Οι νέες αφίξεις στην Αθήνα σε φαγητό και ποτό

Η πόλη αντιμετωπίζει ακόμα τις συνέπειες της πανδημίας, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι απαραίτητα για την είσοδο στα καταστήματα εστίασης, και οι μαγαζάτορες καλούνται ήδη να σκεφτούν πώς θα κάνουν τους εξωτερικούς χώρους όσο πιο ζεστούς γίνεται. Παρόλα αυτά, οι μάγειρες συνεχίζουν να μαγειρεύουν και τα καινούργια εστιατόρια να ανοίγουν τις πόρτες τους.

Το κύμα της πανδημίας στην Αθήνα συνετέλεσε ώστε να διαφοροποιηθούν οι μέχρι πρότινος γνωστές πιάτσες, να μπουν νέες περιοχές στον γαστρονομικό χάρτη και να γίνουν πιο ζωντανές αρκετές γειτονιές. Το κέντρο της Αθήνας πολλοί αγάπησαν, αλλά όπως όλα δείχνουν προκύπτει η ανάγκη για διαφορετικές διεξόδους στο φαγητό και το ποτό. Ο Πειραιάς για παράδειγμα, που δεν υστερεί σε μέρη για διασκέδαση, αποκτά έναν πιο εναλλακτικό χαρακτήρα, καθώς καλωσορίζει αφίξεις που θέλουν να δώσουν κάτι διαφορετικό τόσο στους κατοίκους του όσο και τους επισκέπτες. Ενδιαφέρον έχει επίσης, το πώς εξελίσσεται η Κυψέλη. Η πολυπολιτισμική γειτονιά κερδίζει τολμηρούς ή ονειροπόλους (όπως το δει κανείς) επιχειρηματίες που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μια περιοχή που μέχρι πριν από μερικά χρόνια, λίγοι την έβλεπαν με καλό μάτι. Το Dope, που γνωρίσαμε στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, και αγαπήσαμε για τον ποιοτικό καφέ και τα φανταστικά του αρτοσκευάσματα, βρήκε ένα δεύτερο – μικρότερο αλλά πολύ χαριτωμένο - σπίτι στη Φωκίωνος Νέγρη.

“Delta”, το εστιατόριο – ορόσημο στο ΚΠΙΣΝ

Μια καθολική εμπειρία fine dining προσφέρει το Delta, το εστιατόριο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του ΚΠΙΣΝ, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα σε όλο τον κόσμο.

JEROME GALLAND

Το εστιατόριο που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του κτηρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανακαινίστηκε πλήρως από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Στέλιο Κόη, με τους κρεμαστούς κήπους από το ταβάνι να τραβούν το βλέμμα ψηλά. Μόνο προς τα πάνω κοιτούν και οι head chefs του Delta, Θάνος Φέσκος και Γιώργος Παπαζαχαρίας, οι οποίοι έχουν θητεία σε εστιατόρια με αστέρια Michelin – ο πρώτος στο Geranium (το εστιατόριο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου για το 2021), και ο δεύτερος στο Maaemo, μεταξύ άλλων.

JEROME GALLAND





Γαστρονομία, βιωσιμότητα και πολιτισμός είναι οι τρεις αρχές που διέπουν το Delta, με τους chefs να έχουν δημιουργήσει τρία διαφορετικά μενού (Omnivore, Vegetarian & Vegan), 17 πιάτων. Την κάβα και το wine pairing έχουν επιμεληθεί οι οινοχόοι Άρης Σκλαβενίτης και Φαίδων Δερνίκος, ενώ υπάρχει επίσης και η επιλογή για ένα pairing με χυμούς.

“In Love Again” με γλυκά εμπνευσμένα από cocktails

Ένα σύγχρονο boutique ζαχαροπλαστείο με γλυκίσματα επηρεασμένα από την cocktail κουλτούρα του αδερφού του Baba Au Rum, έστησε ο Θάνος Προυναρούς, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βραβευμένο μπαρ (World's 50 Best Bars).

Είναι επίσης ένα ζεστό, μοντέρνο καφέ με ρετρό αισθητική, με coffee blends ειδικά φτιαγμένα γι΄ αυτό αλλά και ένα φυτοπωλείο, αφιερωμένο στην σύγχρονη ανάγκη και τάση για περισσότερη αισθητική.

Το In Love Again ειδικεύεται στις κρέμες και παραδοσιακές συνταγές όπως το γαλακτομπούρεκο και η μπουγάτσα παρουσιάζονται με ένα σύγχρονο twist.

Τα γλυκά εμπνέονται από cocktails όπως το mai tai ή η piña colada και άλλα αγαπημένα ποτά που απολαμβάνεις στο Baba Au Rum. Το ζαχαροπλαστείο είναι ένα ταξίδι στις κρέμες και τις βανίλιες όλου του πλανήτη, με φρέσκο γάλα ζωικής ή φυτικής προέλευσης και αληθινά υλικά που έρχονται από την Ελλάδα, προκειμένου να κρατηθεί χαμηλά το οικολογικό αποτύπωμα.

Ειδικά διαλεγμένα τσάγια που παίρνουν τον χρόνο τους να ετοιμαστούν, κάποια πολύ επιλεγμένα coffee cocktails από την ομάδα του Baba Au Rum και signature-one recipe ζεστά και κρύα ροφήματα συμπληρώνουν το μενού, μαζί με αλμυρά σνακς από την κουζίνα του café. Το In Love Again προσβλέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον το πρώτο zero waste κατάστημα εστίασης στην Ελλάδα και μέχρι τότε καλεί τους επισκέπτες του να στηρίξουν έμπρακτα την ανακύκλωση μέσα στον χώρο.

Κλειτίου 3, Αθήνα

Κάτω στον Πειραιά

Όχι μία, αλλά δύο ενδιαφέρουσες αφίξεις μετράει ο Πειραιάς. Τόσο το Kitschen όσο και το Uncle Tan’s έχουν ασιατικές ρίζες κι έχουν βαλθεί να αναδείξουν το φαγητό και το ποτό των εν λόγω χωρών. Στο Kitschen, το οποίο συστήνεται ως dim sum bar, καθώς υπηρετεί τη λογική του sharing, οι Δημήτρης Liem (Matsuhisa, Momo, e&o) και ο Σπύρος Μινέτος (9Βήτα) δημιούργησαν ένα εστιατόριο που υπηρετεί την ασιατική κουζίνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον Δημήτρη, συνδετικός κρίκος με την Ασία είναι πατέρας του - Κινέζος της Ινδονησίας και ιδιοκτήτης του πιο παλιού κινέζικου εστιατορίου στον Πειραιά, το Beny’s, ενώ για τον Σπύρο είναι η Κορεάτισα μητέρα του.

Πιάτο στο Kitschen.

Πιάτο στο Kitschen.

Εδώ θα δοκιμάσεις white fish usuzukuri, που θυμίζει χωριάτικη σαλάτα, beetroot jiao zi (dumplings ατμού με παντζάρι, μίσο και γλυκιά ponzu), dumplings ατμού με γαρίδα και yuzu soy dressing (Shrimp Jiao Zi) αλλά με χοιρινό και μαύρο ξύδι (Pork Siu Mai). Πιάτα όπως το κουνουπίδι tempura με μαγιονέζα σκόρδου, το τηγανητό κοτόπουλο με creamy avocado sauce και το charsiu don (ψητό χοιρινό με Korean spicy dressing, kimchi και ρύζι ατμού) αποτελούν highlights στο μενού και ταιριάζουν ιδανικά με cocktails, όπως Cobra Kai, Miyagi’s Touch και Samurai’s Sling (μια παραλλαγή του Dark ‘n’ Stormy με shrub από δαμάσκηνο).

Μετά το Rockfellas και το Nazaré Surf Bar, ο Θάνος Σεμιτέκολο μαζί με τον αδερφό του Γιάννη Σεμιτόκολο και τον Γιάννη Μάλλιο αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την πιάτσα στη Μαρίνα Ζέας φέρνοντας κι έναν Σιγκαπουριανό στην παρεά. Το Uncle Tan’s γεννήθηκε από την αγάπη και τη σχέση των ιδιοκτητών του με τη Σιγκαπούρη (οι Γιάννης Σεμιτέκολο και Μάλλιος έχουν ανοίξει το Alati Divine Greek Cuisine στην ασιατική πόλη) και τη σχεδιαστική υπογραφή του Studiomateriality.

Uncle Tan’s ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗ

Ο θείος Tan θέλει να σε μυήσει στα ασιατικά spirits και να σου γνωρίσει ποτά πέραν του γνωστού στους περισσότερους, ιαπωνικό ουίσκι (βλέπε gin από Ινδία). “Κινηθήκαμε με έναν τρόπο σαν μικρή εισαγωγή σε όσα θέλουμε να δείξουμε” λέει ο Θάνος, ο οποίος πιστεύει πώς όχι μόνο δεν υπάρχει ανταγωνισμός στα μαγαζιά της Μαρίνας, αλλά πλέον οι επισκέπτες έχουν πολλές επιλογές για τη διασκέδασή τους. “Κάνεις ένα ωραίο bar hopping” συμπληρώνει.

Singapore sling





Η spirit list σε ταξιδεύει σε Ινδία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες με ιδιαίτερες ετικέτες σε τζιν, βότκα, ρούμι, ενώ θα δοκιμάσεις και το παραδοσιακό baijiu. Αν πεινάσεις, μπορείς να συνδυάσεις το ποτό σου με instant noodles σε διάφορες γεύσεις.

Kitschen, Κανάρη 5-7, Πειραιάς. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο.

Uncle Tan’s Drinking House, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 210 4510011

Το Diego κάνει το Θησείο και πάλι cool

Ένας πολύχρωμος χώρος, με έμπνευση από τη Λατινική Αμερική, άνοιξε τις πόρτες του στην αρχή της Αδριανού στο Θησείο από την ομάδα του Lost και Noah. Το Diego έχει στηθεί συνδυάζοντας street food και μπαρ – η επιγραφή Cantina σε προϊδεάζει για τη λογική του μενού ενώ τα καφάσια που είναι στοιβαγμένα, μετακινούνται για να βολευτείς.

Αν περάσεις το κατώφλι του μαγαζιού και προχωρήσεις στο βάθος του διαδρόμου, σε περιμένει ένα υπαίθριο μπαρ. Το Diego σερβίρει multi-culti φαγητό του δρόμου (από τις chefs Ελένη Σαράντη και Ηλέκτρα Ρίγκου), φτιαγμένο όμως με τεχνικές υψηλού επιπέδου και premium πρώτες ύλες. Στο μπαρ, η τεκίλα ρέει άφθονη και τα cocktails – που συνδυάζονται άψογα με το φαγητό – ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία στις γεύσεις και τις εντάσεις, προσκαλώντας σε να κάνεις ένα ταξίδι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Αδριανού 1, Θησείο

Το Zebra δεν είναι ένα ακόμα bar στο Ψυχικό

Έχουμε συνηθίσει ένα συγκεκριμένο μοτίβο στα μαγαζιά του Νέου Ψυχικού και το Zebra ήρθε να κάνει τη διαφορά. Το bar άνοιξε πριν από λίγο καιρό κρατώντας χαμηλό προφίλ, αλλά τα νέα μαθαίνονται γρήγορα. Μην ψάξεις για στοιχεία σαφάρι ή τίκι, το όνομα είναι ένα παιχνίδι για το μυαλό.

Το Zebra έχει στηθεί με μία υπέροχη αισθητική και με προσοχή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Σήμα κατατεθέν του η εντυπωσιακή μπάρα του όπου πίσω από αυτή βρίσκεται ο Ηλίας Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους bartenders της γενιάς του. Ετοιμάσου να πιείς signature cocktails με παραλλαγές που έχουν σκεφτεί in-house και να δοκιμάσεις ενδιαφέρον bar food. Το συνολικό consulting του Zebra ανέλαβε ο Χρήστος Χουσέας ενώ στην κουζίνα, τα φώτα του έδωσε ο Δημήτρης Κατριβέσης.

Περικλέους 7, Νέο Ψυχικό

Ο Τάσος Μαντής σε νέες γαστρονομικές περιπέτειες με το Soil

Ο Τάσος Μαντής έκλεισε το κεφάλαιο “Hytra” γυρνάει νέα σελίδα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin εστιατόριο. καταξιωμένος chef ανοίγει το δικό του εστιατόριο σε ένα νεοκλασικό στο Παγκράτι.

O Τάσος Μαντής

Στο Soil, μαζί με τον συνεργάτη του Άλεξ Μουρίδη, ο Τάσος Μαντής θα ξεδιπλώσει τη φιλοσοφία του γύρω από το φαγητό, έχοντας ως όραμα να αναδείξει ακόμα περισσότερο την ελληνική κουζίνα. Stay tuned.