργόφιλο και εν τέλει συναισθηματικά ανταποδοτικό, το “You’re the Worst” πήρε ένα αστείο κόνσεπτ αταίριαστων και το μετέτρεψε σε μία παράτολμη saga πέντε σεζόν που σου κλέβει την καρδιά, πάνω που η ρομαντική κομεντί μετακόμιζε στη μικρότερη οθόνη.

The Mandalorian

Είναι ένας φτωχός και μόνος cowboy, απλά σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά.

Το σύμπαν των Star Wars όπως το είχε στήσει ο George Lucas, ειδικά στην αρχική του τριλογία, εστίαζε μεν σε συγκεκριμένους χαρακτήρες αλλά άφηνε την εντύπωση πως κάθε ξεχωριστός αμμόλοφος στον Tatooine είχε τη δική του ιστορία. Το “Mandalorian” είναι η σειρά που συμβαίνει όταν οι δημιουργοί έχουν πλήρη επίγνωση για αυτό, θέλουν να συνεχίσουν να φτιάχνουν έναν βιωμένο κόσμο, και επενδύουν στην κλασική συνταγή ενός άντρα που έκρυβε την καρδιά του πριν ανοίξει ξανά ο μικρός του προστατευόμενος. Awww.

Atlanta

Μέσα στον καταιγισμό “περιεχομένου” που είχε φέρει σιγά-σιγά το “House of Cards”, το “Atlanta” δεν είχε απλά ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες σειρές γιατί δεν έμοιαζε, παρά τις επιρροές του, με καμία στ’ αλήθεια. Το “Atlanta” δεν έμοιαζε καν απαραίτητα με τον εαυτό του από επεισόδιο σε επεισόδιο. Οι σεναριογράφοι του, άγουροι τότε οι περισσότεροι το 2016 που έκανε πρεμιέρα το show, πειραματίστηκαν άφοβα με τη φόρμα της σειράς και πέταξαν το εγχειρίδιο από το παράθυρο. Όταν το παρακολουθούσες για πρώτη φορά, ήξερες άμεσα πως θα υπήρχαν επόμενες σειρές που θα προσπαθούσαν να το μιμηθούν.

The X-Files

Από τα aesthetics τους που διεύρυναν την ιδέα του τι μπορούσε να κάνει οπτικά η τηλεόραση και τον τύπο της σειριακής αφήγησης που καθιέρωσε, μέχρι τη διάθεσή τους να γίνουν επικριτικά για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και την ενσωμάτωση της παράνοιας στο mainstream, η συμβολή των “X-Files” στο μέσο και όχι μόνο είναι ανυπολόγιστη.

Fringe

Να μία σειρά που χρωστάει την ύπαρξή της στα “X-Files”. Το “Fringe” ξεκίνησε ως αστυνομικό/sci-fi procedural, όμως μεγάλωνε τις ιδέες του με κάθε νέα σεζόν. Η μεγαλύτερή του επένδυση ήταν τελικά οι χαρακτήρες ωστόσο, και γι’ αυτό η σειρά είχε αποκτήσει αληθινά φανατικούς θεατές που το έσωζαν κάθε φορά που το Fox απειλούσε με ακύρωση. Η μικρή σειρά που τα κατάφερε.

Gargoyles

Για τους 30 και κάτι δεν χρειάζονται συστάσεις. Εμβληματική σειρά της Disney που έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να κάνουμε rewatch στο Disney+. Πετρωμένα επί χίλια χρόνια γκαργκόιλ ζωντανεύουν μετά τα μεσάνυχτα και προστατεύουν τη Νέα Υόρκη από κινδύνους. Μελόδραμα, σαιξπηρικές θεματικές, τρομερό ρόστερ χαρακτήρων.

Better Things

Η Sam Fox είναι μία ηθοποιός χωρίς φίλτρο, αλλά και μητέρα που μεγαλώνει τρεις κόρες μόνη της στο Λος Άντζελες, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει και τη μετανάστρια Βρετανίδα μητέρα της. Η Pamela Adlon δημιουργεί, γράφει, παίζει και σκηνοθετεί στη σειρά που έχει κερδίσει Critics’ Choice και Peabody βραβεία, ενώ έχει υπάρξει και δύο φορές υποψήφια για Emmy Α΄Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία. Το “Better Things” είναι μια κωμική, φεμινιστική, πολύ συχνά ωμή ματιά στη μητρότητα και στην ύπαρξη της γυναίκας στον σύγχρονο κόσμο.

One Mississippi

Σε ρόλο παρουσιάστριας ραδιοφώνου με έδρα το Λος Άντζελες αλλά βασίζοντας την ιστορία στη δική της ζωή, η Tig Notaro αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στη σειρά, συμπεριλαμβανομένης της ανάρρωσης από διπλή μαστεκτομή.

Όταν η μητέρα της αρρωσταίνει και αυτή βαριά, η Tig επιστρέφει στη γενέτειρά της στο Μισισιπή, όπου αναγκάζεται να κάνει ένα οδυνηρό (και μερικές φορές ξεκαρδιστικό) ταξίδι που ανακαλύπτει άβολες αλήθειες για την ίδια και την οικογένειά της. Για να θεραπευτεί, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, η Tig πρέπει να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της πριν προχωρήσει.

Το “One Mississippi” είχε εξαρχής εξαιρετικές κριτικές και το δικό του, μικρό αλλά πιστό κοινό, όμως είχε επισκιαστεί από το εξίσου υπέροχο Better Things που είναι και εκείνο στο Disney+. Δες το χωρίς δεύτερη σκέψη.