Οι νέες αφίξεις στην Αθήνα για έξοδο

Με τα lockdowns και τις μάσκες να αποτελούν πλέον παρελθόν και το καλοκαίρι να έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, δεν μπορούμε παρά να εκμεταλλευτούμε τα μαγαζιά που απλώνουν τα τραπέζια τους έξω και που εναρμονίζονται με το αστικό περιβάλλον αλλά και αυτά που προσφέρουν νέες προτάσεις για την έξοδό μας. Μπορεί οι τελευταίοι μήνες να ήταν, για πολλούς, μια περίοδος αγρανάπαυσης, αλλά κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να τολμήσουν με καινούργια εγχειρήματα.

Ανάμεσα στις νέες, ενδιαφέρουσες αφίξεις της Αθήνας βρίσκονται μπαρ, εστιατόρια, street food και bakeries που διεκδικούν το δικό τους κομμάτι στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης, καθώς υπόσχονται να δώσουν ακόμα περισσότερες επιλογές σε ποτό, φαγητό και διασκέδαση.

Μέσα από το Onecity ξεδιπλώνεται όλη η αθηναϊκή σκηνή, με νέες προτάσεις αλλά και μαγαζιά που έχουν εδραιωθεί στην πόλη, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα. Από το πού θα πιείς την καλύτερη Μαργαρίτα και τα μπαρ που φημίζονται για το ρούμι τους μέχρι vegan bakeries και καινούργιες τάσεις, το Onecity αναδεικνύεται σε έναν to go οδηγό για τις εξόδους στην Αθήνα.

Εδώ και καιρό, οι προτάσεις για έξοδο δεν περιορίζονται μόνο στο κέντρο, αφού αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που επιλέγουν να διευρύνουν τα μέχρι πρότινος στενά όρια της διασκέδασης. Η Κυψέλη βιώνει τη δική της έκρηξη ανάπτυξης με νέες αφίξεις όπως το Έπρεπε στην Αγίας Ζώνης, ένα μπαρ που προτείνει ενδιαφέροντα food and cocktail pairings, με προτάσεις που έχουν μελετηθεί αρκετά. Για παράδειγμα, φτιάχνουν το δικό τους spritz χρησιμοποιώντας natural wine και σερβίρουν τηγανητούς γίγαντες αντί για ξηρούς καρπούς. Το γωνιακό μαγαζί έχει στηθεί γι΄αυτές τις χαλαρές βόλτες σε μία dog friendly γειτονιά, με ανεπιτήδευτο τρόπο ζωής.

Λίγο πιο κάτω, στην ήδη δημοφιλή πλατεία του Αγίου Γεωργίου, κάνει την εμφάνισή του το Pismo. Το cocktail bar του Γιώργου Αναγνώστου (Κυβέλη, Μπούφαλος) εμπνέεται από το καλιφορνέζικο road trip στον αυτοκινητόδρομο route 1 και δίνει στα cocktails του ονόματα από διάσημες στάσεις, όπως Venice Beach και Big Sur. Σερβίρει nachos, tortillas και hot dog με αφράτο lobster loaf bread και κρατά τις τιμές χαμηλά, προσέχοντας όμως πολύ την ποιότητα.

Ανεβαίνοντας πιο ψηλά στην Κυψέλη, δύο μαγαζιά έχουν γίνει ήδη σημεία συνάντησης για καλό καφέ. Το Morning Sweetie στην οδό Ζακύνθου εστιάζει στο ολοήμερο πρωινό με φρεσκοψημένα κέικ, μπισκότα και άλλα καλούδια και 100% αφρικανικό καφέ Buna blend του MOC. Στο Williwaw στην οδό Κερκύρας απολαμβάνεις το δικό τους blend που ονομάζεται Petrichor, αλλά μπορείς να βρεις και single origins καφέδες, όπως Αιθιοπία και Κολομβία, που εναλλάσσονται ως guest stars ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στα Πετράλωνα, στον φανταστικό χώρο που κάποτε στεγαζόταν η γκαλερί Ζουμπουλάκη, αποφάσισαν να δοκιμάσουν το πείραμά τους οι Δημήτρης Νταφόπουλος (Three Cents), Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης του The Clumsies. Στον χώρο που έχει στηθεί το Line Athens λειτουργεί το lab, το οποίο διαχωρίζεται με τζαμαρίες που επιτρέπουν την οπτική πρόσβαση. Εδώ, η ομάδα φτιάχνει τα δικά της fruit wines που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: classic και fancy. Στο εργαστήριο παρασκευάζονται και όλα τα cocktail ingredients, ενώ κουζίνα και μπαρ συνεργάζονται και ανταλλάζουν υλικά, για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν zero waste. Το κομμάτι του food επιμελείται ο Παύλος Κυριάκης ενώ τη μεγάλη πρόκληση του ψωμιού έχει αναλάβει η Φαίδρα Μαυροειδή.

Μία όχι και τόσο δημοφιλή πλευρά των Εξαρχείων, επέλεξε ο chef Fahd Αλέξανδρος Hassan Kassem για να στήσει το Guerilla Burgers. Στη συμβολή των οδών Σολωμού και Τζωρτζ, λίγο πιο πάνω από το σπίτι στο οποίο κατοικεί ο ίδιος για πάνω από μία δεκαετία, ο chef έδωσε επιτέλους έναν μόνιμο χώρο στο buger που λατρέψαμε σε food festivals και pop-up events. Εδώ, τα πράγματα είναι απλά. Ένα minimal street food μαγαζί που σερβίρει αποκλειστικά single & double cheeseburger και coca-cola σε μπουκάλι, παίζει punk και έχει γίνει ήδη σημείο συνάντησης.

Την περιοχή του Υμηττού επέλεξαν οι Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και Κελλίνα Δημητριάδη για να ανοίξουν το Holy Llama, ένα bakery που ειδικεύεται αποκλειστικά σε vegan viennoiserie και αρτοσκευάσματα, από κρουασάν και σφολιάτες, μέχρι danish και πίτες. Μία μικρή βιτρίνα γεμίζει καθημερινά με ό,τι φρέσκο βγαίνει και εξυπηρετεί takeaway και delivery. Το κομμάτι της κουζίνας επιμελείται ο pastry chef Αλέξανδρος Pavlov, με τη φιλοσοφία του μαγαζιού να θέλει να καταρρίψει την ταμπέλα «για vegan καλό είναι». Δίνοντας το όνομα Jerár, ο chef Χάρης Νικολούζος και ο Γιώργος Καβακλής (Spoiled, Barro Negro) άνοιξαν το νέο εστιατόριό τους στη Δάφνη. Ανεπιτήδευτα γκουρμέ φαγητό, μίνιμαλ χώρος και χαλαρή διάθεση σε μία περιοχή που μάλλον θα δει τις μετοχές της να ανεβαίνουν.

Πίσω στο δημοφιλές Κουκάκι, το Πλάι (δίπλα στο Morning Bar) κάνει την εμφάνισή του και αυτοπροσδιορίζεται ως μια “ρομαντική μπάρα σε νησί”. Φωτεινό και μίνιμαλ, ψάχνεται ως προς τα πιατάκια που συνοδεύουν κρασί και ποτό με μία όμορφη απλότητα. Στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, υπάρχει πάντα χώρος για κάτι καινούργιο. Το Naked Ath. βρίσκεται πλέον στη θέση του Throubi και ισορροπεί ανάμεσα στη mainstream διάθεση της πλατείας και της σύγχρονης σκηνής του bartending. “A Little Party Never Killed Nobody” γράφει η νέον επιγραφή στον εσωτερικό χώρο, που τα βράδια γίνεται μυστηριώδης και sexy. Εξαιρετικά ποτά, από το G&T μέχρι το Old Fashioned και το Negroni, νόστιμο bar food και επαγγελματισμός στο έπακρο χάρη με τον Θάνο Κριμπούρα και τη Χριστίνα Φωκά να προσέχουν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Sweet Nolan FRANCESCA GIAITZOGLOU - WATKINSON

Στη γειτονιά του Συντάγματος, το Sweet Nolan αποτελεί τη γλυκιά συνέχεια του Nolanverse και φιλοδοξεί να γίνει πέρασμα για όσους αντιμετωπίζουν το γλυκό ως το απόλυτο treat. Το βασκικό cheesecake, τα πορτογαλικά pasteis de nata, η γαλλική βασιλόπιτα galette de rois και τα chocobread έχουν κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις, ενώ τα choux και τα cookies που ολοκληρώνονται à la minute ενισχύουν τη φιλοσοφία της ομάδας, που θέλει να είναι όλα φρέσκα και λαχταριστά.

Τελευταία στάση Ψυρρή, με το Λινού Σουμπάσης και Σία να έχει γίνει instant hit μέσα στους λίγους μήνες λειτουργίας του. Το εστιατόριο της Μυρσίνης Λινού και του Γιώργου Σουμπάση εξυμνεί την αφαιρετικότητα στην παρουσίαση των πιάτων, τονίζει τις πρώτες ύλες της Ελλάδας και φέρνει μία εκκλησιαστική κατάνυξη στο τραπέζι σου. Μία επίσκεψη θα σε βοηθήσει να καταλάβεις.

Όπως η πόλη βρίσκει πάντα τρόπο να εφευρίσκει εκ νέου τον εαυτό της έτσι και τα μαγαζιά. Η απόφαση του Πέτρου Ξανθόπουλου να ανοίξει και πάλι τον Αρχάγγελο, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ιδιοκτήτη του, Σωτήρη Λαφαζάνη, δεν ανήκει στις νέες αφίξεις αλλά στις καινούργιες αρχές. Και μας αρέσει πολύ όταν αυτό συμβαίνει σε μαγαζιά που αγαπήθηκαν πολύ.